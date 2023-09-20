https://sputniknews.com.tr/20230920/deodorantin-kapagi-basili-kaldi-canindan-oluyordu-aracta-patlama-meydana-geldi-1075617285.html

Deodorantın kapağı basılı kaldı, canından oluyordu: Araçta patlama meydana geldi

Deodorantın kapağı basılı kaldı, canından oluyordu: Araçta patlama meydana geldi

İstanbul’un Silivri ilçesinde seyir halindeki aracın içindeki bir kişi deodorant sıktıktan sonra kapağının takılı kaldığını fark etmedi. araçta çakmak... 20.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-20T11:35+0300

2023-09-20T11:35+0300

2023-09-20T11:35+0300

türkiye

deodorant

araç

patlama

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Silivri’de seyir halindeki araçta çakmak çakılınca deodorant patladı, 2 kişi şekilde yaralandı.16 yaşındaki Emirhan Meşe, bir arkadaşıyla birlikte geçtiğimiz ay akşam 23.00 sıralarında Selimpaşa Mahallesi’nde araçla gezmeye çıktı.Bu sırada iddiaya göre araçta deodorant sıkan gençler, deodorantın takılı kaldığını fark etmeyince araçta çaktıkları çakmak sonrası bir anda patlama oldu. 2 genç, seyir halindeyken bir anda dehşeti yaşadı.Alevlerin ortasında kalan gençler, LPG’li aracı hemen uygun bir noktaya çekerek söndürmeye çalıştı. Aracın söndürülmesinin ardından ilçede bir hastaneye giden gençlerin cildinin büyük oranda yandığı belirlendi.18 gün yoğun bakımArdından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne getirilen 16 yaşındaki Emirhan Meşe’nin tedavisine hemen yoğun bakımda başlandı.Vücudunun el, kol, yüz, bacak bölümleri gibi yüzde 60’ının ileri düzey yanık olduğu tespit edilen gence 18 günlük yoğun bakım sürecinde 50’ye yakın ameliyat yapıldı.“Araç seyir halindeyken deodorant bazlı bir kozmetik ürün vardı, onu kullandığımız sırada tuşu takılı kaldı. Ondan sonra araç içinde çakmak ateşlenince 2 saniye içinde yangın çıktı” diyen Emirhan Meşe, yaşadıklarını söyle anlattı:“O an bir patlama oldu, arabanın arka camı da patladı. Araba seyir halinde gidiyordu, indik arabayı söndürdük. Sonra en yakın hastaneye gittik, ilk an vücudumu hissetmedim. İlk korkum kulaklarım biraz duyma kaybı yaşadığı için kulaklarımdan oldu. Pek de bir şey hissetmedim hastaneye gidene kadar. Gittikten sonra fark ettim. Pazar akşamı saat 23.00-24.00 gibiydi, arkadaşımla arabada geziyorduk. 18 gün yoğun bakımda kaldım, bugün de taburculuğum var. Arkadaşım iyi, o benden önce taburcu oldu. Araç tüplüydü yanınca indik, önce aracı söndürdük, müsait bir yere çektik, sonra hastaneye başvurduk. Ailemi ben aradım, ilk 3-4 saat hiçbir şey hissetmedim. Buraya gelince işlem gördüm, ameliyatlara girdim. Buradaki süreç yoğun bakımda tek kaldığım için sıkıcı ve daraltıcı bir süreçti ama sağlıktan önemli değil. Bir şeyim kalmadı, toparladığım için mutluyum. Aracı sürekli havalandırıp araç içinde çakmak ve yanıcı madde kullanmamalarını öneririm. Ailem bayağı üzüldü, onların üzülmesi de beni yordu. O yüzden biraz zordu.”

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deodorant, araç, patlama