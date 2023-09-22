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https://sputniknews.com.tr/20230922/ak-parti-kaynaklari-isvecin-nato-uyeligi-tbmm-gundeminde-su-anda-yok-1075681941.html
AK Parti kaynakları: Şu anda TBMM gündeminde İsveç’in NATO üyeliği yok
AK Parti kaynakları: Şu anda TBMM gündeminde İsveç’in NATO üyeliği yok
Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim’de çalışmalarına başlayacak. Meclis'in gündeminde ilk olarak Suriye, Irak ve Libya tezkereleri olacak. İsveç’in NATO... 22.09.2023, Sputnik Türkiye
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tezkere
libya tezkeresi
sınır ötesi tezkere
suriye tezkeresi
isveç
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem 2. Yasama Yılı, 1 Ekim Pazar günü başlayacak. 15 Temmuz’da tatile giren meclis yoğun bir çalışma temposu ile çalışmalarına başlayacak. TBMM bu tatil süreci içerisinde iki kez olağan üstü toplandı.Yeni yasama yılı kapsamında ilk tören Meclis Atatürk Anıtı'nda yapılacak; anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak.Ardından Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek.TBMM’nin ilk gündemi tezkerelerTBMM 1 Ekim’deki açılış programından sonra çalışmalarına başlayacak. Meclis’in ilk gündemine gelecek olan konu süresi biten tezkereler olacak. 1 Ekim’den sonraki ilk toplantıda gündeme Suriye ve Irak’a sınır ötesi operasyon yapılabilmesine izin veren tezkerelerin görüşülmesi olacak. Yine Libya tezkeresinin de meclisin gündemine gelmesi planlanıyor.İsveç’in NATO üyeliği gündemde yokAK Parti kaynaklarından öğrenilen bilgiye göre İsveç’in NATO üyeliği konusu şu andan meclisin gündeminde bulunmuyor. İsveç'in NATO Katılımına İlişkin Protokol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderilmesi gerekiyor. Protokol henüz TBMM’ye gelmedi. Protokolün TBMM’ye gelmesi durumunda meclis kendi takvimine göre konuyu gündemine alacak. Bütçe görüşmeleri başlayana kadar protokol meclise gelmez ise İsveç’in NATO üyeliği konusu 2024’e kalacak.
https://sputniknews.com.tr/20230830/bakan-ersoy-ataturkun-buyuk-zafer-sonrasi-tbmm-ziyaretinden-nadir-goruntuleri-paylasti-1075049713.html
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tbmm, tezkere, libya tezkeresi, sınır ötesi tezkere, suriye tezkeresi, isveç, nato
tbmm, tezkere, libya tezkeresi, sınır ötesi tezkere, suriye tezkeresi, isveç, nato

AK Parti kaynakları: Şu anda TBMM gündeminde İsveç’in NATO üyeliği yok

14:40 22.09.2023 (güncellendi: 14:41 22.09.2023)
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TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2023
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Özel
Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim’de çalışmalarına başlayacak. Meclis'in gündeminde ilk olarak Suriye, Irak ve Libya tezkereleri olacak. İsveç’in NATO üyeliği konusu ise şu anda meclis gündeminde bulunmuyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem 2. Yasama Yılı, 1 Ekim Pazar günü başlayacak. 15 Temmuz’da tatile giren meclis yoğun bir çalışma temposu ile çalışmalarına başlayacak. TBMM bu tatil süreci içerisinde iki kez olağan üstü toplandı.
Yeni yasama yılı kapsamında ilk tören Meclis Atatürk Anıtı'nda yapılacak; anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak.
Ardından Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek.

TBMM’nin ilk gündemi tezkereler

TBMM 1 Ekim’deki açılış programından sonra çalışmalarına başlayacak. Meclis’in ilk gündemine gelecek olan konu süresi biten tezkereler olacak. 1 Ekim’den sonraki ilk toplantıda gündeme Suriye ve Irak’a sınır ötesi operasyon yapılabilmesine izin veren tezkerelerin görüşülmesi olacak. Yine Libya tezkeresinin de meclisin gündemine gelmesi planlanıyor.

İsveç’in NATO üyeliği gündemde yok

AK Parti kaynaklarından öğrenilen bilgiye göre İsveç’in NATO üyeliği konusu şu andan meclisin gündeminde bulunmuyor. İsveç'in NATO Katılımına İlişkin Protokol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderilmesi gerekiyor. Protokol henüz TBMM’ye gelmedi. Protokolün TBMM’ye gelmesi durumunda meclis kendi takvimine göre konuyu gündemine alacak. Bütçe görüşmeleri başlayana kadar protokol meclise gelmez ise İsveç’in NATO üyeliği konusu 2024’e kalacak.
Bakan Ersoy, Atatürk'ün büyük zafer sonrası TBMM ziyaretinden nadir görüntüleri paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
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Bakan Ersoy, Atatürk'ün büyük zafer sonrası TBMM ziyaretinden nadir görüntülerini paylaştı
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