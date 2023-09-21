https://sputniknews.com.tr/20230921/erivanda-protestocular-yolu-trafige-kapatti-1075664174.html

Erivan'da protestocular yolu trafiğe kapattı

Erivan'da protestocular yolu trafiğe kapattı

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da protestocular yolu kapatarak insan zinciri oluşturmaya başladı 21.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-21T21:46+0300

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Sputnik muhabiri, Erivan'da protestocuların bir insan zinciri oluşturarak şehir merkezinde yolları trafiğe kapattığını bildirdi.Protestocuların Rusya Büyükelçiliği'nin önündeki alanı kapattıkları, bazı sürücülerin göstericilerle dayanışma göstergesi olarak araçlarından bayrak salladıkları veya yolu geçici olarak kapattıkları aktarıldı.Protestoculardan biri, "Protesto şeklimizin şehrin geri kalan sakinlerine yönelik olmadığı bilinmeli. Hükümetin ihanetini protesto ediyoruz" dedi.Rus diplomatik misyonunun güvenliği artırıldı.Güvenlik güçleri protestocuları hükümet binasından uzaklaştırmaya çalışıyorErivan'da polis ve özel kuvvetler protestocuları hükümet binasından uzaklaştırmaya çalışıyor.‘Kırmızı bereliler’ olarak adlandırılan özel kuvvetler, polis kordonunun arkasından çıkarak protestocuları hükümet binasından yaklaşık 10 metre uzaklaştırdı.Ancak protestocuların direnç göstermesi üzerine birkaç dakika sonra geri dönmek zorunda kaldılar.

https://sputniknews.com.tr/20230921/pasinyan-ermenistan-guvenlik-konseyini-topladi-daglik-karabagdaki-durum-degerlendirildi-1075662822.html

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