https://sputniknews.com.tr/20230922/abdli-senatorlerden-bakuye-yaptirim-ermenistana-yardim-onerisi-1075673015.html
ABD’li senatörlerden Bakü’ye yaptırım, Ermenistan’a yardım önerisi
ABD’li senatörlerden Bakü’ye yaptırım, Ermenistan’a yardım önerisi
Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerden ABD'li senatörler tarafından sunulan yasa tasarısı Ermenistan’ı yabancı devletlere mali ve askeri yardım programına dahil... 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T12:19+0300
2023-09-22T12:19+0300
2023-09-22T12:19+0300
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Demokrat ve Cumhuriyetçi partili senatörler Dağlık Karabağ’daki durum sebebiyle Azerbaycan’a karşı yaptırım uygulanmasına ve Ermenistan’a yardım edilmesine ilişkin bir yasa tasarısı sundu. Bu tasarı, Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez'in basın servisi tarafından bildirildi.Belgede belirtildiği gibi tasarının, 'Dağlık Karabağ’daki Ermenilere insani yardım sağlamakta ve Azerbaycan hükümetinin ek güvenlik yardımı sağlamasını engellemeye' yönelik olduğunu bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230919/avrupa-parlamentosundan-azerbaycana--yaptirim-cagrisi--1075602107.html
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karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, dağlık karabağ, karabağ sorunu, azerbaycan, ermenistan, abd, abd senatosu, robert menendez
ABD’li senatörlerden Bakü’ye yaptırım, Ermenistan’a yardım önerisi
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Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerden ABD'li senatörler tarafından sunulan yasa tasarısı Ermenistan’ı yabancı devletlere mali ve askeri yardım programına dahil etmesini öngörüyor.
Demokrat ve Cumhuriyetçi partili senatörler Dağlık Karabağ’daki durum sebebiyle Azerbaycan’a karşı yaptırım uygulanmasına ve Ermenistan’a yardım edilmesine ilişkin bir yasa tasarısı sundu. Bu tasarı, Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez'in basın servisi tarafından bildirildi.
Belgede belirtildiği gibi tasarının, 'Dağlık Karabağ’daki Ermenilere insani yardım sağlamakta ve Azerbaycan hükümetinin ek güvenlik yardımı sağlamasını engellemeye' yönelik olduğunu bildirdi.