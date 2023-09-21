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https://sputniknews.com.tr/20230921/patrusev-rusyanin-ozel-askeri-operasyondaki-zaferi-ulkeler-arasinda-diyaloga-yardimci-olacak-1075650532.html
Patruşev: Rusya’nın özel askeri operasyondaki zaferi ülkeler arasında diyaloga yardımcı olacak
Patruşev: Rusya’nın özel askeri operasyondaki zaferi ülkeler arasında diyaloga yardımcı olacak
Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev gazetecilere verdiği demeçte, Rusya’nın Ukrayna’da kazacağını zaferin ülkeler arasında eşit ve karşılıklı... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
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Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev gazetecilere yaptığı açıklamada, “Rusya’nın Ukrayna’daki kesin zaferinin ülkeler arasında eşit ve saygı odaklı bir diyalog kurmasına yardımcı olacak” yorumunda bulundu.Patruşev açıklamalarına, "Bugün Rus Silahlı Kuvvetleri yeniden hortlayan neo-Nazizme karşı mücadelede görevini kahramanca bir şekilde ifa etmektedir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından belirlenen özel askeri operasyonun hedefine ulaşacağı hususunda hiçbir şüphe yok" diyerek devam etti.Güvenlik Konseyi Sekreteri açıklamasında, "Rusya’nın neo-Nazizme karşı kazanacağı zafer, uluslararası ilişkilerin karşılıklı saygı ve eşit diyalog ilkeleri üzerine inşa edilmesine katkıda bulunacaktır" cümlesinin altını çizdi.Patruşev mevcut durumu ise şu şekilde özetledi: Patruşev konuşmasında bunlara ek olarak, “Rusya’ya karşı yürütülen tüm bu eylemlere Batılı devletlerin istihbarat servislerinin basın üzerinden Rus hükümetini, devlet yetkililerini ve Rus Silahlı Kuvvetleri'ni itibarsızlaştırma kampanyaları, etnik gruplar ve mezhepler arası çelişkileri kışkırtmaları ile gençleri ülkenin bazı bölgelerindeki sosyo-politik durumu olumsuz etkileyen protesto faaliyetlerine dahil etme istekleri gibi yoğun faaliyetleri eşlik etmektedir” açıklamasında ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230915/patrusev-bati-rusyaya-karsi-tum-cephaneligini-kullaniyor-1075509483.html
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nikolay patruşev, rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev, ukrayna, ukrayna krizi, anglo-sakson, nato, avrupa, avrupa birliği
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Patruşev: Rusya’nın özel askeri operasyondaki zaferi ülkeler arasında diyaloga yardımcı olacak

16:13 21.09.2023
© Sputnik / Alexei Druzhinin / Multimedya arşivine gidinNikolay Patruşev
Nikolay Patruşev - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2023
© Sputnik / Alexei Druzhinin
/
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Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev gazetecilere verdiği demeçte, Rusya’nın Ukrayna’da kazacağını zaferin ülkeler arasında eşit ve karşılıklı saygıya dayanan bir diyalog kurulmasına katkı sağlayacağını söyledi.
Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev gazetecilere yaptığı açıklamada, “Rusya’nın Ukrayna’daki kesin zaferinin ülkeler arasında eşit ve saygı odaklı bir diyalog kurmasına yardımcı olacak” yorumunda bulundu.
Patruşev açıklamalarına, "Bugün Rus Silahlı Kuvvetleri yeniden hortlayan neo-Nazizme karşı mücadelede görevini kahramanca bir şekilde ifa etmektedir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından belirlenen özel askeri operasyonun hedefine ulaşacağı hususunda hiçbir şüphe yok" diyerek devam etti.
Güvenlik Konseyi Sekreteri açıklamasında, "Rusya’nın neo-Nazizme karşı kazanacağı zafer, uluslararası ilişkilerin karşılıklı saygı ve eşit diyalog ilkeleri üzerine inşa edilmesine katkıda bulunacaktır" cümlesinin altını çizdi.
Patruşev mevcut durumu ise şu şekilde özetledi:
Şu anda Anglosaksonlar, NATO ve onların yardakçıları Ukrayna’daki durumu Rusyanın askeri ve ekonomik olarak tükenmesinin ve dünyadaki etkisinin azaltılmasının ana araçlarından biri olarak kullanarak egemenliğini ile toprak bütünlüğünü zayıflatmak için Rusya’ya karşı hibrit savaş başlattılar.
Patruşev konuşmasında bunlara ek olarak, “Rusya’ya karşı yürütülen tüm bu eylemlere Batılı devletlerin istihbarat servislerinin basın üzerinden Rus hükümetini, devlet yetkililerini ve Rus Silahlı Kuvvetleri'ni itibarsızlaştırma kampanyaları, etnik gruplar ve mezhepler arası çelişkileri kışkırtmaları ile gençleri ülkenin bazı bölgelerindeki sosyo-politik durumu olumsuz etkileyen protesto faaliyetlerine dahil etme istekleri gibi yoğun faaliyetleri eşlik etmektedir” açıklamasında ifadelerine yer verdi.
Nikolay Patruşev - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2023
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