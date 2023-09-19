https://sputniknews.com.tr/20230919/cumhurbaskanligi-kaynagi-erdogan-new-yorktan-dondukten-sonra-putin-ile-tahil-konusunu-gorusebilir-1075590990.html

Cumhurbaşkanlığı kaynağı: Erdoğan, New York'tan döndükten sonra Putin ile tahıl konusunu görüşebilir

Cumhurbaşkanlığı kaynağı: Erdoğan, New York'tan döndükten sonra Putin ile tahıl konusunu görüşebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gittiği New York'tan döndükten sonra Rus mevkidaşı Vladimir Putin'i telefonla arayarak... 19.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-19T12:09+0300

2023-09-19T12:09+0300

2023-09-19T12:10+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

birleşmiş milletler (bm)

karadeniz tahıl koridoru

tahıl anlaşması

vladimir zelenskiy

rusya

türkiye

görüşme

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Cumhurbaşkanlığına ait bir kaynağın Sputnik'e yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanı artık Sayın Putin ile telefon görüşmesini yapma niyetini dile getirdi. Bu görüşme büyük ihtimalle Sayın Cumhurbaşkanı ABD'den döndükten sonra gerçekleşecek. ABD'de BM Genel Sekreteri ve liderlerle Karadeniz tahıl girişiminin yeniden başlatılması yönündeki somut öneriler görüşülecek" ifadesini kullandı.Türkiye ve Rusya liderleri arasındaki telefon görüşmelerinin tarihinin nadiren önceden ilan edildiğini dile getiren kaynak, Erdoğan'ın tahıl anlaşmasının yeniden başlatılması yönündeki girişimlerini sürdürdüğünü belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı, BM kürsüsünden, anlaşmayı canlandırmak için somut ve pratik adımlara geçme çağrısını yineleyecek, Ankara'nın çabalarına destek açıklamalarının tek başına süreci ileriye taşıyamayacağı gerçeğini vurgulayacak" dedi.Daha önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Genel Kurul kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tahıl anlaşmasının geleceğini görüşme niyetinde olduğunu dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230918/cumhurbaskani-erdogan-new-yorkta-13-concordia-yillik-zirvesinde-konusuyor-1075575769.html

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recep tayyip erdoğan, vladimir putin, birleşmiş milletler (bm), karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması, vladimir zelenskiy, rusya, türkiye, görüşme, ikili görüşme, putin-erdoğan görüşmesi