https://sputniknews.com.tr/20230921/zeytinburnunda-deri-atolyesinde-yangin-mahsur-kalanlar-kurtarildi-1075648227.html

Zeytinburnu'nda deri atölyesinde yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı

Zeytinburnu'nda deri atölyesinde yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı

Zeytinburnu'nda 5 katlı binanın zeminindeki deri atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalan... 21.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-21T12:04+0300

2023-09-21T12:04+0300

2023-09-21T12:04+0300

türkiye

yangın

itfaiye

merdiven

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Zeytinburnu'ndaki bir binanın zemin katındaki deri atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında oluşan yoğun duman binanın üst katlarını sararken bazı kişiler dairelerinde mahsur kaldı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalan 12 kişiyi merdivenli araçla kurtardı.İş yerinde hasara neden olan yangını söndüren itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.

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yangın, itfaiye, merdiven