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https://sputniknews.com.tr/20230906/nazan-oncel-hastaneye-kaldirildi-1075232674.html
Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı
Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Nazan Öncel, aniden bayılması sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Öncel, tedavisinin ardından hasta yatağından yaptığı paylaşımla son durumunu... 06.09.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
nazan öncel
sanatçı
sigara
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"Gidelim Buralardan", "Sokak Kızı", "Erkekler de Yanar" gibi şarkılarıyla tanınan Nazan Öncel, sevenlerini korkuttu.Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 67 yaşındaki ünlü şarkıcı, hastaneye kaldırıldığını duyurdu.Hasta yatağında çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Öncel, “Sigara insanın düşmanıyla sevişmesi gibi bir şeydir. Sıcaklar falan derken tansiyon 22’yi gördü. Ani bir bayılma… Apar topar hastaneye koştuk, serum tedavisi vesaire. Sigarayla da vedalaştık" ifadelerini kullandı.Takipçilerinden ünlü şarkıcıya, "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.
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nazan öncel, sanatçı, sigara
nazan öncel, sanatçı, sigara

Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı

10:22 06.09.2023
© AANazan Öncel
Nazan Öncel - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
© AA
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Ünlü şarkıcı Nazan Öncel, aniden bayılması sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Öncel, tedavisinin ardından hasta yatağından yaptığı paylaşımla son durumunu aktardı.
"Gidelim Buralardan", "Sokak Kızı", "Erkekler de Yanar" gibi şarkılarıyla tanınan Nazan Öncel, sevenlerini korkuttu.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 67 yaşındaki ünlü şarkıcı, hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Hasta yatağında çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Öncel, “Sigara insanın düşmanıyla sevişmesi gibi bir şeydir. Sıcaklar falan derken tansiyon 22’yi gördü. Ani bir bayılma… Apar topar hastaneye koştuk, serum tedavisi vesaire. Sigarayla da vedalaştık" ifadelerini kullandı.

Takipçilerinden ünlü şarkıcıya, "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.
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