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Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
Ulaştırma Bakanlığı Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin tanker arızası nedeniyle askıya alındığını duyurdu. 22.09.2023, Sputnik Türkiye
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İstanbul’dan Yunanistan’a seyir halindeki tanker Çanakkale Boğazı'nda arıza yaptı.İstanbul’dan Yunanistan’a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yaşayan SAPPHO isimli 183 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KURTARMA-13 ve KURTARMA-15 römorkörleri olay yerine yönlendirildi. Çanakkale Boğazı gemi trafiği güney kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230903/istanbul-bogazi-gemi-gecislerine-kapatildi-1075141589.html
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Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği geçici olarak askıya alındı

08:39 22.09.2023
© İHABoğaz
Boğaz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2023
© İHA
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Ulaştırma Bakanlığı Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin tanker arızası nedeniyle askıya alındığını duyurdu.
İstanbul’dan Yunanistan’a seyir halindeki tanker Çanakkale Boğazı'nda arıza yaptı.
İstanbul’dan Yunanistan’a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yaşayan SAPPHO isimli 183 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KURTARMA-13 ve KURTARMA-15 römorkörleri olay yerine yönlendirildi.
Çanakkale Boğazı gemi trafiği güney kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı.
İstanbul Boğazı'nda geçici olarak askıya alınan gemi trafiği - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2023
TÜRKİYE
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
3 Eylül, 11:12
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