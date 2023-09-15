https://sputniknews.com.tr/20230915/patrusev-bati-rusyaya-karsi-tum-cephaneligini-kullaniyor-1075509483.html

Patruşev: Batı, Rusya’ya karşı tüm cephaneliğini kullanıyor

Patruşev: Batı, Rusya’ya karşı tüm cephaneliğini kullanıyor

Rusya Güvenlik Servisi Sekreteri Patruşev, Batı’nın Rusya’ya karşı savaşa, kontrolü altındaki binlerce enformasyon kaynağı dahil tüm araçlarını sürdüğünü... 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T21:50+0300

2023-09-15T21:50+0300

2023-09-15T21:50+0300

ukrayna krizi

nikolay patruşev

rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev

batı

rusya

ukrayna krizi

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Rusya Güvenlik Servisi Sekreteri Nikolay Patruşev, Rus ‘Razvedçik’ (‘İstihbaratçı’) dergisi için kaleme aldığı yazıda, “Bugün Rusya’ya karşı, düşmanın elinde mevcut tüm araç cephaneliği kullanılıyor. Bunlar sadece tehdit veya yaptırım değil, aynı zamanda kontrolleri altındaki binlerce bilgi kaynağı ve dünya genelinde azgın bilgilendirme kampanyaları başlatmak için bahaneler yaratmak üzere tasarlanmış geniş bir yabancı PR ajansları ağına dayanan çok seviyeli kamuoyu işleme sistemi” dedi.Batı’nın, büyüklüğü ve gücünden korktuğu Rusya’yı zayıflatmak ve zengin kaynaklarını eline geçirmek için çabaladığını söyleyen Patruşev, “Bu nedenle Ukrayna’da özel askeri harekatın başlamasıyla birlikte Batı’yı Rus düşmanlığı dalgasının sarması hiç de şaşırtıcı değil” ifadesini kullandı.Batı’nın Rusya düşmanlığının başka bir yönü daha olduğunu dile getiren Patruşev, sözlerini şöyle sürdürdü: Patruşev, “Kayıpları çok büyüktü ve bu, Batı’da ülkemize olan sevgiyi artırmadı” diye ekledi.

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nikolay patruşev, rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev, batı, rusya, ukrayna krizi