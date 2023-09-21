https://sputniknews.com.tr/20230921/zelenskiyye-abd-kongresinde-konusma-izni-cikmadi-1075656330.html

Zelenskiy'ye ABD Kongresi’nde 'konuşma izni' çıkmadı

Zelenskiy'ye ABD Kongresi’nde 'konuşma izni' çıkmadı

Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy’ye atıfta bulunan Amerikan yayın ağı NBC News, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Kongre önünde konuşmasının... 21.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-21T17:51+0300

2023-09-21T17:51+0300

2023-09-21T17:51+0300

vladimir zelenskiy

abd temsilciler meclisi

nancy pelosi

kevin mccarthy

abd kongresi

dolar

ukrayna

ukrayna krizi

beyaz saray

askeri yardım

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ABD merkezli NBC'nin haberinde, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy’nin kongre üyelerinin yoğun programına dikkat çekerek Zelenskiy ile iletişim için yeterli zamanı olmadığını vurguladığı ifadesine yer verildi.McCarthy, daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Demokrat ve Cumhuriyetçilerden oluşan kongre üyeleriyle planladığı görüşmesinin Ukrayna'ya geçmişte yapılan yardımlar ve Kiev'in gelecek planları hakkındaki raporu ile ilgili soru işaretleri yaratacağını söylemişti.Zelenskiy'nin ABD Kongresi'nde en son konuşması Aralık 2022'de, Temsilciler Meclisi'nin o zamanki başkanı olan Demokrat Parti üyesi Nancy Pelosi zamanında gerçekleşti.Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi çoğunluk, Demokratların sunduğu ve Kiev yönetimine milyarlarca dolarlık yeni yardımları da içeren bütçe taleplerini onaylamak için acele etmezken, daha önce McCarthy, Zelenskiy ile yaptığı toplantıda kendisine yeni bir mali yardımı garanti edemeyeceklerini, halihazırda ABD tarafından Ukrayna’ya sağlanan yardımın nereye gittiğine dair rapor talep edeceklerini duyurmuştu.Önceki gün yaklaşık 30 Cumhuriyetçi kongre üyesi tarafından Beyaz Saray'a iletilen mektupta, Ukrayna'nın ihtiyaçları gerekçe gösterilerek 24 milyar dolar tahsis edilmesi yönündeki talebin reddedildiği belirlenmişti.Beyaz Saray, geçen yılın şubat ayından bu yana ABD'den 110 milyar doların üzerinde çeşitli yardım alan Ukrayna'nın ihtiyaçları için Kongre'den 24 milyar dolar ek bütçe daha talep etti.

https://sputniknews.com.tr/20230920/halkin-istegi-azaldi-denilerek-duyuruldu-ukraynaya-destegimizi-kesebiliriz-1075624057.html

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vladimir zelenskiy, abd temsilciler meclisi, nancy pelosi, kevin mccarthy, abd kongresi, dolar, ukrayna, beyaz saray, askeri yardım, abd