https://sputniknews.com.tr/20230921/gazetecileri-tehdit-etmisti-abdli-ukrayna-bolgesel-savunma-gucleri-sozcusune-gorevden-uzaklastirma-1075653669.html
Gazetecileri tehdit etmişti: ABD'li Ukrayna bölgesel savunma güçleri sözcüsüne görevden uzaklaştırma
Gazetecileri tehdit etmişti: ABD'li Ukrayna bölgesel savunma güçleri sözcüsüne görevden uzaklaştırma
Rus gazetecilere tehditler savuran Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Bölgesel Savunma Güçleri Sözcüsü Sarah Ashton-Cirillo'nun görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T17:11+0300
2023-09-21T17:11+0300
2023-09-21T17:11+0300
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Ukrayna ordusunun X platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Bölgesel Savunma Güçleri'nin sözcülüğünü yapan ABD’li Sarah Ashton-Cirillo, görevinden uzaklaştırıldı.Açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Bölgesel Savunma Güçleri Komutanlığı iç soruşturma yürütecek. Gerekli kararlar alınacak. Çavuş Sarah Ashton-Cirillo, soruşturma tamamlanana kadar derhal geçerli olmak üzere görevden uzaklaştırılacak” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Ashton-Cirillo’nun yaptığı açıklamaların Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da onaylanmadığı kaydedildi.Ashton-Cirillo, 8 Eylül tarihinde yayınladığı bir videoda adını vermediği Rus medyası temsilcilerinden birinin önümüzdeki hafta ‘hesap vereceği’ yönünde tehditlerde bulunmuştu.Bu videonun ardından Rusya Devlet Başkanlığı İnsan Hakları Konseyi Başkanı Valeriy Fadeyev, konu ile ilgili Rusya Soruşturma Komitesi ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile temasa geçeceğini açıklamış, diğer yandan Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri sözcüsünün açıklamalarının kontrol edilmesi talimatını vermişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Ukrayna ordusundan gelen bu tür açıklamaların 'Ukrayna’nın terörist doğasının' yeni bir kanıtı olduğunu ifade etmişti
https://sputniknews.com.tr/20230921/abdli-gazeteci-hersh-abd-rusyanin-zaferini-kabul-etti-ukraynada-askeri-darbe-olabilir-1075653272.html
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rusya, abd, ukrayna, aleksandr bastrıkin, rusya soruşturma komitesi, fsb, twitter
Gazetecileri tehdit etmişti: ABD'li Ukrayna bölgesel savunma güçleri sözcüsüne görevden uzaklaştırma
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Rus gazetecilere tehditler savuran Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Bölgesel Savunma Güçleri Sözcüsü Sarah Ashton-Cirillo'nun görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.
Ukrayna ordusunun X platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Bölgesel Savunma Güçleri'nin sözcülüğünü yapan ABD’li Sarah Ashton-Cirillo, görevinden uzaklaştırıldı.
Açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Bölgesel Savunma Güçleri Komutanlığı iç soruşturma yürütecek. Gerekli kararlar alınacak. Çavuş Sarah Ashton-Cirillo, soruşturma tamamlanana kadar derhal geçerli olmak üzere görevden uzaklaştırılacak” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca Ashton-Cirillo’nun yaptığı açıklamaların Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da onaylanmadığı kaydedildi.
Ashton-Cirillo, 8 Eylül tarihinde yayınladığı bir videoda adını vermediği Rus medyası temsilcilerinden birinin önümüzdeki hafta ‘hesap vereceği’ yönünde tehditlerde bulunmuştu.
Bu videonun ardından Rusya Devlet Başkanlığı İnsan Hakları Konseyi Başkanı Valeriy Fadeyev, konu ile ilgili Rusya Soruşturma Komitesi ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile temasa geçeceğini açıklamış, diğer yandan Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri sözcüsünün açıklamalarının kontrol edilmesi talimatını vermişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Ukrayna ordusundan gelen bu tür açıklamaların 'Ukrayna’nın terörist doğasının' yeni bir kanıtı olduğunu ifade etmişti