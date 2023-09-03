https://sputniknews.com.tr/20230903/istanbul-bogazi-gemi-gecislerine-kapatildi-1075141589.html
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
İstanbul Boğazı, Oral B Challenge İstanbul Triatlonu nedeniyle çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı. 03.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-03T11:12+0300
2023-09-03T11:12+0300
2023-09-03T11:45+0300
türkiye
istanbul boğazı
gemi
kapalı
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İstanbul Boğazı triatlon nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Türkiye Tiratlon Federasyonu Başkanlığının koordinatörlüğünde düzenlenen Oral B Challenge Uluslararası 2023 Yılı İstanbul Triatlonu yüzme yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği 03.30'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
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istanbul boğazı neden gemi geçişlerine kapatıldı, istanbul boğazı neden gemi geçişlerine kapatıldı mı, istanbul boğazı gemi geçişlerine ne zaman açılacak
istanbul boğazı neden gemi geçişlerine kapatıldı, istanbul boğazı neden gemi geçişlerine kapatıldı mı, istanbul boğazı gemi geçişlerine ne zaman açılacak
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
11:12 03.09.2023 (güncellendi: 11:45 03.09.2023) Abone ol
İstanbul Boğazı, Oral B Challenge İstanbul Triatlonu nedeniyle çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.
İstanbul Boğazı triatlon nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Türkiye Tiratlon Federasyonu Başkanlığının koordinatörlüğünde düzenlenen Oral B Challenge Uluslararası 2023 Yılı İstanbul Triatlonu yüzme yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği 03.30'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alınmıştır" ifadelerine yer verildi.