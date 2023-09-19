Cumhurbaşkanlığı kaynağı: Erdoğan, New York'tan döndükten sonra Putin ile tahıl konusunu görüşebilir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kongo'da darbe iddiası
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
CHP'den art arda adaylık açıklamaları
12:02
88 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist Sachs: Zelenskiy büyük hata yaptı
13:33
2 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikan istihbarat subayı: “Ukrayna ordusu çökecek“
17:42
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Ukrayna’daki yabancı paralı askerler birbirini vuruyor
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
ABD’nin yeni nesil ‘hayalet’ savaş uçağı F-35 kayboldu
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon Danışmanı: “Ukrayna uzun menzilli saldırı taktiğine geçti”
18:33
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Avatkov: AB, Türkiye'yi müttefik değil, jeopolitik düşman olarak görüyor
18:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Nixon: Artık Ukrayna diye bir devlet yok
19:16
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: Ukrayna ordusunun NATO tarafından eğitilen en iyi birliklerini yok edildi
19:32
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist Sachs: Zelenskiy büyük hata yaptı
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Doğalgaz dağıtım merkezi projesini karalama çabaları Ankara’nın gözünden kaçmıyor’
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Rusya pazarına girmeyi planlayan markaların yarısından fazlası Türk
20:16
1 dk
SESLİ HABER
Saksonya polisi: Ukraynalılar Almanya'ya göçmen kaçakçılığında ilk sırada
20:32
2 dk
SESLİ HABER
‘Ukrayna ordusu militanları esir Rusları mayın tarlalarına gönderiyor’
20:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: “Ukrayna ordusunun yenilgisi nedeniyle Batı medyasında sessizlik oluştu”
09:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
Kıdem tazminatının kaldırılması gündemde
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:31
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
X herkes için ücretli mi olacak?
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan, veriler ve analizlerle değerlendirmelerde bulunuyor
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:03
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
NATO, 2024’te ‘soğuk savaş’ döneminden bu yana en kapsamlı tatbikatı gerçekleştirecek
17:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus Yetkili Patruşev: “Batı, Rusya’ya karşı tüm cephaneliğini kullanıyor”
18:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Trump: “Ukrayna, kaçınabileceği savaşta kaybediyor”
19:31
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230919/cumhurbaskanligi-kaynagi-erdogan-new-yorktan-dondukten-sonra-putin-ile-tahil-konusunu-gorusebilir-1075590990.html
Cumhurbaşkanlığı kaynağı: Erdoğan, New York'tan döndükten sonra Putin ile tahıl konusunu görüşebilir
Cumhurbaşkanlığı kaynağı: Erdoğan, New York'tan döndükten sonra Putin ile tahıl konusunu görüşebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gittiği New York'tan döndükten sonra Rus mevkidaşı Vladimir Putin'i telefonla arayarak... 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T12:09+0300
2023-09-19T12:10+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
birleşmiş milletler (bm)
karadeniz tahıl koridoru
tahıl anlaşması
vladimir zelenskiy
rusya
türkiye
görüşme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/04/1075184646_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_ceb564fb06e03eda0927dc0f9fd941b6.jpg
Cumhurbaşkanlığına ait bir kaynağın Sputnik'e yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanı artık Sayın Putin ile telefon görüşmesini yapma niyetini dile getirdi. Bu görüşme büyük ihtimalle Sayın Cumhurbaşkanı ABD'den döndükten sonra gerçekleşecek. ABD'de BM Genel Sekreteri ve liderlerle Karadeniz tahıl girişiminin yeniden başlatılması yönündeki somut öneriler görüşülecek" ifadesini kullandı.Türkiye ve Rusya liderleri arasındaki telefon görüşmelerinin tarihinin nadiren önceden ilan edildiğini dile getiren kaynak, Erdoğan'ın tahıl anlaşmasının yeniden başlatılması yönündeki girişimlerini sürdürdüğünü belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı, BM kürsüsünden, anlaşmayı canlandırmak için somut ve pratik adımlara geçme çağrısını yineleyecek, Ankara'nın çabalarına destek açıklamalarının tek başına süreci ileriye taşıyamayacağı gerçeğini vurgulayacak" dedi.Daha önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Genel Kurul kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tahıl anlaşmasının geleceğini görüşme niyetinde olduğunu dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230918/cumhurbaskani-erdogan-new-yorkta-13-concordia-yillik-zirvesinde-konusuyor-1075575769.html
türkiye
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/04/1075184646_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_d504caef0f145fbf264864d520ca97ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, birleşmiş milletler (bm), karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması, vladimir zelenskiy, rusya, türkiye, görüşme, ikili görüşme, putin-erdoğan görüşmesi
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, birleşmiş milletler (bm), karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması, vladimir zelenskiy, rusya, türkiye, görüşme, ikili görüşme, putin-erdoğan görüşmesi

Cumhurbaşkanlığı kaynağı: Erdoğan, New York'tan döndükten sonra Putin ile tahıl konusunu görüşebilir

12:09 19.09.2023 (güncellendi: 12:10 19.09.2023)
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2023
© İHA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gittiği New York'tan döndükten sonra Rus mevkidaşı Vladimir Putin'i telefonla arayarak tahıl anlaşması konusunda dünya liderleriyle yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi paylaşabileceği belirtildi.
Cumhurbaşkanlığına ait bir kaynağın Sputnik'e yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanı artık Sayın Putin ile telefon görüşmesini yapma niyetini dile getirdi. Bu görüşme büyük ihtimalle Sayın Cumhurbaşkanı ABD'den döndükten sonra gerçekleşecek. ABD'de BM Genel Sekreteri ve liderlerle Karadeniz tahıl girişiminin yeniden başlatılması yönündeki somut öneriler görüşülecek" ifadesini kullandı.
Türkiye ve Rusya liderleri arasındaki telefon görüşmelerinin tarihinin nadiren önceden ilan edildiğini dile getiren kaynak, Erdoğan'ın tahıl anlaşmasının yeniden başlatılması yönündeki girişimlerini sürdürdüğünü belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı, BM kürsüsünden, anlaşmayı canlandırmak için somut ve pratik adımlara geçme çağrısını yineleyecek, Ankara'nın çabalarına destek açıklamalarının tek başına süreci ileriye taşıyamayacağı gerçeğini vurgulayacak" dedi.
Daha önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Genel Kurul kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tahıl anlaşmasının geleceğini görüşme niyetinde olduğunu dile getirmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13. Concordia Yıllık Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2023
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Putin ile ilk etapta 1 milyon ton tahılın sevkiyatını görüştük
Dün, 21:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала