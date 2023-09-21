https://sputniknews.com.tr/20230921/beyaz-saray-kongrenin-ekim-ayina-kadar-ukraynaya-yeni-yardim-paketini-onaylamasi-gerekiyor-1075663258.html
Beyaz Saray: Kongre'nin ekim ayına kadar Ukrayna’ya yeni yardım paketini onaylaması gerekiyor
Beyaz Saray: Kongre'nin ekim ayına kadar Ukrayna’ya yeni yardım paketini onaylaması gerekiyor
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Kongre'nin ekim ayına kadar Kiev’e yapılması planlanan 24 milyar dolarlık yardım paketini onaylaması gerektiğini... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T21:21+0300
2023-09-21T21:21+0300
2023-09-21T21:26+0300
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin Ukrayna için talep ettiği 24 milyar doların 1 Ekim'e kadar Kongre tarafından onaylanması gerektiğini, yeni kaynakların bulunmamasının tedarikte kesintilere yol açacağını söyledi.Sullivan, "Kongreden onaylamasını istediğimiz ek yardım paketi, mali yılın sonu, yani 31 Eylül'e kadarki dönemle ilgilidir. Akışın devam etmesi için ödeneklere ihtiyacımız var. Bu, Kongre'nin daha az miktardaki küçültülmüş paketi de desteklemesi durumunda gerçekleşecektir” dedi.Sullivan, yönetimin ‘tedariklerde herhangi bir kesinti olmayacağından emin olmak için’ 1 Ekim'den itibaren ek kaynakların belirlenmesi gerektiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230921/abd-kongre-uyesinden-savunma-ile-disisleri-bakanlarina-soru-yardimlar-azov-taburuna-gitti-mi-1075661973.html
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beyaz saray, jake sullivan, abd, abd, ukrayna, ukrayna krizi
Beyaz Saray: Kongre'nin ekim ayına kadar Ukrayna’ya yeni yardım paketini onaylaması gerekiyor
21:21 21.09.2023 (güncellendi: 21:26 21.09.2023) Abone ol
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Kongre'nin ekim ayına kadar Kiev’e yapılması planlanan 24 milyar dolarlık yardım paketini onaylaması gerektiğini belirtti.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin Ukrayna için talep ettiği 24 milyar doların 1 Ekim'e kadar Kongre tarafından onaylanması gerektiğini, yeni kaynakların bulunmamasının tedarikte kesintilere yol açacağını söyledi.
Sullivan, "Kongreden onaylamasını istediğimiz ek yardım paketi, mali yılın sonu, yani 31 Eylül'e kadarki dönemle ilgilidir. Akışın devam etmesi için ödeneklere ihtiyacımız var. Bu, Kongre'nin daha az miktardaki küçültülmüş paketi de desteklemesi durumunda gerçekleşecektir” dedi.
Sullivan, yönetimin ‘tedariklerde herhangi bir kesinti olmayacağından emin olmak için’ 1 Ekim'den itibaren ek kaynakların belirlenmesi gerektiğini vurguladı.