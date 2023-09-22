https://sputniknews.com.tr/20230922/canakkale-bogazinda-tanker-arizasi-gemi-trafigi-gecici-olarak-askiya-alindi-1075672366.html
Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
Ulaştırma Bakanlığı Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin tanker arızası nedeniyle askıya alındığını duyurdu. 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T08:39+0300
2023-09-22T08:39+0300
2023-09-22T08:39+0300
türkiye
boğaz
çanakkale
çanakkale boğazı
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İstanbul’dan Yunanistan’a seyir halindeki tanker Çanakkale Boğazı'nda arıza yaptı.İstanbul’dan Yunanistan’a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yaşayan SAPPHO isimli 183 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KURTARMA-13 ve KURTARMA-15 römorkörleri olay yerine yönlendirildi. Çanakkale Boğazı gemi trafiği güney kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230903/istanbul-bogazi-gemi-gecislerine-kapatildi-1075141589.html
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boğaz, çanakkale, çanakkale boğazı
boğaz, çanakkale, çanakkale boğazı
Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
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Ulaştırma Bakanlığı Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin tanker arızası nedeniyle askıya alındığını duyurdu.
İstanbul’dan Yunanistan’a seyir halindeki tanker Çanakkale Boğazı'nda arıza yaptı.
İstanbul’dan Yunanistan’a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yaşayan SAPPHO isimli 183 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KURTARMA-13 ve KURTARMA-15 römorkörleri olay yerine yönlendirildi.
Çanakkale Boğazı gemi trafiği güney kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı.