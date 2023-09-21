https://sputniknews.com.tr/20230921/nazan-oncel-olumden-dondugunu-paylasti-hayat-bir-pamuk-ipligine-bagli-1075644717.html

Nazan Öncel ölümden döndüğünü paylaştı: 'Hayat bir pamuk ipliğine bağlı'

Nazan Öncel ölümden döndüğünü paylaştı: 'Hayat bir pamuk ipliğine bağlı'

Şarkıcı Nazan Öncel, önceki gün başına gelen talihsiz kazayı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. 67 yaşındaki Öncel, "Saksı yüzünden Niyazi oldu’ diye... 21.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-21T09:53+0300

2023-09-21T09:53+0300

2023-09-21T09:53+0300

yaşam

nazan öncel

saksı

kaza

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Ünlü şarkıcı Nazan Öncel önceki gün ölümden döndü. İstanbul Kemerburgaz’daki evinin bahçesine çıkar çıkmaz orta kat balkonundaki saksı başını sıyırıp omuzuna çarparak yere düştü.Instagram hesabından saksının fotoğrafını paylaşan şarkıcı “Biraz hava alayım diyerek bahçeye çıktım. Çıkar çıkmaz benim orta katın balkonundaki koca saksı başımı sıyırıp omuzuma çarparak yere düştü. Görünmez kaza işte. O adımı atmasaydım belki de ‘Nazan Öncel başına düşen saksı yüzünden Niyazi oldu’ diye yazılacaktı. Hayat bir pamuk ipliğine bağlı. İyi ki de varsın diyenleriniz çok olsun, güzel bakın kendinize” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230906/nazan-oncel-hastaneye-kaldirildi-1075232674.html

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nazan öncel, saksı, kaza