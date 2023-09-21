https://sputniknews.com.tr/20230921/ukraynada-sivillere-yonelik-havan-topu-cok-namlulu-roketatar-ve-ihali-saldiri-1075651218.html

Ukrayna'da sivillere yönelik havan topu, çok namlulu roketatar ve İHA'lı saldırı

Ukrayna'da sivillere yönelik havan topu, çok namlulu roketatar ve İHA'lı saldırı

Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nin Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun son 24 saat içerisinde bölgedeki yerleşimlere 112 mermi attığını ve bir İHA... 21.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-21T17:17+0300

2023-09-21T17:17+0300

2023-09-21T17:20+0300

ukrayna krizi

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ukrayna krizi

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iha

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Belgorod Valisi Gladkov, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun son 24 saatte Belgorod Bölgesi’nin 13 yerleşimine bomba atarlardan, havan toplarından ve çok namlulu roketatarlardan müteşekkil toplamda 112 mermi attığını yazdı.Saldırılarda bir sivilin hayatını kaybettiği, birkaç kişinin daha yaralandığı, 6 hanede hasarın meydana geldiği bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20230920/ukraynanin-belgorod-bolgesine-yaptigi-saldirida-1-sivil-oldu-1i-ise-yaralandi-1075622727.html

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