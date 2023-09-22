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https://sputniknews.com.tr/20230922/beste-yeni-donemin-ayrintilari-belli-oldu-1075674509.html
BES'te yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
BES'te yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde sözleşme sonlandırılmadan birikimlerin yüzde 50'sine kadar olan kısmı, konut alımı, evlenme, doğal afet ve eğitim harcamaları... 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T10:23+0300
2023-09-22T10:23+0300
ekonomi
bes
bireysel emeklilik sistemi (bes)
konut
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Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) kısmi ödeme koşulları belli oldu. Buna göre katılımcılar sözleşmelerini sonlandırmadan, konut alımı, evlenme, doğal afet ve eğitim gibi durumlarda birikiminin yüzde 50'si kadarını kullanabilecek. Kısmi ödeme tutarı başvuru sonrasında gerçekleşecek.Konuyla ilgili Milliyet'e açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı: “İlk önce Bireysel Emeklilik Sistemi’ni (BES) açalım. BES, 5 çalışanın üzerinde olan iş yerlerinde zorunlu olarak işçilerin brüt maaşının katkı payı olarak yüzde 3’ünün kesilmesi sureti ile uygulanan bir sistemdir.Devlet burada BES’i cazip hale getirilebilmek için BES’te tasarruf tutarlarını artırmak için çeşitli katkı payları sunmakta. Son düzenlemede BES’te katkı payı yüzde 30’a kadar yükseltilmişti.BES gönüllülük esasına dayanan bir program. En son açıklanan Orta Vadeli Program’da (OVP) BES’ten ve TES’ten (Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi) bahsedildi. Bizim için soru işareti olan, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne BES’in ortadan kaldırılarak, BES ile birlikte kıdem tazminatı fonunun birleştirilerek bir sistem mi olacağı, yoksa BES’te bahsedilen birtakım düzenlemeler gerçekleştirilerek sistemin geliştirilmesi şeklin mi olacak? Bunlar bizim için soru işareti.Şu an halihazırda bir düzenleme yok. Sayın Cevdet Yılmaz’ın açıklamaları üzerine 2024 yıl sonuna kadar yetişmesi planlanan bir çalışma söz konusu.BES’te yapılan çalışmalardan biri de sistemden ayrılmadan bazı şartlar oluştuğunda para alabilmek. Bunun için yapılan çalışmada ön koşul olarak en az 5 yıl sistemde bulunma zorunluluğu getiriliyor. 5 yıl sistemde bulunmanın yanı sıra birikiminizin bazı durumlarda yüzde 50’sini aldıktan sonra belli süre yine sistemin içerisinde kalma şartı aranıyor.'En az 3 yıl daha sistemde kalınması düşünülüyor'Üç durum ön plana çıkıyor. Eğitimle ilgili, konut edinimi ile ilgili toplu ödeme söz konusu ve bunun yanı sıra doğal afetlerde ödeme alınması söz konusu olacak.Doğal afet ve konut ediniminde en az 4 yıl sistemde kalınması, eğitim durumlarında ise en az 3 yıl daha sistemde kalınması düşünülüyor. Bu taslak halinde üzerinde revize söz konusu olabilir. Henüz netleşmiş bir şey yok.Öncelikle sistemde en az 5 yıl süre ile bulunma şartı aranacak. 5 yıl süre ile sistemde bulunduysanız birikimlerinizin devlet katkısı ile birlikte yüzde 50’sini sistemden çıkmadan alma hakkı elde etmiş olacaksınız.Bunun yanı sıra 5 yıllık süre içerisinde sistemde kalmanın yanı sıra 4 yıl konut ve doğal afet durumlarında, 3 yıl da eğitimle ilgili çekimlerde sistemde kalma zorunluluğu getirilecek.Yapılan değişiklikler nasıl yansır?Sayın Bakan Şimşek göreve geldiğinde BES’i canlandırmak üzerine bir politika izliyor. Burada devlet katkılarının artırılarak belli süreler sistemde kalma zorunlulukları getirilerek BES’i çalışanlar açısından cazip hale getirmeye çalışıyor. Bunun yanı sıra para politikaları ile uyumlu olarak vatandaşı tasarrufa teşvik etmiş oluyor, böylelikle önemli bir fon edinilmiş oluyor.OVP’de Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nden bahsedildi, burada sadece kıdem tazminatı fonunun yönetilmesi şeklinde olacaksa BES halen daha güncelliğini koruyacaktır. BES’i de sistem içerisine dahil edilerek BES ve kıdem tazminatı fonu birleştirilerek tamamlayıcı bir sistemden söz edilebilir. O zaman BES’in tarihe karışması söz konusu olacaktır.Her iki şarttan hangisi geçerli olursa olsun, edinilmiş haklar baki kalacaktır. Kazanılmış haklarla ilgili vatandaşların bir kaybı söz konusu olmayacaktır. Tüm şartları göz önünde bulundurduğumuzda yapılan çalışma ile sistemden çıkmadan belli şartlarda ödemelerin alınabilmesi göz önünde bulundurulduğunda BES’i şiddetle tavsiye ediyoruz.”
https://sputniknews.com.tr/20230922/emekli-maasina-ara-zamda-rakam-ortaya-cikti-senaryolar-netlesiyor-1075671699.html
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bes, bireysel emeklilik sistemi (bes), konut
bes, bireysel emeklilik sistemi (bes), konut

