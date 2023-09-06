https://sputniknews.com.tr/20230906/nazan-oncel-hastaneye-kaldirildi-1075232674.html

Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı

Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel, aniden bayılması sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Öncel, tedavisinin ardından hasta yatağından yaptığı paylaşımla son durumunu... 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T10:22+0300

2023-09-06T10:22+0300

2023-09-06T10:22+0300

yaşam

nazan öncel

sanatçı

sigara

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/17/1073861716_0:0:660:372_1920x0_80_0_0_9cb8477ec117750fc3b0b07ddc2abcc6.jpg

"Gidelim Buralardan", "Sokak Kızı", "Erkekler de Yanar" gibi şarkılarıyla tanınan Nazan Öncel, sevenlerini korkuttu.Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 67 yaşındaki ünlü şarkıcı, hastaneye kaldırıldığını duyurdu.Hasta yatağında çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Öncel, “Sigara insanın düşmanıyla sevişmesi gibi bir şeydir. Sıcaklar falan derken tansiyon 22’yi gördü. Ani bir bayılma… Apar topar hastaneye koştuk, serum tedavisi vesaire. Sigarayla da vedalaştık" ifadelerini kullandı.Takipçilerinden ünlü şarkıcıya, "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nazan öncel, sanatçı, sigara