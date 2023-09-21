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Rusya'nın Erivan Büyükelçiliği: Rus barış gücü Karabağ'ın sivil halkını korumaya devam ediyor
Rusya'nın Erivan Büyükelçiliği: Rus barış gücü Karabağ'ın sivil halkını korumaya devam ediyor
Rusya'nın Erivan Büyükelçiliği, Rus barış gücü personelinin hayatlarını tehlikeye atma pahasına Karabağ'ın sivil halkını korumaya devam ettiğini belirtti. 21.09.2023, Sputnik Türkiye
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erivan
rusya'nın erivan büyükelçiliği
rus barış gücü
karabağ
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Rusya'nın Erivan Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Rus barış gücü birliği personelinin hayatlarını tehlikeye atma pahasına son derece zor durumdaki Karabağ'ın sivil halkını korumak için büyük çaba sarf ettiği belirtildi.Açıklamada, “Durumun son derece gergin olduğu bölgede görev yerlerinde bulunmaya devam eden Rus barış gücü birliği personeli, durumu günün her saatinde izleyerek hayatlarını tehlikeye atma pahasına Dağlık Karabağ'ın sivil halkını korumak için aktif çaba gösteriyor" denildi.Karabağ'daki çatışmalar sırasında Rus barış gücü birliğinin sivillerin tehlikeli bölgelerden tahliyesini organize ettiği belirtilerek, "Sadece dün, aralarında çocukların da bulunduğu 8 bini aşkın vatandaşa yemek ve dinlenme yeri sağlanması dahil yardımlarda bulunuldu" ifadeleri kullanıldı.Çatışmanın tırmanmaya başladığı andan itibaren Rus barış gücü birliği komutanlığının gerilimi azaltmaya yönelik aktif arabuluculuk çabalarında bulunduğu ve bunun sonucunda Karabağ ile Azerbaycan tarafları arasında çatışmaların durdurulması konusunda anlaşmaya varılmasının sağlandığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230921/erivanda-protestocular-yolu-trafige-kapatti-1075664174.html
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rusya, erivan, rusya'nın erivan büyükelçiliği, rus barış gücü, karabağ
rusya, erivan, rusya'nın erivan büyükelçiliği, rus barış gücü, karabağ

Rusya'nın Erivan Büyükelçiliği: Rus barış gücü Karabağ'ın sivil halkını korumaya devam ediyor

23:53 21.09.2023
© Sputnik / Максим Блинов / Multimedya arşivine gidinRus barış gücü, Karabağ
Rus barış gücü, Karabağ - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2023
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya'nın Erivan Büyükelçiliği, Rus barış gücü personelinin hayatlarını tehlikeye atma pahasına Karabağ'ın sivil halkını korumaya devam ettiğini belirtti.
Rusya'nın Erivan Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Rus barış gücü birliği personelinin hayatlarını tehlikeye atma pahasına son derece zor durumdaki Karabağ'ın sivil halkını korumak için büyük çaba sarf ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Durumun son derece gergin olduğu bölgede görev yerlerinde bulunmaya devam eden Rus barış gücü birliği personeli, durumu günün her saatinde izleyerek hayatlarını tehlikeye atma pahasına Dağlık Karabağ'ın sivil halkını korumak için aktif çaba gösteriyor" denildi.
Karabağ'daki çatışmalar sırasında Rus barış gücü birliğinin sivillerin tehlikeli bölgelerden tahliyesini organize ettiği belirtilerek, "Sadece dün, aralarında çocukların da bulunduğu 8 bini aşkın vatandaşa yemek ve dinlenme yeri sağlanması dahil yardımlarda bulunuldu" ifadeleri kullanıldı.
Çatışmanın tırmanmaya başladığı andan itibaren Rus barış gücü birliği komutanlığının gerilimi azaltmaya yönelik aktif arabuluculuk çabalarında bulunduğu ve bunun sonucunda Karabağ ile Azerbaycan tarafları arasında çatışmaların durdurulması konusunda anlaşmaya varılmasının sağlandığı kaydedildi.
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