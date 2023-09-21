https://sputniknews.com.tr/20230921/gozler-kritik-saatte-merkez-bankasi-faiz-kararini-aciklayacak-ekonomistlerin-beklentisi-ne-yonde-1075641779.html
Gözler kritik saatte, Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak: Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?
Gözler kritik saatte, Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak: Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına yönelik yeni kararını bugün... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T06:40+0300
2023-09-21T06:40+0300
2023-09-21T06:40+0300
ekonomi
merkez bankası
faiz
faiz artırımı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/18/1074887234_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_22ce20cbfe73584b03ac18f84888c926.jpg
Merkez Bankası, faiz kararını bugün (21 Eylül 2023 Perşembe) saat 14.00’te açıklayacak. Ekonomistler bu ay da TCMB'den faiz artışı bekliyor. AA Finans'ın 19 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankette. 500 baz puan artış beklentisi öne çıktı.Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27.50 ile yüzde 31.00, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı.Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36.00 oldu.24 Ağustos'ta yapılan toplantıda ise politika faizi, piyasa beklentilerinin üzerinde 750 baz puanlık artışla yüzde 17.5'ten yüzde 25'e çıkartılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230920/-fed-faiz-karari-aciklandi-1075635036.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/18/1074887234_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1fb7f3b8aa22889ed4b1bf50781e4536.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tcmb faiz kararı ne zaman, merkez bankası faiz kararı, merkez bankası faiz kararı açıklandı mı, merkez bankası faiz kararı ne zaman, faiz ekonomist tahmin
tcmb faiz kararı ne zaman, merkez bankası faiz kararı, merkez bankası faiz kararı açıklandı mı, merkez bankası faiz kararı ne zaman, faiz ekonomist tahmin
Gözler kritik saatte, Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak: Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?
Abone ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına yönelik yeni kararını bugün açıklayacak.
Merkez Bankası, faiz kararını bugün (21 Eylül 2023 Perşembe) saat 14.00’te açıklayacak. Ekonomistler bu ay da TCMB'den faiz artışı bekliyor.
AA Finans'ın 19 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankette. 500 baz puan artış beklentisi öne çıktı.
Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27.50 ile yüzde 31.00, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36.00 oldu.
24 Ağustos'ta yapılan toplantıda ise politika faizi, piyasa beklentilerinin üzerinde 750 baz puanlık artışla yüzde 17.5'ten yüzde 25'e çıkartılmıştı.