BES'te yeni dönemin ayrıntıları belli oldu

10:23 22.09.2023
© AATL
TL - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2023
© AA
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Bireysel Emeklilik Sistemi'nde sözleşme sonlandırılmadan birikimlerin yüzde 50'sine kadar olan kısmı, konut alımı, evlenme, doğal afet ve eğitim harcamaları için kullanılabilecek.
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) kısmi ödeme koşulları belli oldu. Buna göre katılımcılar sözleşmelerini sonlandırmadan, konut alımı, evlenme, doğal afet ve eğitim gibi durumlarda birikiminin yüzde 50'si kadarını kullanabilecek. Kısmi ödeme tutarı başvuru sonrasında gerçekleşecek.
Konuyla ilgili Milliyet'e açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı:
“İlk önce Bireysel Emeklilik Sistemi’ni (BES) açalım. BES, 5 çalışanın üzerinde olan iş yerlerinde zorunlu olarak işçilerin brüt maaşının katkı payı olarak yüzde 3’ünün kesilmesi sureti ile uygulanan bir sistemdir.
Devlet burada BES’i cazip hale getirilebilmek için BES’te tasarruf tutarlarını artırmak için çeşitli katkı payları sunmakta. Son düzenlemede BES’te katkı payı yüzde 30’a kadar yükseltilmişti.
BES gönüllülük esasına dayanan bir program. En son açıklanan Orta Vadeli Program’da (OVP) BES’ten ve TES’ten (Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi) bahsedildi. Bizim için soru işareti olan, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne BES’in ortadan kaldırılarak, BES ile birlikte kıdem tazminatı fonunun birleştirilerek bir sistem mi olacağı, yoksa BES’te bahsedilen birtakım düzenlemeler gerçekleştirilerek sistemin geliştirilmesi şeklin mi olacak? Bunlar bizim için soru işareti.
Şu an halihazırda bir düzenleme yok. Sayın Cevdet Yılmaz’ın açıklamaları üzerine 2024 yıl sonuna kadar yetişmesi planlanan bir çalışma söz konusu.
BES’te yapılan çalışmalardan biri de sistemden ayrılmadan bazı şartlar oluştuğunda para alabilmek. Bunun için yapılan çalışmada ön koşul olarak en az 5 yıl sistemde bulunma zorunluluğu getiriliyor. 5 yıl sistemde bulunmanın yanı sıra birikiminizin bazı durumlarda yüzde 50’sini aldıktan sonra belli süre yine sistemin içerisinde kalma şartı aranıyor.

'En az 3 yıl daha sistemde kalınması düşünülüyor'

Üç durum ön plana çıkıyor. Eğitimle ilgili, konut edinimi ile ilgili toplu ödeme söz konusu ve bunun yanı sıra doğal afetlerde ödeme alınması söz konusu olacak.
Doğal afet ve konut ediniminde en az 4 yıl sistemde kalınması, eğitim durumlarında ise en az 3 yıl daha sistemde kalınması düşünülüyor. Bu taslak halinde üzerinde revize söz konusu olabilir. Henüz netleşmiş bir şey yok.
Öncelikle sistemde en az 5 yıl süre ile bulunma şartı aranacak. 5 yıl süre ile sistemde bulunduysanız birikimlerinizin devlet katkısı ile birlikte yüzde 50’sini sistemden çıkmadan alma hakkı elde etmiş olacaksınız.
Bunun yanı sıra 5 yıllık süre içerisinde sistemde kalmanın yanı sıra 4 yıl konut ve doğal afet durumlarında, 3 yıl da eğitimle ilgili çekimlerde sistemde kalma zorunluluğu getirilecek.

Yapılan değişiklikler nasıl yansır?

Sayın Bakan Şimşek göreve geldiğinde BES’i canlandırmak üzerine bir politika izliyor. Burada devlet katkılarının artırılarak belli süreler sistemde kalma zorunlulukları getirilerek BES’i çalışanlar açısından cazip hale getirmeye çalışıyor. Bunun yanı sıra para politikaları ile uyumlu olarak vatandaşı tasarrufa teşvik etmiş oluyor, böylelikle önemli bir fon edinilmiş oluyor.
OVP’de Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nden bahsedildi, burada sadece kıdem tazminatı fonunun yönetilmesi şeklinde olacaksa BES halen daha güncelliğini koruyacaktır. BES’i de sistem içerisine dahil edilerek BES ve kıdem tazminatı fonu birleştirilerek tamamlayıcı bir sistemden söz edilebilir. O zaman BES’in tarihe karışması söz konusu olacaktır.
Her iki şarttan hangisi geçerli olursa olsun, edinilmiş haklar baki kalacaktır. Kazanılmış haklarla ilgili vatandaşların bir kaybı söz konusu olmayacaktır. Tüm şartları göz önünde bulundurduğumuzda yapılan çalışma ile sistemden çıkmadan belli şartlarda ödemelerin alınabilmesi göz önünde bulundurulduğunda BES’i şiddetle tavsiye ediyoruz.”
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