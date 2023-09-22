'Atatürk'e hakaretten' tutuklanan lise öğrencisinin ifadesi ortaya çıktı

Türkiye
Rusya Karadeniz Filosu’nun Sivastopol’deki karargahına füze saldırısı düzenlendi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
Ankara’da 65 yaş üstü ücretsiz taşımada sona gelindi
07:04
116 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
Kıdem tazminatı nasıl kazanıldı?
10:30
32 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:02
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
IMEI kayıt mağdurlarının durumu
12:01
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay Zeka ile ilgili her detay
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Kaybolan F-35'in durumu
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:31
5 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: “ABD'nin Suriye politikası Şam'dan çok Ankara'ya yönelik”
17:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Peskov: Biden hiçbir zaman Putin kadar halk desteği görmedi, buna odaklansa iyi olur
18:21
1 dk
SESLİ HABER
Karabağ’daki Rus barış gücü 5 bin kişiyi tahliye etti
18:34
1 dk
SESLİ HABER
Mısır’da 2 bin 500 yıllık Afrodit Tapınağı ortaya çıkarıldı
18:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri: Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan diyalog kurulmasından yanayız
19:16
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Ukrayna ile müzakereler için herhangi bir önkoşul yok
19:32
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: NATO’nun tatbikatları giderek daha kışkırtıcı oluyor
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Lavrov: “Ukrayna'nın çöküşünden Batı sorumlu”
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Polonya: Ukrayna’ya desteğimizi kesebiliriz
20:16
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Hinkle: Zelenskiy'yi trajik bir son bekliyor
20:33
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Tourette Sendromu nedir?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Erdoğan, emekli aylıkları zammı için tarih verdi
09:10
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
GÜN ORTASI
Avrupa'nın en iyi üniversiteleri listelendi
12:00
90 dk
MODERN HALK OZANI
Barış Manço ile arasını açan kadın kimdi?
13:33
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIIN KEYFİ
Haftanın kültürel aktiviteleri
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230922/ataturke-hakaretten-tutuklanan-lise-ogrencisinin-ilk-ifadesi-ortaya-cikti-1075678832.html
'Atatürk'e hakaretten' tutuklanan lise öğrencisinin ifadesi ortaya çıktı
'Atatürk'e hakaretten' tutuklanan lise öğrencisinin ifadesi ortaya çıktı
İstanbul'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketlerde bulunan ve tutuklanan 17 yaşındaki A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı. Lise... 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T12:36+0300
2023-09-22T12:53+0300
türkiye
ifade
mustafa kemal atatürk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/14/1075635493_0:0:603:340_1920x0_80_0_0_bcf1ff0b7452fca8548d44b97f4c7305.jpg
Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı belirlenen A.E.S, geçen günlerde, tutuklandı. 17 yaşındaki A.E.S., Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketlerde bulunmuştu. A.E.S., sevk edildiği adli makamlarca "halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama, Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret" suçundan tutuklandı.A.E.S.’nin hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı.'Pişmanım'İfadesinde oyun oynadıklarını savunan A.E.S., “Oyun içeriğini anlatacak olursak kağıtlar ve fotoğraflar görünmeyecek şekilde dizilir. Her birimiz sırayla bir fotoğrafı seçeriz. Muhtelif hareketler yaparız. Ben hareketi yaptığım sırada fotoğrafın Mustafa Kemal Atatürk olduğunu bilmiyordum. Pişmanım” dedi.A.E.S., “Bu şekilde başkaca fotoğraflarda video alınan birçok arkadaşımın görüntüleri vardır. Bu da bana denk geldi. Tekrar pişmanım. Yaptığımın ne kadar ayıp olduğunun farkındayım.” diye devam etti.Tutuklama kararı veren 4. Sulh Ceza Hakimliği tutuklamanın gerekçesini şu sözlerle anlattı:“Her milletin kaderini mücadelesi belirle, mücadelesini ise kahramanlar tayin eder. Bir kişinin kahraman olacağını olaylar değil, tarih karar verir. Eşsiz Türk tarihi içerisinde bu milletin milli ve manevi huzurunda baş üstünde yer etmiş bir kişiye onun fotoğrafı aracılığıyla hakaret edilmesi ilgili kişiye zarar veremeyeceği gibi mensubu olduğu bu aziz milletin kendisine ve ilkelerine daha bir azimle sahip çıkmasına vesile olur. Bu doğrultuda şüphelinin Türk milletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e karşı yapmış olduğu eylemin onun eşsiz hatırasına hakaret mahiyetinde olduğu bu hususun dosyadaki görüntülerle sabit olduğu…”
https://sputniknews.com.tr/20230921/sezen-aksudan-ataturke-hakaretten-tutuklanan-lise-ogrencisine-tavsiye-1075645049.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/14/1075635493_53:0:514:346_1920x0_80_0_0_2e2b1f5c5983675269ca65ba604c6361.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ifade, mustafa kemal atatürk
ifade, mustafa kemal atatürk

