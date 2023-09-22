https://sputniknews.com.tr/20230922/ataturke-hakaretten-tutuklanan-lise-ogrencisinin-ilk-ifadesi-ortaya-cikti-1075678832.html

'Atatürk'e hakaretten' tutuklanan lise öğrencisinin ifadesi ortaya çıktı

'Atatürk'e hakaretten' tutuklanan lise öğrencisinin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketlerde bulunan ve tutuklanan 17 yaşındaki A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı. Lise... 22.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-22T12:36+0300

2023-09-22T12:36+0300

2023-09-22T12:53+0300

türkiye

ifade

mustafa kemal atatürk

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Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı belirlenen A.E.S, geçen günlerde, tutuklandı. 17 yaşındaki A.E.S., Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketlerde bulunmuştu. A.E.S., sevk edildiği adli makamlarca "halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama, Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret" suçundan tutuklandı.A.E.S.’nin hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı.'Pişmanım'İfadesinde oyun oynadıklarını savunan A.E.S., “Oyun içeriğini anlatacak olursak kağıtlar ve fotoğraflar görünmeyecek şekilde dizilir. Her birimiz sırayla bir fotoğrafı seçeriz. Muhtelif hareketler yaparız. Ben hareketi yaptığım sırada fotoğrafın Mustafa Kemal Atatürk olduğunu bilmiyordum. Pişmanım” dedi.A.E.S., “Bu şekilde başkaca fotoğraflarda video alınan birçok arkadaşımın görüntüleri vardır. Bu da bana denk geldi. Tekrar pişmanım. Yaptığımın ne kadar ayıp olduğunun farkındayım.” diye devam etti.Tutuklama kararı veren 4. Sulh Ceza Hakimliği tutuklamanın gerekçesini şu sözlerle anlattı:“Her milletin kaderini mücadelesi belirle, mücadelesini ise kahramanlar tayin eder. Bir kişinin kahraman olacağını olaylar değil, tarih karar verir. Eşsiz Türk tarihi içerisinde bu milletin milli ve manevi huzurunda baş üstünde yer etmiş bir kişiye onun fotoğrafı aracılığıyla hakaret edilmesi ilgili kişiye zarar veremeyeceği gibi mensubu olduğu bu aziz milletin kendisine ve ilkelerine daha bir azimle sahip çıkmasına vesile olur. Bu doğrultuda şüphelinin Türk milletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e karşı yapmış olduğu eylemin onun eşsiz hatırasına hakaret mahiyetinde olduğu bu hususun dosyadaki görüntülerle sabit olduğu…”

https://sputniknews.com.tr/20230921/sezen-aksudan-ataturke-hakaretten-tutuklanan-lise-ogrencisine-tavsiye-1075645049.html

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ifade, mustafa kemal atatürk