https://sputniknews.com.tr/20230922/bati-basini-biden-zelenskiyye-atacms-fuzeleri-sozu-verdi-1075691469.html
Batı basını: Biden, Zelenskiy'ye ATACMS füzeleri sözü verdi
Batı basını: Biden, Zelenskiy'ye ATACMS füzeleri sözü verdi
NBC, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'ye az sayıda ATACMS füzesi tedarik edebilecekleri sözü verdiğini aktardı. 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T21:23+0300
2023-09-22T21:23+0300
2023-09-22T21:23+0300
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NBC News'in biri Kongre üyesi ABD’li üç kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, ABD, az sayıda ATACMS operasyonel-taktik füzesini Ukrayna'ya tedarik edecek.Haberde, "Başkan Joe Biden, Vladimir Zelenskiy'ye ABD'nin az sayıda uzun menzilli füze sağlayacağını söyledi” ifadelerine yer verildi.Öte yandan Washington Post, ABD’nin ATACMS füzelerini savaş başlığı değil, misket bombaları şeklinde tedarik etme konusunda ‘karara yakın’ olduğunu yazdı.Daha önce, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden'ın Ukrayna'ya ATACMS füzeleri tedarik edilmemesine karar verdiğini, ancak bunun gelecekte mümkün olabileceğini ifade etmişti.ABD savunma şirketi Lockheed Martin tarafından geliştirilen operasyonel-taktik bir balistik füze olan ATACMS, M142 HIMARS da dahil olmak üzere birçok çoklu rpketatar sisteminden ateşlenebiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230922/abd-kongre-uyesi-gosar-paramizi-ukraynada-bosa-harcamayi-birakmaliyiz-1075689728.html
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batı basını, nbc, joe biden, himars, himars, himars roket sistemi, abd, abd, vladimir zelenskiy
batı basını, nbc, joe biden, himars, himars, himars roket sistemi, abd, abd, vladimir zelenskiy
Batı basını: Biden, Zelenskiy'ye ATACMS füzeleri sözü verdi
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NBC, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'ye az sayıda ATACMS füzesi tedarik edebilecekleri sözü verdiğini aktardı.
NBC News'in biri Kongre üyesi ABD’li üç kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, ABD, az sayıda ATACMS operasyonel-taktik füzesini Ukrayna'ya tedarik edecek.
Haberde, "Başkan Joe Biden, Vladimir Zelenskiy'ye ABD'nin az sayıda uzun menzilli füze sağlayacağını söyledi” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Washington Post, ABD’nin ATACMS füzelerini savaş başlığı değil, misket bombaları şeklinde tedarik etme konusunda ‘karara yakın’ olduğunu yazdı.
Daha önce, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden'ın Ukrayna'ya ATACMS füzeleri tedarik edilmemesine karar verdiğini, ancak bunun gelecekte mümkün olabileceğini ifade etmişti.
ABD savunma şirketi Lockheed Martin tarafından geliştirilen operasyonel-taktik bir balistik füze olan ATACMS, M142 HIMARS da dahil olmak üzere birçok çoklu rpketatar sisteminden ateşlenebiliyor.