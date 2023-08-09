https://sputniknews.com.tr/20230809/abdli-senatorden-mektup-alan-kirgizistan-cumhurbaskani-baski-yapmak-icin-bahane-izin-vermeyecegiz-1074507766.html
ABD'li senatörden mektup alan Kırgızistan Cumhurbaşkanı: Baskı yapmak için bahane, izin vermeyeceğiz
ABD'li senatörden mektup alan Kırgızistan Cumhurbaşkanı: Baskı yapmak için bahane, izin vermeyeceğiz
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, dron ve insansız hava araçlarının ihracatını yasakladıklarını belirtirken, ABD Senatörü Menendez'in kendisine yazdığı mektup... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T16:21+0300
2023-08-09T16:21+0300
2023-08-09T16:21+0300
sadır caparov
kırgızistan
drone
insansız hava aracı (iha)
iha
silahlı iha (siha)
dünya
yaptırım
ihraç
rusya
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ulusal KABAR Haber Ajansı'na, Kırgızistan'dan transit ticarete konu olan 14 insansız hava aracının (zirai dronlar) Kazakistan'da el konulmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Kırgız firmasına ait insansız hava araçları şeklinde bir kargoya Kazakistan'da el konulduğunu belirten Caparov, "Şirket, bu insansız hava araçlarının tarımsal amaçlı olduğunu bildirdi. Fakat buna rağmen artık dron ve insansız hava araçlarının ihracatını yasakladık" ifadesini kullandı.ABD'li senatörün mektubuna dair Caparov: Kırgızistan'a baskı yapmak ve bizi kendi saflarına çekmek için ortak bir bahane olarak görüyorumCumhurbaşkanı Caparov, kendisine, bazı medya organlarında, 'ABD Senatörü Robert Menendez'in Rusya'ya uygulanan yaptırımlara uyulmasını istediği bir mektup yazdığına' dair haberlerle ilgili şunları kaydetti:Caparov, Rusya ve Ukrayna konusunda başından beri tarafsız bir tutum içinde olduklarını ve gelecekte de bu pozisyona bağlı kalacaklarını vurguladı.Yerel basında, ABD'nin yaptırım kapsamına giren ürünlerin Rusya'ya ihraç edilmesi nedeniyle Kırgızistan menşeili 4 şirketin yaptırım listesine alındığı belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230809/soygu-rusyaya-yonelik-askeri-tehditler-artiyor-ulkenin-batisindaki-birlikleri-guclendirecegiz-1074506732.html
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sadır caparov, kırgızistan, drone, insansız hava aracı (iha), iha, silahlı iha (siha), yaptırım, ihraç, rusya, abd, ukrayna krizi, robert menendez, senatör, mektup, tepki
sadır caparov, kırgızistan, drone, insansız hava aracı (iha), iha, silahlı iha (siha), yaptırım, ihraç, rusya, abd, ukrayna krizi, robert menendez, senatör, mektup, tepki
ABD'li senatörden mektup alan Kırgızistan Cumhurbaşkanı: Baskı yapmak için bahane, izin vermeyeceğiz
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, dron ve insansız hava araçlarının ihracatını yasakladıklarını belirtirken, ABD Senatörü Menendez'in kendisine yazdığı mektup için de "Kırgızistan'a baskı yapmak ve bizi kendi saflarına çekmek için ortak bir bahane olarak görüyorum ama buna izin vermeyeceğiz" dedi.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ulusal KABAR Haber Ajansı'na, Kırgızistan'dan transit ticarete konu olan 14 insansız hava aracının (zirai dronlar) Kazakistan'da el konulmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Kırgız firmasına ait insansız hava araçları şeklinde bir kargoya Kazakistan'da el konulduğunu belirten Caparov, "Şirket, bu insansız hava araçlarının tarımsal amaçlı olduğunu bildirdi. Fakat buna rağmen artık dron ve insansız hava araçlarının ihracatını yasakladık" ifadesini kullandı.
ABD'li senatörün mektubuna dair Caparov: Kırgızistan'a baskı yapmak ve bizi kendi saflarına çekmek için ortak bir bahane olarak görüyorum
Cumhurbaşkanı Caparov, kendisine, bazı medya organlarında, 'ABD Senatörü Robert Menendez'in Rusya'ya uygulanan yaptırımlara uyulmasını istediği bir mektup yazdığına' dair haberlerle ilgili şunları kaydetti:
"Senatörün mektubuna gelince, birçok önde gelen politikacıdan mektup alıyorum. Bunu Kırgızistan'a baskı yapmak ve bizi kendi saflarına çekmek için ortak bir bahane olarak görüyorum ama buna izin vermeyeceğiz. Biz bağımsız bir ülkeyiz. Tüm ülkelerle eşit ilişkilere sahip olmaya devam edeceğiz. Çok yönlü bir dış politika izleyeceğiz."
Caparov, Rusya ve Ukrayna konusunda başından beri tarafsız bir tutum içinde olduklarını ve gelecekte de bu pozisyona bağlı kalacaklarını vurguladı.
Yerel basında, ABD'nin yaptırım kapsamına giren ürünlerin Rusya'ya ihraç edilmesi nedeniyle Kırgızistan menşeili 4 şirketin yaptırım listesine alındığı belirtilmişti.