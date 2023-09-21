Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi
© İHA / HÜLYA KEKLİK-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.
© İHA / HÜLYA KEKLİK-
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
© İHA / HÜLYA KEKLİK-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.
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© İHA / HÜLYA KEKLİK-
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.
© İHA / HÜLYA KEKLİK-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.
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© İHA / HÜLYA KEKLİK-
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.
© İHA / HÜLYA KEKLİK-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.
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© İHA / HÜLYA KEKLİK-
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.
© İHA / HÜLYA KEKLİK-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.
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© İHA / HÜLYA KEKLİK-
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.
1/4
© İHA / HÜLYA KEKLİK-
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.
2/4
© İHA / HÜLYA KEKLİK-
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.
3/4
© İHA / HÜLYA KEKLİK-
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.
4/4
© İHA / HÜLYA KEKLİK-
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.