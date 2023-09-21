https://sputniknews.com.tr/20230921/mhpli-yalcindan-iyi-partinin-izmir-adayi-kararina-ilk-yorum-1075661166.html

MHP’den İYİ Parti’nin İzmir adayı kararına ilk yorum

MHP’den İYİ Parti’nin İzmir adayı kararına ilk yorum

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti'nin, İzmir'de belediye başkanı adayı açıklamasını, "hem halkı hem de zillet ortaklarını aldatmaya dönük... 21.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-21T19:48+0300

2023-09-21T19:48+0300

2023-09-21T20:03+0300

dünya

iyi parti

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

semih yalçın

chp

izmir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103947/19/1039471938_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_956f29a60c7efc63e9eb23a5816bd143.jpg

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "CHP çığırtkanı muhalif TV kanallarının sahip ve sorumlularının, gördükleri iktidar rüyasından, zillet ittifakının seçimlerde uğradığı hezimete rağmen uyanamadığını" ifade etti.MHP'li Yalçın, ekonomi başta olmak üzere hemen her konuda karanlık ve karamsar tablolar çizilerek, halk arasında panik ve ümitsizliğin körüklendiğini ileri sürdü.CHP'nin ise kendi derdine düştüğünü belirten Yalçın, "CHP kurmayları ve sözcüleri, fiilen dağılmış görünen zillet ittifakı üyeleriyle İP'leri koparmamak için çatışmacı siyasetten uzak durma telaşındadır" değerlendirmesinde bulundu.CHP'nin, yerel seçimler sırasında desteklerini yeniden kazanmak için zillet ittifakının üyeleriyle gerginlik çıkarmama, kavgaya tutuşmama derdinde olduğunu iddia eden Yalçın, şu görüşleri paylaştı:Meselenin arkasında, ince çıkar hesaplarının ve ballı belediye pastasından pay kapma planlarının olduğunu ileri süren Yalçın, "Hepsi de pekala bilmektedir ki zillet bağlaşıkları birbirine sıkı sıkıya tutunmadan hiçbir metropol kentte, hiçbir büyük şehirde belediye başkanlığı kazanılması mümkün değildir" iddiasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230920/aksener-iyi-partinin-izmir-buyuksehir-belediyesi-baskan-adayini-acikladi-1075631447.html

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iyi parti, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), semih yalçın, chp, izmir