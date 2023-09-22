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Biden, aynı hikayeyi birkaç dakika arayla iki kez anlattı
Biden, aynı hikayeyi birkaç dakika arayla iki kez anlattı
ABD Başkanı Joe Biden, seçim kampanyası sponsorlarının katıldığı bir etkinlikte anlattığı bir hikayeyi birkaç dakika arayla neredeyse kelimesi kelimesine... 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T09:43+0300
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dünya
abd
barack obama
donald trump
joe biden
ırkçı hareket
yahudi
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New York’ta dün özel bir rezidansta düzenlenen etkinliğe sadece havuz medya temsilcileri davet edildi, video ve fotoğraf çekimi yasaktı.Biden, toplananlara, başkan olmaya nasıl karar verdiğinin hikayesini aktardı. Barack Obama idaresinde başkan yardımcılığı görevini tamamladıktan sonra ailevi sebeplerden dolayı başkanlık yarışına girmeyi planlamadığını belirten Biden, Virginia Eylaeti’nin Charlottesville kentinde 2017 Ağustos ayında aşırı sağcıların düzenlediği gösterinin dönüm noktası olduğunu söyledi.Biden, “2017’de Charlottesville’de, tıpkı 30'ların başında Almanya'da olduğu gibi gamalı haçlı, şiddet dolu ve Yahudi karşıtı düşünceleri ifade eden bu insanları hatırlıyor musunuz? Bir genç kadın öldürüldü. Selefimin iyi insanların her iki tarafta olduğunu söylediğini de hatırlıyorum” şeklinde konuştu.ABD lideri birkaç dakika sonra yine başkan adayı olmaya nasıl karar verdiğini anlatmaya başladı. Biden, “Charlottesville’deki bu gamalı insanları hatırlayabilirsiniz. Bir genç kadın öldürüldü. Selefim de, ona sorulduğunda, iyi insanların her iki tarafta olduğunu söyledi” ifadesini kullandı.Charlottesville’deki olaylar, 12 Ağustos 2017 tarihinde, ırkçı grupların, Amerikan İç Savaşı dönemindeki ayrılıkçı Konfederasyoncuların komutanı general Robert E. Lee'nin heykelinin kaldırılması planına karşı bir gösteri düzenlemesiyle başlamıştı. Gösteri, aşırı sağcı ve solcu gruplar arasında arbedeye dönüştü. Irkçılık karşıtı göstericilerin içine hızla dalan bir araç bir kişinin ölümüne, 19 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Çatışmaları izleyen bir polis helikopterinin kentteki bir ormanlık araziye düşmesi sonucu iki polis yaşamını yitirmişti.Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, aşırı sağcıları kınasa da olaylardan her iki tarafı sorumlu tutmuştu.
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abd, barack obama, donald trump, joe biden, ırkçı hareket, yahudi
abd, barack obama, donald trump, joe biden, ırkçı hareket, yahudi

Biden, aynı hikayeyi birkaç dakika arayla iki kez anlattı

09:43 22.09.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin Joe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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ABD Başkanı Joe Biden, seçim kampanyası sponsorlarının katıldığı bir etkinlikte anlattığı bir hikayeyi birkaç dakika arayla neredeyse kelimesi kelimesine yeniden anlattı.
New York’ta dün özel bir rezidansta düzenlenen etkinliğe sadece havuz medya temsilcileri davet edildi, video ve fotoğraf çekimi yasaktı.
Biden, toplananlara, başkan olmaya nasıl karar verdiğinin hikayesini aktardı. Barack Obama idaresinde başkan yardımcılığı görevini tamamladıktan sonra ailevi sebeplerden dolayı başkanlık yarışına girmeyi planlamadığını belirten Biden, Virginia Eylaeti’nin Charlottesville kentinde 2017 Ağustos ayında aşırı sağcıların düzenlediği gösterinin dönüm noktası olduğunu söyledi.
Biden, “2017’de Charlottesville’de, tıpkı 30'ların başında Almanya'da olduğu gibi gamalı haçlı, şiddet dolu ve Yahudi karşıtı düşünceleri ifade eden bu insanları hatırlıyor musunuz? Bir genç kadın öldürüldü. Selefimin iyi insanların her iki tarafta olduğunu söylediğini de hatırlıyorum” şeklinde konuştu.
ABD lideri birkaç dakika sonra yine başkan adayı olmaya nasıl karar verdiğini anlatmaya başladı. Biden, “Charlottesville’deki bu gamalı insanları hatırlayabilirsiniz. Bir genç kadın öldürüldü. Selefim de, ona sorulduğunda, iyi insanların her iki tarafta olduğunu söyledi” ifadesini kullandı.
Charlottesville’deki olaylar, 12 Ağustos 2017 tarihinde, ırkçı grupların, Amerikan İç Savaşı dönemindeki ayrılıkçı Konfederasyoncuların komutanı general Robert E. Lee'nin heykelinin kaldırılması planına karşı bir gösteri düzenlemesiyle başlamıştı. Gösteri, aşırı sağcı ve solcu gruplar arasında arbedeye dönüştü. Irkçılık karşıtı göstericilerin içine hızla dalan bir araç bir kişinin ölümüne, 19 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Çatışmaları izleyen bir polis helikopterinin kentteki bir ormanlık araziye düşmesi sonucu iki polis yaşamını yitirmişti.
Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, aşırı sağcıları kınasa da olaylardan her iki tarafı sorumlu tutmuştu.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
DÜNYA
ABD Başkanı Biden, uçağa binerken merdivenlerde düştü
22 Şubat, 21:20
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