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https://sputniknews.com.tr/20230921/faiz-karari-oncesi-dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075643939.html
Faiz kararı öncesi dolar ve euro'da son durum ne?
Faiz kararı öncesi dolar ve euro'da son durum ne?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıklayacağı politika faizi kararı öncesi dolar ve euro'da son durum takip ediliyor. İstanbul serbest... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
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Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14.00’te açıklanacak. Merkez Bankası'nın politika faizi kararını açıklayacağı günde serbest piyasada 27.0220 liradan alınan dolar 27.0240 liradan satılıyor. 28.7300 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 28.7320 lira olarak belirlendi.TCMB'nin 750 baz puanlık faiz artışı sonrası düşüş yaşayan, ardından tekrar yukarı yönlü ivme yakalayan döviz kurunda hareketlilik devam ediyor.Dün doların satış fiyatı 27.0390 lira, euro'nun satış fiyatı ise 28.9920 lira olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230921/gozler-kritik-saatte-merkez-bankasi-faiz-kararini-aciklayacak-ekonomistlerin-beklentisi-ne-yonde-1075641779.html
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Faiz kararı öncesi dolar ve euro'da son durum ne?

09:17 21.09.2023
© AP Photo / OZAN KOSE Türk lirası - Dolar
 Türk lirası - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / OZAN KOSE
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıklayacağı politika faizi kararı öncesi dolar ve euro'da son durum takip ediliyor. İstanbul serbest piyasada dolar 27.0240 liradan, euro 28.7320 liradan güne başladı.
Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14.00’te açıklanacak. Merkez Bankası'nın politika faizi kararını açıklayacağı günde serbest piyasada 27.0220 liradan alınan dolar 27.0240 liradan satılıyor. 28.7300 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 28.7320 lira olarak belirlendi.
TCMB'nin 750 baz puanlık faiz artışı sonrası düşüş yaşayan, ardından tekrar yukarı yönlü ivme yakalayan döviz kurunda hareketlilik devam ediyor.
Dün doların satış fiyatı 27.0390 lira, euro'nun satış fiyatı ise 28.9920 lira olmuştu.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2023
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Gözler kritik saatte, Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak: Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?
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