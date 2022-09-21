https://sputniknews.com.tr/20220921/rusya-disisleri-bakani-sergey-lavrov-bm-genel-merkezinde-1061475336.html
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Merkezi'nde
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Merkezi'nde
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'taki BM Genel Merkezi'ne geldi. 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T17:50+0300
2022-09-21T17:50+0300
2022-09-21T17:55+0300
dünya
sergey lavrov
birleşmiş milletler (bm)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1060670110_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_ae8b6ce36043bb00bfbe91cba4f841b3.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Kurulu'nun 77. oturumunun üst düzey haftasında yer alacağı New York'taki BM Genel Merkezi'ne geldi. BM Genel Kurulu oturum aralarında Lavrov'un birçok ülkenin liderleri ve dışişleri bakanlarının yanı sıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaklaşık 20 görüşme yapması planlanıyor.Öte yandan, Dışişleri Bakanı'nın cumartesi günü BM Genel Kurulu kürsüsünde konuşma yapması bekleniyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1060670110_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_4e5cd79fb9b0d7af9f7c237081bf4c84.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sergey lavrov, birleşmiş milletler (bm)
sergey lavrov, birleşmiş milletler (bm)
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Merkezi'nde
17:50 21.09.2022 (güncellendi: 17:55 21.09.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'taki BM Genel Merkezi'ne geldi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Kurulu'nun 77. oturumunun üst düzey haftasında yer alacağı New York'taki BM Genel Merkezi'ne geldi.
BM Genel Kurulu oturum aralarında Lavrov'un birçok ülkenin liderleri ve dışişleri bakanlarının yanı sıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaklaşık 20 görüşme yapması planlanıyor.
Öte yandan, Dışişleri Bakanı'nın cumartesi günü BM Genel Kurulu kürsüsünde konuşma yapması bekleniyor.