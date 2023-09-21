https://sputniknews.com.tr/20230921/sputnike-konusan-kaynak-ankara-tahil-tedariki-gorusmelerini-bir-an-once-tamamlamayi-planliyor-1075647987.html

Türk teknik heyetinden kaynak: Ankara tahıl tedariki görüşmelerini bir an önce tamamlamayı planlıyor

Türk teknik heyetinden kaynak: Ankara tahıl tedariki görüşmelerini bir an önce tamamlamayı planlıyor

Türkiye tarafının, 1 milyon ton Rus tahılının Afrika’ya tedarikiyle ilgili teknik görüşmelerin en kısa zamanda tamamlanmasını umduğu belirtildi. 21.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-21T14:15+0300

2023-09-21T14:15+0300

2023-09-21T14:19+0300

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rusya tahıl birliği

aleksandr gruşko

afrika

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Türk teknik heyetindeki bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, “Tüm teknik müzakerelerin en kısa zamanda tamamlanacağını ve bu projenin uygulanmasına geçileceğini umuyoruz” ifadesini kullandı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, iki ülkenin, 1 milyon ton tahıl tedarikinin teknik sorunlarıyla ilgili görüşmelere devam ettiğini bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230919/cumhurbaskanligi-kaynagi-erdogan-new-yorktan-dondukten-sonra-putin-ile-tahil-konusunu-gorusebilir-1075590990.html

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türkiye, ankara, sputnik, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, rusya tahıl birliği, aleksandr gruşko, afrika