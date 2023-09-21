https://sputniknews.com.tr/20230921/starlink-turkiyeye-gelecek-mi-bakan-yardimcisi-sayan-25-eylul-tarihine-dikkat-cekti-1075654802.html

Starlink Türkiye'ye gelecek mi? Bakan Yardımcısı Sayan 25 Eylül tarihine dikkat çekti

Starlink Türkiye'ye gelecek mi? Bakan Yardımcısı Sayan 25 Eylül tarihine dikkat çekti

Elon Musk'ın New York'taki Türkevi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmesinin ardından 'Starlink Türkiye'ye gelecek mi?' sorusu gündeme geldi. Ulaştırma ve... 21.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-21T16:25+0300

2023-09-21T16:25+0300

2023-09-21T16:25+0300

elon musk

starlink

ömer fatih sayan

türkiye

uydu

btk

bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk)

recep tayyip erdoğan

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SpaceX'in sahibi Elon Musk, BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk Evi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Musk, görüşmede Starlink uydu hizmetleri konusunda Türkiye ile iş birliği yapmayı arzu ettiğini ifade etti. 'Starlink Türkiye'ye gelecek mi?' sorusu gündemin başlıklarından biri haline gelmişken, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzda SpaceX yetkilileri ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Sayan 25 Eylül 2023 Pazartesi gününe dikkat çekti.Bakan Yardımcısı açıklamasında şunları ifade etti:

https://sputniknews.com.tr/20230918/elon-musk-cumhurbaskani-erdogan-ile-gorusmek-uzere-turkevine-geldi-1075550707.html

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