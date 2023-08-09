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Putin'den kararname: Döviz cinsinden devlet teminatları rubleyle ödenebilecek
Putin'den kararname: Döviz cinsinden devlet teminatları rubleyle ödenebilecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı para birimlerinde sunulan devlet teminatlarının rubleyle yerine getirilmesine izin verdi. 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T17:27+0300
2023-08-09T17:27+0300
dünya
resmi açıklama
rusya merkez bankası
rusya maliye bakanlığı
döviz
kararname
para birimi
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Rusya lideri Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre döviz cinsinden sunulan devlet teminatları, ilgili yabancı para birimiyle ödeme imkanı bulunmaması halinde, lehtarın böyle bir talebi olsun veya olmasın, rubleyle ödenebilecek.Lehtarın ödenecek tutarı yabancı para biriminde talep etmesi halinde bu tutar, Rusya Merkez Bankası'nın ödeme tarihindeki güncel kuru üzerinden hesaplanarak yatırılabilecek.Devlet teminatlarının kararnameye uygun olarak yerine getirilmesi, Rusya'nın ilgili yükümlülüklerinin gereğine uygun şekilde ifa edildiği anlamına gelecek.Rusya Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası, kararname hakkında resmi açıklamalarda bulunma hakkına sahip olacak.
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resmi açıklama, rusya merkez bankası, rusya maliye bakanlığı, döviz, kararname, para birimi
resmi açıklama, rusya merkez bankası, rusya maliye bakanlığı, döviz, kararname, para birimi

Putin'den kararname: Döviz cinsinden devlet teminatları rubleyle ödenebilecek

17:27 09.08.2023
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı para birimlerinde sunulan devlet teminatlarının rubleyle yerine getirilmesine izin verdi.
Rusya lideri Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre döviz cinsinden sunulan devlet teminatları, ilgili yabancı para birimiyle ödeme imkanı bulunmaması halinde, lehtarın böyle bir talebi olsun veya olmasın, rubleyle ödenebilecek.

Lehtarın ödenecek tutarı yabancı para biriminde talep etmesi halinde bu tutar, Rusya Merkez Bankası'nın ödeme tarihindeki güncel kuru üzerinden hesaplanarak yatırılabilecek.

Devlet teminatlarının kararnameye uygun olarak yerine getirilmesi, Rusya'nın ilgili yükümlülüklerinin gereğine uygun şekilde ifa edildiği anlamına gelecek.

Rusya Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası, kararname hakkında resmi açıklamalarda bulunma hakkına sahip olacak.
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