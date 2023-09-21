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https://sputniknews.com.tr/20230921/zeytinburnunda-deri-atolyesinde-yangin-mahsur-kalanlar-kurtarildi-1075648227.html
Zeytinburnu'nda deri atölyesinde yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı
Zeytinburnu'nda deri atölyesinde yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı
Zeytinburnu'nda 5 katlı binanın zeminindeki deri atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalan... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
yangın
itfaiye
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Zeytinburnu'ndaki bir binanın zemin katındaki deri atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında oluşan yoğun duman binanın üst katlarını sararken bazı kişiler dairelerinde mahsur kaldı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalan 12 kişiyi merdivenli araçla kurtardı.İş yerinde hasara neden olan yangını söndüren itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230920/deodorantin-kapagi-basili-kaldi-canindan-oluyordu-aracta-patlama-meydana-geldi-1075617285.html
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yangın, itfaiye, merdiven
yangın, itfaiye, merdiven

Zeytinburnu'nda deri atölyesinde yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı

12:04 21.09.2023
© İHAZeytinburnu yangın
Zeytinburnu yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2023
© İHA
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Zeytinburnu'nda 5 katlı binanın zeminindeki deri atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalan 12 kişiyi merdivenli araçla kurtardı.
Zeytinburnu'ndaki bir binanın zemin katındaki deri atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında oluşan yoğun duman binanın üst katlarını sararken bazı kişiler dairelerinde mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalan 12 kişiyi merdivenli araçla kurtardı.
İş yerinde hasara neden olan yangını söndüren itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.
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