https://sputniknews.com.tr/20230921/patrusev-rusyanin-ozel-askeri-operasyondaki-zaferi-ulkeler-arasinda-diyaloga-yardimci-olacak-1075650532.html

Patruşev: Rusya’nın özel askeri operasyondaki zaferi ülkeler arasında diyaloga yardımcı olacak

Patruşev: Rusya’nın özel askeri operasyondaki zaferi ülkeler arasında diyaloga yardımcı olacak

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev gazetecilere verdiği demeçte, Rusya’nın Ukrayna’da kazacağını zaferin ülkeler arasında eşit ve karşılıklı... 21.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-21T16:13+0300

2023-09-21T16:13+0300

2023-09-21T16:13+0300

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Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev gazetecilere yaptığı açıklamada, “Rusya’nın Ukrayna’daki kesin zaferinin ülkeler arasında eşit ve saygı odaklı bir diyalog kurmasına yardımcı olacak” yorumunda bulundu.Patruşev açıklamalarına, "Bugün Rus Silahlı Kuvvetleri yeniden hortlayan neo-Nazizme karşı mücadelede görevini kahramanca bir şekilde ifa etmektedir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından belirlenen özel askeri operasyonun hedefine ulaşacağı hususunda hiçbir şüphe yok" diyerek devam etti.Güvenlik Konseyi Sekreteri açıklamasında, "Rusya’nın neo-Nazizme karşı kazanacağı zafer, uluslararası ilişkilerin karşılıklı saygı ve eşit diyalog ilkeleri üzerine inşa edilmesine katkıda bulunacaktır" cümlesinin altını çizdi.Patruşev mevcut durumu ise şu şekilde özetledi: Patruşev konuşmasında bunlara ek olarak, “Rusya’ya karşı yürütülen tüm bu eylemlere Batılı devletlerin istihbarat servislerinin basın üzerinden Rus hükümetini, devlet yetkililerini ve Rus Silahlı Kuvvetleri'ni itibarsızlaştırma kampanyaları, etnik gruplar ve mezhepler arası çelişkileri kışkırtmaları ile gençleri ülkenin bazı bölgelerindeki sosyo-politik durumu olumsuz etkileyen protesto faaliyetlerine dahil etme istekleri gibi yoğun faaliyetleri eşlik etmektedir” açıklamasında ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230915/patrusev-bati-rusyaya-karsi-tum-cephaneligini-kullaniyor-1075509483.html

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nikolay patruşev, rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev, ukrayna, ukrayna krizi, anglo-sakson, nato, avrupa, avrupa birliği