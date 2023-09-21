https://sputniknews.com.tr/20230921/lavrovdan-rusyadaki-durumla-ilgili-espri-sadece-tecritten-dolayi-aci-cekiyoruz-1075647674.html
Lavrov’dan Rusya’daki durumla ilgili espri: 'Sadece tecritten dolayı acı çekiyoruz'
Lavrov’dan Rusya’daki durumla ilgili espri: 'Sadece tecritten dolayı acı çekiyoruz'
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ülkesinin şu anda tek derdinin ‘tecrit yüzünden çektiği acılar’ olduğu esprisini yaptı. 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T14:11+0300
2023-09-21T14:11+0300
2023-09-21T14:11+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
ahmed ebu gayt
arap birliği
birleşmiş milletler (bm)
tecrit
rusya
espri
ikili ilişkiler
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkez binasında Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ‘nasılsınız’ sorusuna, “Her şey iyi, sadece tecrit yüzünden acılar çekiyoruz” cevabını verdi.Espriyi takdir eden Ebu Gayt, Lavrov’la görüşmek isteyenlerden kuyruk oluştuğuna dikkat çekti.Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Ebu Gayt bu görüşmede, Rus-Arap İşbirliği Forumu’nun 6. Dışişleri Bakanları Oturumu'nu düzenlemeyi planladıklarını teyit etti. Taraflar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki krizlere çözüm bulunması, bölgede güvenliğin ve istikrarın güçlenmesi maksadıyla Rusya ve Arap Birliği arasındaki işbirliğini etkinleştirmenin önemini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20220921/rusya-disisleri-bakani-sergey-lavrov-bm-genel-merkezinde-1061475336.html
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rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ahmed ebu gayt, arap birliği, birleşmiş milletler (bm), tecrit, rusya, espri, ikili ilişkiler, diplomatik ilişkiler
rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ahmed ebu gayt, arap birliği, birleşmiş milletler (bm), tecrit, rusya, espri, ikili ilişkiler, diplomatik ilişkiler
Lavrov’dan Rusya’daki durumla ilgili espri: 'Sadece tecritten dolayı acı çekiyoruz'
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ülkesinin şu anda tek derdinin ‘tecrit yüzünden çektiği acılar’ olduğu esprisini yaptı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkez binasında Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ‘nasılsınız’ sorusuna, “Her şey iyi, sadece tecrit yüzünden acılar çekiyoruz” cevabını verdi.
Espriyi takdir eden Ebu Gayt, Lavrov’la görüşmek isteyenlerden kuyruk oluştuğuna dikkat çekti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Ebu Gayt bu görüşmede, Rus-Arap İşbirliği Forumu’nun 6. Dışişleri Bakanları Oturumu'nu düzenlemeyi planladıklarını teyit etti. Taraflar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki krizlere çözüm bulunması, bölgede güvenliğin ve istikrarın güçlenmesi maksadıyla Rusya ve Arap Birliği arasındaki işbirliğini etkinleştirmenin önemini kaydetti.