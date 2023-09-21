https://sputniknews.com.tr/20230921/faiz-karari-oncesi-dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075643939.html
Faiz kararı öncesi dolar ve euro'da son durum ne?
Faiz kararı öncesi dolar ve euro'da son durum ne?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıklayacağı politika faizi kararı öncesi dolar ve euro'da son durum takip ediliyor. İstanbul serbest... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T09:17+0300
2023-09-21T09:17+0300
2023-09-21T09:17+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
1 dolar
euro
euro/tl
1 euro
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Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14.00’te açıklanacak. Merkez Bankası'nın politika faizi kararını açıklayacağı günde serbest piyasada 27.0220 liradan alınan dolar 27.0240 liradan satılıyor. 28.7300 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 28.7320 lira olarak belirlendi.TCMB'nin 750 baz puanlık faiz artışı sonrası düşüş yaşayan, ardından tekrar yukarı yönlü ivme yakalayan döviz kurunda hareketlilik devam ediyor.Dün doların satış fiyatı 27.0390 lira, euro'nun satış fiyatı ise 28.9920 lira olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230921/gozler-kritik-saatte-merkez-bankasi-faiz-kararini-aciklayacak-ekonomistlerin-beklentisi-ne-yonde-1075641779.html
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dolar, dolar/tl, 1 dolar, euro, euro/tl, 1 euro
Faiz kararı öncesi dolar ve euro'da son durum ne?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıklayacağı politika faizi kararı öncesi dolar ve euro'da son durum takip ediliyor. İstanbul serbest piyasada dolar 27.0240 liradan, euro 28.7320 liradan güne başladı.
Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14.00’te açıklanacak. Merkez Bankası'nın politika faizi kararını açıklayacağı günde serbest piyasada 27.0220 liradan alınan dolar 27.0240 liradan satılıyor. 28.7300 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 28.7320 lira olarak belirlendi.
TCMB'nin 750 baz puanlık faiz artışı sonrası düşüş yaşayan, ardından tekrar yukarı yönlü ivme yakalayan döviz kurunda hareketlilik devam ediyor.
Dün doların satış fiyatı 27.0390 lira, euro'nun satış fiyatı ise 28.9920 lira olmuştu.