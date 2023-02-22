https://sputniknews.com.tr/20230222/abd-baskani-biden-ucaga-binerken-merdivenlerde-dustu-1067390268.html
ABD Başkanı Biden, uçağa binerken merdivenlerde düştü
ABD Başkanı Biden, uçağa binerken merdivenlerde düştü
ABD Başkanı Joe Biden, Polonya’nın başkenti Varşova Chopin Havaalanı'nda, başkanlık uçağı Air Force One’ın merdivenlerini çıkarken düştü. 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T21:20+0300
2023-02-22T21:20+0300
2023-02-22T21:30+0300
dünya
joe biden
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Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Başkan, ana merdivenin yarısında tökezleyerek öne doğru düştü. Başkan hızla ayağa kalkarak kapıya doğru ilerlemeye devam etti” ifadesine yer verildi.ABD lideri, uçağın kapısında uğurlayanlara el salladı. Biden, gazetecilerle konuşmadı.
https://sputniknews.com.tr/20210319/biden-ucaga-binerken-3-kez-ust-uste-dustu--1044070999.html
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joe biden
ABD Başkanı Biden, uçağa binerken merdivenlerde düştü
21:20 22.02.2023 (güncellendi: 21:30 22.02.2023) Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden, Polonya’nın başkenti Varşova Chopin Havaalanı'nda, başkanlık uçağı Air Force One’ın merdivenlerini çıkarken düştü.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Başkan, ana merdivenin yarısında tökezleyerek öne doğru düştü. Başkan hızla ayağa kalkarak kapıya doğru ilerlemeye devam etti” ifadesine yer verildi.
ABD lideri, uçağın kapısında uğurlayanlara el salladı. Biden, gazetecilerle konuşmadı.