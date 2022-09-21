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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Merkezi'nde
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Merkezi'nde
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'taki BM Genel Merkezi'ne geldi. 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T17:50+0300
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dünya
sergey lavrov
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Kurulu'nun 77. oturumunun üst düzey haftasında yer alacağı New York'taki BM Genel Merkezi'ne geldi. BM Genel Kurulu oturum aralarında Lavrov'un birçok ülkenin liderleri ve dışişleri bakanlarının yanı sıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaklaşık 20 görüşme yapması planlanıyor.Öte yandan, Dışişleri Bakanı'nın cumartesi günü BM Genel Kurulu kürsüsünde konuşma yapması bekleniyor.
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sergey lavrov, birleşmiş milletler (bm)
sergey lavrov, birleşmiş milletler (bm)

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Merkezi'nde

17:50 21.09.2022 (güncellendi: 17:55 21.09.2022)
© Sputnik / Владимир Астапкович / Multimedya arşivine gidinSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'taki BM Genel Merkezi'ne geldi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Kurulu'nun 77. oturumunun üst düzey haftasında yer alacağı New York'taki BM Genel Merkezi'ne geldi.

BM Genel Kurulu oturum aralarında Lavrov'un birçok ülkenin liderleri ve dışişleri bakanlarının yanı sıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaklaşık 20 görüşme yapması planlanıyor.
Öte yandan, Dışişleri Bakanı'nın cumartesi günü BM Genel Kurulu kürsüsünde konuşma yapması bekleniyor.
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