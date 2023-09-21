https://sputniknews.com.tr/20230921/kerkukte-turkce-resmi-dil-ilan-edildi-1075645176.html

Kerkük'te Türkçe resmi dil ilan edildi: Bölgedeki tabelalar değişiyor

Kerkük'te Türkçe resmi dil ilan edildi: Bölgedeki tabelalar değişiyor

Irak'ın Türkmen şehri Kerkük'te resmi dairelerde yazılar ve dış mekan tabelaları artık Türkçe de yazılacak. Ayrıca Kerkük Valiliği ile İl Meclisi'ne Türkçe... 21.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-21T10:41+0300

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kerkük

türkçe

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resmi dil

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2008'de alınan karar, yıllar sonra yürürlüğe girdi. Kerkük'te Türkçe, artık resmi dil olarak kullanılıyor. Irak'ın Türkmen kentinde, resmi dairelerde ve dış mekan tabelalarında Türkçe kullanılması için ilk adım atıldı.Uygulama, Kerkük Valisi Rakan El-Cuburi'nin imzaladığı kararla başladı. El Cuburi, resmi daireler ile dış mekan tabelalarının incelenmesi ve Türkçe'nin yer almadığı tüm tabelalarda Türkçe'nin de kullanılması talimatını verdi.Kararın ardından Kerkük Valiliği ile İl Meclisi'ne Türkçe tabelalar asıldı. 18 Eylül tarihinden itibaren yürürlüğe giren karara göre, il genelinde resmi yazışmalar için de Türkçe geçerli dillerden biri olacak. Karar çerçevesinde kentteki tüm okulların tabelaları güncellenecek.Türkçe'nin yanı sıra Arapça, Kürtçe ve Süryanice de tabelalarda kullanılacak.

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