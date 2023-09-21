https://sputniknews.com.tr/20230921/azerbaycan-ve-karabag-heyetleri-arasinda-gorusme-basladi-1075645210.html
Azerbaycan ve Ermenileri temsil eden Karabağ heyetleri arasındaki görüşme başladı
Azerbaycan ve Ermenileri temsil eden Karabağ heyetleri arasındaki görüşme başladı
Azerbaycan devlet medyası, Karabağ Ermenilerini temsil eden heyetin Bakü temsilcileriyle görüşeceği Yevlah’a geldiğini duyurdu. 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T10:25+0300
2023-09-21T10:25+0300
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Karabağ Ermenilerinin temsilcilerini taşıyan konvoyun Azerbaycan polisi ve Rus barış gücü arabaları eşliğinde Ağdam şehrinden geçerek görüşmenin yapılacağı Yevlah şehrine ulaştığı bildirildi. Azerbaycan devlet televizyonu AzTV, konvoyun Ağdam ilçesinden geçişinin görüntülerini paylaştı.Görüşme başladıAzerbaycan medyası, taraflar arasında görüşmenin başladığını belirtti. Ermeni heyetiyle Milli Meclis milletvekili Ramin Mamedov’un görüşeceği ifade edildi. Mamedov, geçen Mart ayında Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev tarafından Karabağlı Ermenilerle iletişimden sorumlu kişi olarak atanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230920/putin-ermenistan-basbakani-pasinyan-ile-karabagi-gorustu-1075637675.html
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Azerbaycan ve Ermenileri temsil eden Karabağ heyetleri arasındaki görüşme başladı
10:25 21.09.2023 (güncellendi: 10:32 21.09.2023) Abone ol
Azerbaycan devlet medyası, Karabağ Ermenilerini temsil eden heyetin Bakü temsilcileriyle görüşeceği Yevlah’a geldiğini duyurdu.
Karabağ Ermenilerinin temsilcilerini taşıyan konvoyun Azerbaycan polisi ve Rus barış gücü arabaları eşliğinde Ağdam şehrinden geçerek görüşmenin yapılacağı Yevlah şehrine ulaştığı bildirildi. Azerbaycan devlet televizyonu AzTV, konvoyun Ağdam ilçesinden geçişinin görüntülerini paylaştı.
Görüşme başladı
Azerbaycan medyası, taraflar arasında görüşmenin başladığını belirtti. Ermeni heyetiyle Milli Meclis milletvekili Ramin Mamedov’un görüşeceği ifade edildi. Mamedov, geçen Mart ayında Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev tarafından Karabağlı Ermenilerle iletişimden sorumlu kişi olarak atanmıştı.