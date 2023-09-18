Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Elon Musk, Türkevi’nden ayrıldı
00:04 18.09.2023 (güncellendi: 00:58 18.09.2023)
© AA / Fatih AktaşTesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkevi’ne geldi
© AA / Fatih Aktaş
Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in kurucusu ve CEO’su Elon Musk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından ABD’nin New York kentinde bulunan Türkevi’nden ayrıldı.
Tesla ve Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkevi’ne geldi.
Musk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından ABD’nin New York kentinde bulunan Türkevi’nden ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Elon Musk, Türkevi’nden ayrıldı https://t.co/8iPdA6dbJ1 pic.twitter.com/6GyAqMJDBJ— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 17, 2023
© AA / Fatih AktaşTesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkevi’ne geldi
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkevi’ne geldi
© AA / Fatih Aktaş