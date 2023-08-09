https://sputniknews.com.tr/20230809/abdli-senatorden-mektup-alan-kirgizistan-cumhurbaskani-baski-yapmak-icin-bahane-izin-vermeyecegiz-1074507766.html

ABD'li senatörden mektup alan Kırgızistan Cumhurbaşkanı: Baskı yapmak için bahane, izin vermeyeceğiz

ABD'li senatörden mektup alan Kırgızistan Cumhurbaşkanı: Baskı yapmak için bahane, izin vermeyeceğiz

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, dron ve insansız hava araçlarının ihracatını yasakladıklarını belirtirken, ABD Senatörü Menendez'in kendisine yazdığı mektup... 09.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-09T16:21+0300

2023-08-09T16:21+0300

2023-08-09T16:21+0300

sadır caparov

kırgızistan

drone

insansız hava aracı (iha)

iha

silahlı iha (siha)

dünya

yaptırım

ihraç

rusya

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ulusal KABAR Haber Ajansı'na, Kırgızistan'dan transit ticarete konu olan 14 insansız hava aracının (zirai dronlar) Kazakistan'da el konulmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Kırgız firmasına ait insansız hava araçları şeklinde bir kargoya Kazakistan'da el konulduğunu belirten Caparov, "Şirket, bu insansız hava araçlarının tarımsal amaçlı olduğunu bildirdi. Fakat buna rağmen artık dron ve insansız hava araçlarının ihracatını yasakladık" ifadesini kullandı.ABD'li senatörün mektubuna dair Caparov: Kırgızistan'a baskı yapmak ve bizi kendi saflarına çekmek için ortak bir bahane olarak görüyorumCumhurbaşkanı Caparov, kendisine, bazı medya organlarında, 'ABD Senatörü Robert Menendez'in Rusya'ya uygulanan yaptırımlara uyulmasını istediği bir mektup yazdığına' dair haberlerle ilgili şunları kaydetti:Caparov, Rusya ve Ukrayna konusunda başından beri tarafsız bir tutum içinde olduklarını ve gelecekte de bu pozisyona bağlı kalacaklarını vurguladı.Yerel basında, ABD'nin yaptırım kapsamına giren ürünlerin Rusya'ya ihraç edilmesi nedeniyle Kırgızistan menşeili 4 şirketin yaptırım listesine alındığı belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230809/soygu-rusyaya-yonelik-askeri-tehditler-artiyor-ulkenin-batisindaki-birlikleri-guclendirecegiz-1074506732.html

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sadır caparov, kırgızistan, drone, insansız hava aracı (iha), iha, silahlı iha (siha), yaptırım, ihraç, rusya, abd, ukrayna krizi, robert menendez, senatör, mektup, tepki