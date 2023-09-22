https://sputniknews.com.tr/20230922/canakkale-bogazinda-tanker-arizasi-gemi-trafigi-gecici-olarak-askiya-alindi-1075672366.html

Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği geçici olarak askıya alındı

Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği geçici olarak askıya alındı

Ulaştırma Bakanlığı Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin tanker arızası nedeniyle askıya alındığını duyurdu. 22.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-22T08:39+0300

2023-09-22T08:39+0300

2023-09-22T08:39+0300

türkiye

boğaz

çanakkale

çanakkale boğazı

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İstanbul’dan Yunanistan’a seyir halindeki tanker Çanakkale Boğazı'nda arıza yaptı.İstanbul’dan Yunanistan’a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yaşayan SAPPHO isimli 183 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KURTARMA-13 ve KURTARMA-15 römorkörleri olay yerine yönlendirildi. Çanakkale Boğazı gemi trafiği güney kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı.

https://sputniknews.com.tr/20230903/istanbul-bogazi-gemi-gecislerine-kapatildi-1075141589.html

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çanakkale

çanakkale boğazı

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