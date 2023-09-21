https://sputniknews.com.tr/20230921/bagcilarda-matbaacilar-sitesinde-cikan-yanginda-son-duruma-dair-valilikten-aciklama-1075657938.html
Bağcılar'da Matbaacılar Sitesi'nde çıkan yangında son duruma dair valilikten açıklama
Bağcılar'da Matbaacılar Sitesi'nde çıkan yangında son duruma dair valilikten açıklama
istanbul Bağcılar'da Matbaacılar Sitesi'nde çıkan yangındaki son duruma ilişkin açıklama valilikten geldi. Açıklamaya göre yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T18:09+0300
2023-09-21T18:09+0300
2023-09-21T18:09+0300
yangın
bağcılar
matbaa
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istanbul valiliği
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Bağcılar'da 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan Matbaacılar Sitesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İstanbul Valiliği'nden yangına ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230921/zeytinburnunda-deri-atolyesinde-yangin-mahsur-kalanlar-kurtarildi-1075648227.html
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yangın, bağcılar, matbaa, istanbul valiliği
yangın, bağcılar, matbaa, istanbul valiliği
Bağcılar'da Matbaacılar Sitesi'nde çıkan yangında son duruma dair valilikten açıklama
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istanbul Bağcılar'da Matbaacılar Sitesi'nde çıkan yangındaki son duruma ilişkin açıklama valilikten geldi. Açıklamaya göre yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 itfaiyeci yaralandı.
Bağcılar'da 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan Matbaacılar Sitesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İstanbul Valiliği'nden yangına ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bağcılar'da Yüzyıl Mahallesi Matbaacılar Sitesi’nde, içinde kimyasalların bulunduğu iş yerinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 itfaiye eri ise yaralanmıştır. Hastaneye kaldırılan itfaiye erinin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir."