https://sputniknews.com.tr/20230915/patrusev-bati-rusyaya-karsi-tum-cephaneligini-kullaniyor-1075509483.html
Patruşev: Batı, Rusya’ya karşı tüm cephaneliğini kullanıyor
Patruşev: Batı, Rusya’ya karşı tüm cephaneliğini kullanıyor
Rusya Güvenlik Servisi Sekreteri Patruşev, Batı’nın Rusya’ya karşı savaşa, kontrolü altındaki binlerce enformasyon kaynağı dahil tüm araçlarını sürdüğünü... 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T21:50+0300
2023-09-15T21:50+0300
2023-09-15T21:50+0300
ukrayna krizi
nikolay patruşev
rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev
batı
rusya
ukrayna krizi
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Rusya Güvenlik Servisi Sekreteri Nikolay Patruşev, Rus ‘Razvedçik’ (‘İstihbaratçı’) dergisi için kaleme aldığı yazıda, “Bugün Rusya’ya karşı, düşmanın elinde mevcut tüm araç cephaneliği kullanılıyor. Bunlar sadece tehdit veya yaptırım değil, aynı zamanda kontrolleri altındaki binlerce bilgi kaynağı ve dünya genelinde azgın bilgilendirme kampanyaları başlatmak için bahaneler yaratmak üzere tasarlanmış geniş bir yabancı PR ajansları ağına dayanan çok seviyeli kamuoyu işleme sistemi” dedi.Batı’nın, büyüklüğü ve gücünden korktuğu Rusya’yı zayıflatmak ve zengin kaynaklarını eline geçirmek için çabaladığını söyleyen Patruşev, “Bu nedenle Ukrayna’da özel askeri harekatın başlamasıyla birlikte Batı’yı Rus düşmanlığı dalgasının sarması hiç de şaşırtıcı değil” ifadesini kullandı.Batı’nın Rusya düşmanlığının başka bir yönü daha olduğunu dile getiren Patruşev, sözlerini şöyle sürdürdü: Patruşev, “Kayıpları çok büyüktü ve bu, Batı’da ülkemize olan sevgiyi artırmadı” diye ekledi.
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nikolay patruşev, rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev, batı, rusya, ukrayna krizi
nikolay patruşev, rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev, batı, rusya, ukrayna krizi
Patruşev: Batı, Rusya’ya karşı tüm cephaneliğini kullanıyor
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Rusya Güvenlik Servisi Sekreteri Patruşev, Batı’nın Rusya’ya karşı savaşa, kontrolü altındaki binlerce enformasyon kaynağı dahil tüm araçlarını sürdüğünü belirtti.
Rusya Güvenlik Servisi Sekreteri Nikolay Patruşev, Rus ‘Razvedçik’ (‘İstihbaratçı’) dergisi için kaleme aldığı yazıda, “Bugün Rusya’ya karşı, düşmanın elinde mevcut tüm araç cephaneliği kullanılıyor. Bunlar sadece tehdit veya yaptırım değil, aynı zamanda kontrolleri altındaki binlerce bilgi kaynağı ve dünya genelinde azgın bilgilendirme kampanyaları başlatmak için bahaneler yaratmak üzere tasarlanmış geniş bir yabancı PR ajansları ağına dayanan çok seviyeli kamuoyu işleme sistemi” dedi.
Batı’nın, büyüklüğü ve gücünden korktuğu Rusya’yı zayıflatmak ve zengin kaynaklarını eline geçirmek için çabaladığını söyleyen Patruşev, “Bu nedenle Ukrayna’da özel askeri harekatın başlamasıyla birlikte Batı’yı Rus düşmanlığı dalgasının sarması hiç de şaşırtıcı değil” ifadesini kullandı.
Batı’nın Rusya düşmanlığının başka bir yönü daha olduğunu dile getiren Patruşev, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Batı, Rusya’yı sürekli tehdit olarak görüyor. Zira sömürge sisteminin bozulma süreci, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyetler Birliği’nin başarılarının ve zaferlerinin doğrudan etkisi altında başladı. Tam da o zaman, Batı metropolleri mülkleri üzerindeki doğrudan kontrolü kaybetti ve dünya çapında düzinelerce devlet bağımsızlığını kazandı. Sömürgeciler de dolaylı baskı yöntemlerine geçmek zorunda kaldı. Bunlar, yeni ülkeleri siyasi ve askeri bloklara çekme, yerel elitlere rüşvet verme, ekonomik ve teknolojik köleleştirme, başkalarının kaynaklarını gizli yollarla sömürme.”
Patruşev, “Kayıpları çok büyüktü ve bu, Batı’da ülkemize olan sevgiyi artırmadı” diye ekledi.