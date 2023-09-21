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https://sputniknews.com.tr/20230921/kerkukte-turkce-resmi-dil-ilan-edildi-1075645176.html
Kerkük'te Türkçe resmi dil ilan edildi: Bölgedeki tabelalar değişiyor
Kerkük'te Türkçe resmi dil ilan edildi: Bölgedeki tabelalar değişiyor
Irak'ın Türkmen şehri Kerkük'te resmi dairelerde yazılar ve dış mekan tabelaları artık Türkçe de yazılacak. Ayrıca Kerkük Valiliği ile İl Meclisi'ne Türkçe... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T10:41+0300
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2008'de alınan karar, yıllar sonra yürürlüğe girdi. Kerkük'te Türkçe, artık resmi dil olarak kullanılıyor. Irak'ın Türkmen kentinde, resmi dairelerde ve dış mekan tabelalarında Türkçe kullanılması için ilk adım atıldı.Uygulama, Kerkük Valisi Rakan El-Cuburi'nin imzaladığı kararla başladı. El Cuburi, resmi daireler ile dış mekan tabelalarının incelenmesi ve Türkçe'nin yer almadığı tüm tabelalarda Türkçe'nin de kullanılması talimatını verdi.Kararın ardından Kerkük Valiliği ile İl Meclisi'ne Türkçe tabelalar asıldı. 18 Eylül tarihinden itibaren yürürlüğe giren karara göre, il genelinde resmi yazışmalar için de Türkçe geçerli dillerden biri olacak. Karar çerçevesinde kentteki tüm okulların tabelaları güncellenecek.Türkçe'nin yanı sıra Arapça, Kürtçe ve Süryanice de tabelalarda kullanılacak.
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kerkük, türkçe, irak, resmi dil, tabela, karar, valilik
kerkük, türkçe, irak, resmi dil, tabela, karar, valilik

Kerkük'te Türkçe resmi dil ilan edildi: Bölgedeki tabelalar değişiyor

10:41 21.09.2023 (güncellendi: 10:42 21.09.2023)
© AA / Ali Makram GhareebIrak'ın Kerkük kentindeki tarihi Kerkük kalesinin yakınındaki meydanda izinsiz protesto gösterisi ihbarı üzerine bölgeye polisi ve çevik kuvvet güçleri bölgeye sevk edildi. KDP destekçisi bir grubun, ordu kontrolündeki binanın KDP'ye teslim edilmesine karşı çıkanların kapattığı Erbil-Kerkük kara yolunun açılması talebiyle düzenlediği protestoların ardından çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti. (
Irak'ın Kerkük kentindeki tarihi Kerkük kalesinin yakınındaki meydanda izinsiz protesto gösterisi ihbarı üzerine bölgeye polisi ve çevik kuvvet güçleri bölgeye sevk edildi. KDP destekçisi bir grubun, ordu kontrolündeki binanın KDP'ye teslim edilmesine karşı çıkanların kapattığı Erbil-Kerkük kara yolunun açılması talebiyle düzenlediği protestoların ardından çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2023
© AA / Ali Makram Ghareeb
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Irak'ın Türkmen şehri Kerkük'te resmi dairelerde yazılar ve dış mekan tabelaları artık Türkçe de yazılacak. Ayrıca Kerkük Valiliği ile İl Meclisi'ne Türkçe tabelalar asıldı. Bu uygulama, Türkçe'nin resmi alanda kullanımının ilk adımı oldu.
2008'de alınan karar, yıllar sonra yürürlüğe girdi. Kerkük'te Türkçe, artık resmi dil olarak kullanılıyor. Irak'ın Türkmen kentinde, resmi dairelerde ve dış mekan tabelalarında Türkçe kullanılması için ilk adım atıldı.
Uygulama, Kerkük Valisi Rakan El-Cuburi'nin imzaladığı kararla başladı. El Cuburi, resmi daireler ile dış mekan tabelalarının incelenmesi ve Türkçe'nin yer almadığı tüm tabelalarda Türkçe'nin de kullanılması talimatını verdi.
Kararın ardından Kerkük Valiliği ile İl Meclisi'ne Türkçe tabelalar asıldı. 18 Eylül tarihinden itibaren yürürlüğe giren karara göre, il genelinde resmi yazışmalar için de Türkçe geçerli dillerden biri olacak. Karar çerçevesinde kentteki tüm okulların tabelaları güncellenecek.
Türkçe'nin yanı sıra Arapça, Kürtçe ve Süryanice de tabelalarda kullanılacak.
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