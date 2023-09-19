https://sputniknews.com.tr/20230919/cumhurbaskani-erdogan-italya-basbakani-meloni-ile-gorustu-1075607351.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Georgia Meloni ile New York'ta bir araya geldi. 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T23:18+0300
2023-09-19T23:18+0300
2023-09-19T23:37+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
giorgia meloni
new york
abd
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Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, burada İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü.Yaklaşık 40 dakika süren görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, giorgia meloni, new york, abd
recep tayyip erdoğan, giorgia meloni, new york, abd
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
23:18 19.09.2023 (güncellendi: 23:37 19.09.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Georgia Meloni ile New York'ta bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, burada İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü.
Yaklaşık 40 dakika süren görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.