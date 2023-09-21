https://sputniknews.com.tr/20230921/stefan-kuntzdan-ayrilik-sonrasi-ilk-aciklama-1075645738.html

Stefan Kuntz'dan ayrılık sonrası ilk açıklama

Stefan Kuntz'dan ayrılık sonrası ilk açıklama

Alman teknik direktör Stefan Kuntz, Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörlük görevinden ayrılmasının ardından ilk kez açıklama yaptı. 21.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-21T10:51+0300

2023-09-21T10:51+0300

2023-09-21T10:51+0300

spor

stefan kuntz

ayrılık

a milli futbol takımı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072833251_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_8bb8ffa6cda99d2622ed1aca34e5f87d.jpg

A Milli Takım'daki görevinden dün ayrılan Stefan Kuntz, ayrılık kararı sonrası ilk kez açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonunun yollarını ayırma kararı aldığı Kuntz, süreçle ilgili kendisine ait internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Şu anda D Grubu'nda lider Hırvatistan'la beraber 10 puanla ikinci sıradayız ve bu nedenle Almanya'da 2024 Avrupa Şampiyonası'nın son turuna çıkma şansımız çok yüksek. Teknik ekibimle birlikte çıktığım 20 karşılaşmanın Türk milli takımının sorumluluğunu üstlendim, 12 karşılaşmayı kazandık, 3 beraberlik elde ettik. Güçlü rakipler Portekiz, İtalya, Hırvatistan, Japonya'ya karşı 4, Faroe Adaları'na ise 1 maç kaybettik" ifadelerini kullandı."2021'de göreve geldiğimde belirlediğim hedeflerin gerçekleşmesinden gurur duyuyorum" diyen Kuntz, şunları kaydetti:'Ne yazık ki bu artık gerçekleşmemiş bir hayal olarak kaldı'Teknik ekibinde yer alan herkese teşekkür eden, Türk milli takımına ile özellikle Türk halkına başarılı çalışmalarının devam etmesini ve milli takımın Almanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanmasını dileyen Kuntz, "En büyük hayallerimden biri, Almanya'da ev sahibi olduğum Avrupa Şampiyonası'nda Türk milli takımının teknik direktörü olarak kenarda yer almaktı, ne yazık ki bu artık gerçekleşmemiş bir hayal olarak kaldı" değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230918/tff-stefan-kuntz-hakkindaki-iddialarin-gercegi-yansitmadigini-bildirdi-1075570185.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

stefan kuntz, ayrılık, a milli futbol takımı