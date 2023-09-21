https://sputniknews.com.tr/20230921/kerkukte-turkce-resmi-dil-ilan-edildi-1075645176.html
Kerkük'te Türkçe resmi dil ilan edildi: Bölgedeki tabelalar değişiyor
Kerkük'te Türkçe resmi dil ilan edildi: Bölgedeki tabelalar değişiyor
Irak'ın Türkmen şehri Kerkük'te resmi dairelerde yazılar ve dış mekan tabelaları artık Türkçe de yazılacak. Ayrıca Kerkük Valiliği ile İl Meclisi'ne Türkçe... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T10:41+0300
2023-09-21T10:41+0300
2023-09-21T10:42+0300
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resmi dil
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tabela
karar
valilik
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2008'de alınan karar, yıllar sonra yürürlüğe girdi. Kerkük'te Türkçe, artık resmi dil olarak kullanılıyor. Irak'ın Türkmen kentinde, resmi dairelerde ve dış mekan tabelalarında Türkçe kullanılması için ilk adım atıldı.Uygulama, Kerkük Valisi Rakan El-Cuburi'nin imzaladığı kararla başladı. El Cuburi, resmi daireler ile dış mekan tabelalarının incelenmesi ve Türkçe'nin yer almadığı tüm tabelalarda Türkçe'nin de kullanılması talimatını verdi.Kararın ardından Kerkük Valiliği ile İl Meclisi'ne Türkçe tabelalar asıldı. 18 Eylül tarihinden itibaren yürürlüğe giren karara göre, il genelinde resmi yazışmalar için de Türkçe geçerli dillerden biri olacak. Karar çerçevesinde kentteki tüm okulların tabelaları güncellenecek.Türkçe'nin yanı sıra Arapça, Kürtçe ve Süryanice de tabelalarda kullanılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230921/azerbaycan-ve-karabag-heyetleri-arasinda-gorusme-basladi-1075645210.html
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kerkük, türkçe, irak, resmi dil, tabela, karar, valilik
kerkük, türkçe, irak, resmi dil, tabela, karar, valilik
Kerkük'te Türkçe resmi dil ilan edildi: Bölgedeki tabelalar değişiyor
10:41 21.09.2023 (güncellendi: 10:42 21.09.2023) Abone ol
Irak'ın Türkmen şehri Kerkük'te resmi dairelerde yazılar ve dış mekan tabelaları artık Türkçe de yazılacak. Ayrıca Kerkük Valiliği ile İl Meclisi'ne Türkçe tabelalar asıldı. Bu uygulama, Türkçe'nin resmi alanda kullanımının ilk adımı oldu.
2008'de alınan karar, yıllar sonra yürürlüğe girdi. Kerkük'te Türkçe, artık resmi dil olarak kullanılıyor. Irak'ın Türkmen kentinde, resmi dairelerde ve dış mekan tabelalarında Türkçe kullanılması için ilk adım atıldı.
Uygulama, Kerkük Valisi Rakan El-Cuburi'nin imzaladığı kararla başladı. El Cuburi, resmi daireler ile dış mekan tabelalarının incelenmesi ve Türkçe'nin yer almadığı tüm tabelalarda Türkçe'nin de kullanılması talimatını verdi.
Kararın ardından Kerkük Valiliği ile İl Meclisi'ne Türkçe tabelalar asıldı. 18 Eylül tarihinden itibaren yürürlüğe giren karara göre, il genelinde resmi yazışmalar için de Türkçe geçerli dillerden biri olacak. Karar çerçevesinde kentteki tüm okulların tabelaları güncellenecek.
Türkçe'nin yanı sıra Arapça, Kürtçe ve Süryanice de tabelalarda kullanılacak.