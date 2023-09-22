https://sputniknews.com.tr/20230922/abdli-senatorlerden-bakuye-yaptirim-ermenistana-yardim-onerisi-1075673015.html

ABD’li senatörlerden Bakü’ye yaptırım, Ermenistan’a yardım önerisi

ABD’li senatörlerden Bakü’ye yaptırım, Ermenistan’a yardım önerisi

Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerden ABD'li senatörler tarafından sunulan yasa tasarısı Ermenistan’ı yabancı devletlere mali ve askeri yardım programına dahil... 22.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-22T12:19+0300

2023-09-22T12:19+0300

2023-09-22T12:19+0300

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Demokrat ve Cumhuriyetçi partili senatörler Dağlık Karabağ’daki durum sebebiyle Azerbaycan’a karşı yaptırım uygulanmasına ve Ermenistan’a yardım edilmesine ilişkin bir yasa tasarısı sundu. Bu tasarı, Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez'in basın servisi tarafından bildirildi.Belgede belirtildiği gibi tasarının, 'Dağlık Karabağ’daki Ermenilere insani yardım sağlamakta ve Azerbaycan hükümetinin ek güvenlik yardımı sağlamasını engellemeye' yönelik olduğunu bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230919/avrupa-parlamentosundan-azerbaycana--yaptirim-cagrisi--1075602107.html

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