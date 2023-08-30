https://sputniknews.com.tr/20230830/bakan-ersoy-ataturkun-buyuk-zafer-sonrasi-tbmm-ziyaretinden-nadir-goruntuleri-paylasti-1075049713.html
Bakan Ersoy, Atatürk'ün büyük zafer sonrası TBMM ziyaretinden nadir görüntülerini paylaştı
Bakan Ersoy, Atatürk'ün büyük zafer sonrası TBMM ziyaretinden nadir görüntülerini paylaştı
Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaretine ilişkin dijital ortama aktarılan nadir görüntüleri paylaşıldı. 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T14:41+0300
2023-08-30T14:41+0300
2023-08-30T14:42+0300
türkiye
kültür ve turizm bakanlığı
mehmet nuri ersoy
atatürk
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 30 Ağustos 1922'deki Büyük Zafer'in hemen ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaretine ilişkin dijital ortama aktarılan nadir görüntüleri paylaştı.Bakan Ersoy "Aziz milletimizin büyük zaferi sonrasında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisine ziyaretinden günümüze yansıyan nadir görüntüleri paylaşıyoruz." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230830/cumhurbaskani-erdogan-30-agustos-zafer-bayrami-tebriklerini-kabul-etti-1075048713.html
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kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy, atatürk
kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy, atatürk
Bakan Ersoy, Atatürk'ün büyük zafer sonrası TBMM ziyaretinden nadir görüntülerini paylaştı
14:41 30.08.2023 (güncellendi: 14:42 30.08.2023) Abone ol
Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaretine ilişkin dijital ortama aktarılan nadir görüntüleri paylaşıldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 30 Ağustos 1922'deki Büyük Zafer'in hemen ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaretine ilişkin dijital ortama aktarılan nadir görüntüleri paylaştı.
Bakan Ersoy "Aziz milletimizin büyük zaferi sonrasında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisine ziyaretinden günümüze yansıyan nadir görüntüleri paylaşıyoruz." dedi.