https://sputniknews.com.tr/20230921/sputnike-konusan-kaynak-ankara-tahil-tedariki-gorusmelerini-bir-an-once-tamamlamayi-planliyor-1075647987.html
Türk teknik heyetinden kaynak: Ankara tahıl tedariki görüşmelerini bir an önce tamamlamayı planlıyor
Türk teknik heyetinden kaynak: Ankara tahıl tedariki görüşmelerini bir an önce tamamlamayı planlıyor
Türkiye tarafının, 1 milyon ton Rus tahılının Afrika’ya tedarikiyle ilgili teknik görüşmelerin en kısa zamanda tamamlanmasını umduğu belirtildi. 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T14:15+0300
2023-09-21T14:15+0300
2023-09-21T14:19+0300
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rusya tahıl birliği
aleksandr gruşko
afrika
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Türk teknik heyetindeki bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, “Tüm teknik müzakerelerin en kısa zamanda tamamlanacağını ve bu projenin uygulanmasına geçileceğini umuyoruz” ifadesini kullandı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, iki ülkenin, 1 milyon ton tahıl tedarikinin teknik sorunlarıyla ilgili görüşmelere devam ettiğini bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230919/cumhurbaskanligi-kaynagi-erdogan-new-yorktan-dondukten-sonra-putin-ile-tahil-konusunu-gorusebilir-1075590990.html
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türkiye, ankara, sputnik, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, rusya tahıl birliği, aleksandr gruşko, afrika
türkiye, ankara, sputnik, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, rusya tahıl birliği, aleksandr gruşko, afrika
Türk teknik heyetinden kaynak: Ankara tahıl tedariki görüşmelerini bir an önce tamamlamayı planlıyor
14:15 21.09.2023 (güncellendi: 14:19 21.09.2023) Abone ol
Türkiye tarafının, 1 milyon ton Rus tahılının Afrika’ya tedarikiyle ilgili teknik görüşmelerin en kısa zamanda tamamlanmasını umduğu belirtildi.
Türk teknik heyetindeki bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, “Tüm teknik müzakerelerin en kısa zamanda tamamlanacağını ve bu projenin uygulanmasına geçileceğini umuyoruz” ifadesini kullandı.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, iki ülkenin, 1 milyon ton tahıl tedarikinin teknik sorunlarıyla ilgili görüşmelere devam ettiğini bildirmişti.