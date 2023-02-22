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ABD Başkanı Biden, uçağa binerken merdivenlerde düştü
ABD Başkanı Biden, uçağa binerken merdivenlerde düştü
ABD Başkanı Joe Biden, Polonya’nın başkenti Varşova Chopin Havaalanı'nda, başkanlık uçağı Air Force One’ın merdivenlerini çıkarken düştü. 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T21:20+0300
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Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Başkan, ana merdivenin yarısında tökezleyerek öne doğru düştü. Başkan hızla ayağa kalkarak kapıya doğru ilerlemeye devam etti” ifadesine yer verildi.ABD lideri, uçağın kapısında uğurlayanlara el salladı. Biden, gazetecilerle konuşmadı.
https://sputniknews.com.tr/20210319/biden-ucaga-binerken-3-kez-ust-uste-dustu--1044070999.html
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joe biden
joe biden

ABD Başkanı Biden, uçağa binerken merdivenlerde düştü

21:20 22.02.2023 (güncellendi: 21:30 22.02.2023)
© AP Photo / Evan VucciJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Başkanı Joe Biden, Polonya’nın başkenti Varşova Chopin Havaalanı'nda, başkanlık uçağı Air Force One’ın merdivenlerini çıkarken düştü.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Başkan, ana merdivenin yarısında tökezleyerek öne doğru düştü. Başkan hızla ayağa kalkarak kapıya doğru ilerlemeye devam etti” ifadesine yer verildi.
ABD lideri, uçağın kapısında uğurlayanlara el salladı. Biden, gazetecilerle konuşmadı.
ABD Joe Biden uçağa binerken merdivenlerde düştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2021
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Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü
19 Mart 2021, 19:10
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