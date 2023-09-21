https://sputniknews.com.tr/20230921/ukraynada-sivillere-yonelik-havan-topu-cok-namlulu-roketatar-ve-ihali-saldiri-1075651218.html
Ukrayna'da sivillere yönelik havan topu, çok namlulu roketatar ve İHA'lı saldırı
Ukrayna'da sivillere yönelik havan topu, çok namlulu roketatar ve İHA'lı saldırı
Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nin Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun son 24 saat içerisinde bölgedeki yerleşimlere 112 mermi attığını ve bir İHA... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T17:17+0300
2023-09-21T17:17+0300
2023-09-21T17:20+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
vyaçeslav gladkov
belgorod
iha
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Belgorod Valisi Gladkov, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun son 24 saatte Belgorod Bölgesi’nin 13 yerleşimine bomba atarlardan, havan toplarından ve çok namlulu roketatarlardan müteşekkil toplamda 112 mermi attığını yazdı.Saldırılarda bir sivilin hayatını kaybettiği, birkaç kişinin daha yaralandığı, 6 hanede hasarın meydana geldiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230920/ukraynanin-belgorod-bolgesine-yaptigi-saldirida-1-sivil-oldu-1i-ise-yaralandi-1075622727.html
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, vyaçeslav gladkov, belgorod, iha
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, vyaçeslav gladkov, belgorod, iha
Ukrayna'da sivillere yönelik havan topu, çok namlulu roketatar ve İHA'lı saldırı
17:17 21.09.2023 (güncellendi: 17:20 21.09.2023) Abone ol
Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nin Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun son 24 saat içerisinde bölgedeki yerleşimlere 112 mermi attığını ve bir İHA saldırısını düzenlediğini belirtti.
Belgorod Valisi Gladkov
, Telegram
paylaşımında, Ukrayna ordusunun son 24 saatte Belgorod Bölgesi’nin 13 yerleşimine bomba atarlardan, havan toplarından
ve çok namlulu roketatarlardan
müteşekkil toplamda 112 mermi
attığını yazdı.
Saldırılarda bir sivilin hayatını kaybettiği, birkaç kişinin daha yaralandığı, 6 hanede hasarın meydana geldiği bildirildi.