https://sputniknews.com.tr/20230922/biden-ayni-hikayeyi-birkac-dakika-arayla-iki-kez-anlatti-1075673327.html

Biden, aynı hikayeyi birkaç dakika arayla iki kez anlattı

Biden, aynı hikayeyi birkaç dakika arayla iki kez anlattı

ABD Başkanı Joe Biden, seçim kampanyası sponsorlarının katıldığı bir etkinlikte anlattığı bir hikayeyi birkaç dakika arayla neredeyse kelimesi kelimesine... 22.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-22T09:43+0300

2023-09-22T09:43+0300

2023-09-22T09:43+0300

dünya

abd

barack obama

donald trump

joe biden

ırkçı hareket

yahudi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/07/1075286692_0:0:1992:1122_1920x0_80_0_0_065671bf39c9d1861232be2e6c7c6604.jpg

New York’ta dün özel bir rezidansta düzenlenen etkinliğe sadece havuz medya temsilcileri davet edildi, video ve fotoğraf çekimi yasaktı.Biden, toplananlara, başkan olmaya nasıl karar verdiğinin hikayesini aktardı. Barack Obama idaresinde başkan yardımcılığı görevini tamamladıktan sonra ailevi sebeplerden dolayı başkanlık yarışına girmeyi planlamadığını belirten Biden, Virginia Eylaeti’nin Charlottesville kentinde 2017 Ağustos ayında aşırı sağcıların düzenlediği gösterinin dönüm noktası olduğunu söyledi.Biden, “2017’de Charlottesville’de, tıpkı 30'ların başında Almanya'da olduğu gibi gamalı haçlı, şiddet dolu ve Yahudi karşıtı düşünceleri ifade eden bu insanları hatırlıyor musunuz? Bir genç kadın öldürüldü. Selefimin iyi insanların her iki tarafta olduğunu söylediğini de hatırlıyorum” şeklinde konuştu.ABD lideri birkaç dakika sonra yine başkan adayı olmaya nasıl karar verdiğini anlatmaya başladı. Biden, “Charlottesville’deki bu gamalı insanları hatırlayabilirsiniz. Bir genç kadın öldürüldü. Selefim de, ona sorulduğunda, iyi insanların her iki tarafta olduğunu söyledi” ifadesini kullandı.Charlottesville’deki olaylar, 12 Ağustos 2017 tarihinde, ırkçı grupların, Amerikan İç Savaşı dönemindeki ayrılıkçı Konfederasyoncuların komutanı general Robert E. Lee'nin heykelinin kaldırılması planına karşı bir gösteri düzenlemesiyle başlamıştı. Gösteri, aşırı sağcı ve solcu gruplar arasında arbedeye dönüştü. Irkçılık karşıtı göstericilerin içine hızla dalan bir araç bir kişinin ölümüne, 19 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Çatışmaları izleyen bir polis helikopterinin kentteki bir ormanlık araziye düşmesi sonucu iki polis yaşamını yitirmişti.Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, aşırı sağcıları kınasa da olaylardan her iki tarafı sorumlu tutmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230222/abd-baskani-biden-ucaga-binerken-merdivenlerde-dustu-1067390268.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, barack obama, donald trump, joe biden, ırkçı hareket, yahudi