'Atatürk'e hakaretten' tutuklanan lise öğrencisinin ifadesi ortaya çıktı

12:36 22.09.2023 (güncellendi: 12:53 22.09.2023)
© İHA / ELYESA KARATEPE-AW035016Sosyal medyada Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Sosyal medyada Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2023
© İHA / ELYESA KARATEPE-AW035016
Abone olTelegram
İstanbul'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketlerde bulunan ve tutuklanan 17 yaşındaki A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı. Lise Öğrencisi A.E.S. ifadesinde, "Ben hareketi yaptığım sırada fotoğrafın Mustafa Kemal Atatürk olduğunu bilmiyordum. Pişmanım" dedi.
Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı belirlenen A.E.S, geçen günlerde, tutuklandı. 17 yaşındaki A.E.S., Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketlerde bulunmuştu. A.E.S., sevk edildiği adli makamlarca "halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama, Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret" suçundan tutuklandı.
A.E.S.’nin hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı.

'Pişmanım'

İfadesinde oyun oynadıklarını savunan A.E.S., “Oyun içeriğini anlatacak olursak kağıtlar ve fotoğraflar görünmeyecek şekilde dizilir. Her birimiz sırayla bir fotoğrafı seçeriz. Muhtelif hareketler yaparız. Ben hareketi yaptığım sırada fotoğrafın Mustafa Kemal Atatürk olduğunu bilmiyordum. Pişmanım” dedi.
A.E.S., “Bu şekilde başkaca fotoğraflarda video alınan birçok arkadaşımın görüntüleri vardır. Bu da bana denk geldi. Tekrar pişmanım. Yaptığımın ne kadar ayıp olduğunun farkındayım.” diye devam etti.
Tutuklama kararı veren 4. Sulh Ceza Hakimliği tutuklamanın gerekçesini şu sözlerle anlattı:
“Her milletin kaderini mücadelesi belirle, mücadelesini ise kahramanlar tayin eder. Bir kişinin kahraman olacağını olaylar değil, tarih karar verir. Eşsiz Türk tarihi içerisinde bu milletin milli ve manevi huzurunda baş üstünde yer etmiş bir kişiye onun fotoğrafı aracılığıyla hakaret edilmesi ilgili kişiye zarar veremeyeceği gibi mensubu olduğu bu aziz milletin kendisine ve ilkelerine daha bir azimle sahip çıkmasına vesile olur. Bu doğrultuda şüphelinin Türk milletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e karşı yapmış olduğu eylemin onun eşsiz hatırasına hakaret mahiyetinde olduğu bu hususun dosyadaki görüntülerle sabit olduğu…”
Sezen Aksu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2023
YAŞAM
Sezen Aksu’dan 'Atatürk’e hakaretten' tutuklanan lise öğrencisine tavsiye
Dün, 10:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала