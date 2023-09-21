https://sputniknews.com.tr/20230921/erivanda-protestocular-yolu-trafige-kapatti-1075664174.html
Erivan'da protestocular yolu trafiğe kapattı
Erivan'da protestocular yolu trafiğe kapattı
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da protestocular yolu kapatarak insan zinciri oluşturmaya başladı 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T21:46+0300
2023-09-21T21:46+0300
2023-09-21T21:54+0300
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Sputnik muhabiri, Erivan'da protestocuların bir insan zinciri oluşturarak şehir merkezinde yolları trafiğe kapattığını bildirdi.Protestocuların Rusya Büyükelçiliği'nin önündeki alanı kapattıkları, bazı sürücülerin göstericilerle dayanışma göstergesi olarak araçlarından bayrak salladıkları veya yolu geçici olarak kapattıkları aktarıldı.Protestoculardan biri, "Protesto şeklimizin şehrin geri kalan sakinlerine yönelik olmadığı bilinmeli. Hükümetin ihanetini protesto ediyoruz" dedi.Rus diplomatik misyonunun güvenliği artırıldı.Güvenlik güçleri protestocuları hükümet binasından uzaklaştırmaya çalışıyorErivan'da polis ve özel kuvvetler protestocuları hükümet binasından uzaklaştırmaya çalışıyor.‘Kırmızı bereliler’ olarak adlandırılan özel kuvvetler, polis kordonunun arkasından çıkarak protestocuları hükümet binasından yaklaşık 10 metre uzaklaştırdı.Ancak protestocuların direnç göstermesi üzerine birkaç dakika sonra geri dönmek zorunda kaldılar.
https://sputniknews.com.tr/20230921/pasinyan-ermenistan-guvenlik-konseyini-topladi-daglik-karabagdaki-durum-degerlendirildi-1075662822.html
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asya & pasifik, ermenistan, protesto, protesto gösterisi
Erivan'da protestocular yolu trafiğe kapattı
21:46 21.09.2023 (güncellendi: 21:54 21.09.2023) Abone ol
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da protestocular yolu kapatarak insan zinciri oluşturmaya başladı
Sputnik muhabiri, Erivan'da protestocuların bir insan zinciri oluşturarak şehir merkezinde yolları trafiğe kapattığını bildirdi.
Protestocuların Rusya Büyükelçiliği'nin önündeki alanı kapattıkları, bazı sürücülerin göstericilerle dayanışma göstergesi olarak araçlarından bayrak salladıkları veya yolu geçici olarak kapattıkları aktarıldı.
Protestoculardan biri, "Protesto şeklimizin şehrin geri kalan sakinlerine yönelik olmadığı bilinmeli. Hükümetin ihanetini protesto ediyoruz" dedi.
Rus diplomatik misyonunun güvenliği artırıldı.
Güvenlik güçleri protestocuları hükümet binasından uzaklaştırmaya çalışıyor
Erivan'da polis ve özel kuvvetler protestocuları hükümet binasından uzaklaştırmaya çalışıyor.
‘Kırmızı bereliler’ olarak adlandırılan özel kuvvetler, polis kordonunun arkasından çıkarak protestocuları hükümet binasından yaklaşık 10 metre uzaklaştırdı.
Ancak protestocuların direnç göstermesi üzerine birkaç dakika sonra geri dönmek zorunda kaldılar.