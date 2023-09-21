https://sputniknews.com.tr/20230921/rusyada-hukumet-ruble-kuruna-bagli-esnek-ihracat-vergileri-getiriyor-1075666943.html
Rusya’da hükümet, ruble kuruna bağlı esnek ihracat vergileri getiriyor
Rusya’da hükümet, ruble kuruna bağlı esnek ihracat vergileri getiriyor
Rus hükümetinin basın servisinden yapılan açıklamada, hükümetin ülke içinde haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla 1 Ekim'den itibaren ruble kuruna bağlı... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T23:54+0300
2023-09-21T23:54+0300
2023-09-21T23:54+0300
ekonomi
ruble
ekonomi
rusya
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Rusya’da hükümeti basın servisinin açıklamasına göre ruble kuruna bağlı esnek ihracat vergileri getiriyor.Basın servisinden yapılan açıklamada, “Rusya’da 1 Ekim'den itibaren ruble kuruna bağlı geniş bir ürün yelpazesinde esnek ihracat vergileri uygulanmaya başlayacak. İlgili karar imzalandı. Söz konusu tedbir geçici olup 2024 yılının sonuna kadar geçerli olacak” denildi.Uygulanacak vergi oranının yüzde 4-7 arasında olacağı belirtilen açıklamada, dolar kurunun 80 ruble ve altında olduğu durumlarda vergi oranı sıfır olacağı, gübrelerde ise bu oranın ulusal döviz kuruna bağlı olarak yüzde 10'a kadar çıkabileceği kaydedildi.Açıklamada ayrıca, söz konusu önlemin mal ihracatı ile iç tüketim arasındaki rasyonel oranı korumak için gerekli ve aynı zamanda Rusya pazarının haksız fiyat artışlarından korunmasına da yardımcı olacağı vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230809/putinden-kararname-doviz-cinsinden-devlet-teminatlari-rubleyle-odenebilecek-1074510549.html
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ruble, ekonomi, rusya
Rusya’da hükümet, ruble kuruna bağlı esnek ihracat vergileri getiriyor
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Rus hükümetinin basın servisinden yapılan açıklamada, hükümetin ülke içinde haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla 1 Ekim'den itibaren ruble kuruna bağlı esnek ihracat vergileri uygulamaya koyacağı belirtildi.
Rusya’da hükümeti basın servisinin açıklamasına göre ruble kuruna bağlı esnek ihracat vergileri getiriyor.
Basın servisinden yapılan açıklamada, “Rusya’da 1 Ekim'den itibaren ruble kuruna bağlı geniş bir ürün yelpazesinde esnek ihracat vergileri uygulanmaya başlayacak. İlgili karar imzalandı. Söz konusu tedbir geçici olup 2024 yılının sonuna kadar geçerli olacak” denildi.
Uygulanacak vergi oranının yüzde 4-7 arasında olacağı belirtilen açıklamada, dolar kurunun 80 ruble ve altında olduğu durumlarda vergi oranı sıfır olacağı, gübrelerde ise bu oranın ulusal döviz kuruna bağlı olarak yüzde 10'a kadar çıkabileceği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, söz konusu önlemin mal ihracatı ile iç tüketim arasındaki rasyonel oranı korumak için gerekli ve aynı zamanda Rusya pazarının haksız fiyat artışlarından korunmasına da yardımcı olacağı vurgulandı.