https://sputniknews.com.tr/20230920/cumhurbaskani-erdogan-new-yorkta-yunanistan-basbakani-micotakis-ile-gorusuyor-1075630855.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi. 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T18:12+0300
2023-09-20T18:12+0300
2023-09-20T18:31+0300
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kiryakos miçotakis, recep tayyip erdoğan, new york
kiryakos miçotakis, recep tayyip erdoğan, new york
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşüyor
18:12 20.09.2023 (güncellendi: 18:31 20.09.2023) Abone ol
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi.