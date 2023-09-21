https://sputniknews.com.tr/20230921/yevlahtaki-karabag-gorusmesi-sona-erdi-1075650034.html
Yevlah’taki Karabağ görüşmesi sona erdi: Ermeni temsilciler bölgeden ayrıldı
Yevlah’taki Karabağ görüşmesi sona erdi: Ermeni temsilciler bölgeden ayrıldı
Azerbaycan’ın Yevlah kentinde, Azerbaycan idaresi ve Karabağ Ermenileri temsilcileri arasındaki görüşmenin son erdiği belirtildi. 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T13:12+0300
2023-09-21T13:12+0300
2023-09-21T13:48+0300
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karabağ sorunu
görüşme
heyetlararası görüşme
heyet
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Azerbaycan haber ajansı APA’nın haberinde, “Görüşmede, Karabağ’da yaşayan Ermenilerin yeniden entegrasyonu ile ilgili meseleler ele alındı” ifadesine yer verildi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye, Rus barış gücü temsilcileri de katıldı.Görüşmenin ardından basın toplantısının planlanmadığı, basın açıklamasının yayınlanacağı ifade edildi.Karabağlı Ermenilerin heyeti Yevlah’tan ayrıldı Azerbaycan haber ajansı APA, Karabağlı Ermeniler heyetinin, Azerbaycan idaresi temsilcileriyle görüşmenin gerçekleştiği Yevlah’tan ayrıldığını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230921/azerbaycan-ve-karabag-heyetleri-arasinda-gorusme-basladi-1075645210.html
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azerbaycan, ermenistan, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, karabağ sorunu, görüşme, heyetlararası görüşme, heyet, temsilci
Yevlah’taki Karabağ görüşmesi sona erdi: Ermeni temsilciler bölgeden ayrıldı
13:12 21.09.2023 (güncellendi: 13:48 21.09.2023) Abone ol
Azerbaycan’ın Yevlah kentinde, Azerbaycan idaresi ve Karabağ Ermenileri temsilcileri arasındaki görüşmenin son erdiği belirtildi.
Azerbaycan
haber ajansı APA’nın
haberinde, “Görüşmede, Karabağ’da yaşayan Ermenilerin yeniden entegrasyonu ile ilgili meseleler ele alındı”
ifadesine yer verildi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye, Rus barış gücü temsilcileri
de katıldı.
Görüşmenin ardından basın toplantısının planlanmadığı, basın açıklamasının yayınlanacağı ifade edildi.
Karabağlı Ermenilerin heyeti Yevlah’tan ayrıldı
Azerbaycan haber ajansı APA, Karabağlı Ermeniler heyetinin, Azerbaycan idaresi temsilcileriyle görüşmenin gerçekleştiği Yevlah’tan ayrıldığını bildirdi.