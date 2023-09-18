https://sputniknews.com.tr/20230918/tff-stefan-kuntz-hakkindaki-iddialarin-gercegi-yansitmadigini-bildirdi-1075570185.html
TFF'den Stefan Kuntz ile ilgili açıklama: İddialar gerçeği yansıtmamaktadır
TFF'den Stefan Kuntz ile ilgili açıklama: İddialar gerçeği yansıtmamaktadır
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Stefan Kuntz ile ilgili son dönemde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını kendisiyle çarşamba günü görüşme yapılacağını... 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T17:18+0300
2023-09-18T17:18+0300
2023-09-18T17:30+0300
türkiye futbol federasyonu (tff)
stefan kuntz
son dakika
spor
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TFF, Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Alman teknik adamın, çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapacağı belirtildi.TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Pazar günü çok sayıda basın mecrasında Kuntz'un görevden alındığına dair iddialar yer almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230917/stefan-kuntz-gorevden-alindi-1075537563.html
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stefan kuntz görevden alındı mı, tffden son dakika açıklaması, stefan kuntz kimdir,
stefan kuntz görevden alındı mı, tffden son dakika açıklaması, stefan kuntz kimdir,
TFF'den Stefan Kuntz ile ilgili açıklama: İddialar gerçeği yansıtmamaktadır
17:18 18.09.2023 (güncellendi: 17:30 18.09.2023) Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Stefan Kuntz ile ilgili son dönemde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını kendisiyle çarşamba günü görüşme yapılacağını duyurdu.
TFF, Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Alman teknik adamın, çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapacağı belirtildi.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bir süredir yazılı, görsel ve dijital medyada yer alan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili haberler ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u 20 Eylül Çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne resmi olarak davet etmiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla duyurulur."
Pazar günü çok sayıda basın mecrasında Kuntz'un görevden alındığına dair iddialar yer almıştı.