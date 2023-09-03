https://sputniknews.com.tr/20230903/istanbul-bogazi-gemi-gecislerine-kapatildi-1075141589.html

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı, Oral B Challenge İstanbul Triatlonu nedeniyle çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı. 03.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-03T11:12+0300

2023-09-03T11:12+0300

2023-09-03T11:45+0300

türkiye

istanbul boğazı

gemi

kapalı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/10/1065807754_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_bd4ce327c27b7c0e495fc206800917ee.jpg

İstanbul Boğazı triatlon nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Türkiye Tiratlon Federasyonu Başkanlığının koordinatörlüğünde düzenlenen Oral B Challenge Uluslararası 2023 Yılı İstanbul Triatlonu yüzme yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği 03.30'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul boğazı neden gemi geçişlerine kapatıldı, istanbul boğazı neden gemi geçişlerine kapatıldı mı, istanbul boğazı gemi geçişlerine ne zaman açılacak