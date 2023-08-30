Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
BÜYÜK TAARRUZ
Bir milletin 101 yıllık bağımsızlık destanı
12:31
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230830/bakan-ersoy-ataturkun-buyuk-zafer-sonrasi-tbmm-ziyaretinden-nadir-goruntuleri-paylasti-1075049713.html
Bakan Ersoy, Atatürk'ün büyük zafer sonrası TBMM ziyaretinden nadir görüntülerini paylaştı
Bakan Ersoy, Atatürk'ün büyük zafer sonrası TBMM ziyaretinden nadir görüntülerini paylaştı
Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaretine ilişkin dijital ortama aktarılan nadir görüntüleri paylaşıldı. 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T14:41+0300
2023-08-30T14:42+0300
türkiye
kültür ve turizm bakanlığı
mehmet nuri ersoy
atatürk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1e/1075049553_1:0:300:168_1920x0_80_0_0_1badea67c2ba526e5c858f688eb74d8c.jpg
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 30 Ağustos 1922'deki Büyük Zafer'in hemen ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaretine ilişkin dijital ortama aktarılan nadir görüntüleri paylaştı.Bakan Ersoy "Aziz milletimizin büyük zaferi sonrasında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisine ziyaretinden günümüze yansıyan nadir görüntüleri paylaşıyoruz." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230830/cumhurbaskani-erdogan-30-agustos-zafer-bayrami-tebriklerini-kabul-etti-1075048713.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1e/1075049553_40:0:264:168_1920x0_80_0_0_9497e66daab4eed4db672d84c0aafce1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy, atatürk
kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy, atatürk

Bakan Ersoy, Atatürk'ün büyük zafer sonrası TBMM ziyaretinden nadir görüntülerini paylaştı

14:41 30.08.2023 (güncellendi: 14:42 30.08.2023)
© Fotoğraf : Twitter/MehmetNuriErsoyBakan Ersoy, Atatürk'ün büyük zafer sonrası TBMM ziyaretinden nadir görüntüleri paylaştı
Bakan Ersoy, Atatürk'ün büyük zafer sonrası TBMM ziyaretinden nadir görüntüleri paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
© Fotoğraf : Twitter/MehmetNuriErsoy
Abone olTelegram
Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaretine ilişkin dijital ortama aktarılan nadir görüntüleri paylaşıldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 30 Ağustos 1922'deki Büyük Zafer'in hemen ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaretine ilişkin dijital ortama aktarılan nadir görüntüleri paylaştı.
Bakan Ersoy "Aziz milletimizin büyük zaferi sonrasında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisine ziyaretinden günümüze yansıyan nadir görüntüleri paylaşıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
13:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала