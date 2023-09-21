https://sputniknews.com.tr/20230921/starlink-turkiyeye-gelecek-mi-bakan-yardimcisi-sayan-25-eylul-tarihine-dikkat-cekti-1075654802.html
Starlink Türkiye'ye gelecek mi? Bakan Yardımcısı Sayan 25 Eylül tarihine dikkat çekti
Starlink Türkiye'ye gelecek mi? Bakan Yardımcısı Sayan 25 Eylül tarihine dikkat çekti
Elon Musk'ın New York'taki Türkevi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmesinin ardından 'Starlink Türkiye'ye gelecek mi?' sorusu gündeme geldi. Ulaştırma ve... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T16:25+0300
2023-09-21T16:25+0300
2023-09-21T16:25+0300
elon musk
starlink
ömer fatih sayan
türkiye
uydu
btk
bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk)
recep tayyip erdoğan
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SpaceX'in sahibi Elon Musk, BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk Evi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Musk, görüşmede Starlink uydu hizmetleri konusunda Türkiye ile iş birliği yapmayı arzu ettiğini ifade etti. 'Starlink Türkiye'ye gelecek mi?' sorusu gündemin başlıklarından biri haline gelmişken, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzda SpaceX yetkilileri ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Sayan 25 Eylül 2023 Pazartesi gününe dikkat çekti.Bakan Yardımcısı açıklamasında şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20230918/elon-musk-cumhurbaskani-erdogan-ile-gorusmek-uzere-turkevine-geldi-1075550707.html
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Starlink Türkiye'ye gelecek mi? Bakan Yardımcısı Sayan 25 Eylül tarihine dikkat çekti
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Elon Musk'ın New York'taki Türkevi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmesinin ardından 'Starlink Türkiye'ye gelecek mi?' sorusu gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, görüşmenin ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda SpaceX yetkilileri ile 'verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini' bildirdi.
SpaceX'in sahibi Elon Musk, BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk Evi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Musk, görüşmede Starlink uydu hizmetleri konusunda Türkiye ile iş birliği yapmayı arzu ettiğini ifade etti.
'Starlink Türkiye'ye gelecek mi?' sorusu gündemin başlıklarından biri haline gelmişken, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzda SpaceX yetkilileri ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Sayan 25 Eylül 2023 Pazartesi gününe dikkat çekti.
Bakan Yardımcısı açıklamasında şunları ifade etti:
"Alçak yörünge uydu hizmeti sunan Starlink, ülkemizde de faaliyette bulunmak istediklerine dair taleplerini iletmişlerdi. Bu taleplerine istinaden, bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzda SpaceX yetkilileri ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantı neticesinde; 25 Eylül 2023 Pazartesi günü uydu hizmetleriyle ilgili paydaşlarımız başta olmak üzere tüm haberleşme sektörümüz ve kamuoyu görüşlerini alacağız."