https://sputniknews.com.tr/20230921/gozler-kritik-saatte-merkez-bankasi-faiz-kararini-aciklayacak-ekonomistlerin-beklentisi-ne-yonde-1075641779.html

Gözler kritik saatte, Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak: Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?

Gözler kritik saatte, Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak: Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına yönelik yeni kararını bugün... 21.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-21T06:40+0300

2023-09-21T06:40+0300

2023-09-21T06:40+0300

ekonomi

merkez bankası

faiz

faiz artırımı

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Merkez Bankası, faiz kararını bugün (21 Eylül 2023 Perşembe) saat 14.00’te açıklayacak. Ekonomistler bu ay da TCMB'den faiz artışı bekliyor. AA Finans'ın 19 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankette. 500 baz puan artış beklentisi öne çıktı.Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27.50 ile yüzde 31.00, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı.Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36.00 oldu.24 Ağustos'ta yapılan toplantıda ise politika faizi, piyasa beklentilerinin üzerinde 750 baz puanlık artışla yüzde 17.5'ten yüzde 25'e çıkartılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230920/-fed-faiz-karari-aciklandi-1075635036.html

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