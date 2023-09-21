https://sputniknews.com.tr/20230921/avrupa-birligi-azerbaycana-yonelik-yaptirimlar-konusunda-su-an-icin-herhangi-bir-karar-yok-1075652644.html
Avrupa Birliği: Azerbaycan'a yönelik yaptırımlar konusunda şu an için herhangi bir karar yok
Avrupa Birliği: Azerbaycan'a yönelik yaptırımlar konusunda şu an için herhangi bir karar yok
Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Stano yaptığı açıklamada, Azerbaycan’a yönelik yaptırım hususunda şu anda alınmı bir kararın olmadığını belirtti. 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T16:55+0300
2023-09-21T16:55+0300
2023-09-21T17:06+0300
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avrupa birliği komisyonu
avrupa parlamentosu (ap)
peter stano
azerbaycan
dağlık karabağ
dağlık karabağ krizi
karabağ sorunu
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Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Peter Stano Brüksel'de düzenlenen bir brifingde, şu anda Azerbaycan'a yönelik olası AB yaptırımlarına ilişkin herhangi bir karar alınmadığını, durumun değerlendirildiğini söyledi.Daha önce Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Karabağ'daki durumla bağlantılı olarak AB'ye Bakü'ye karşı yaptırım uygulama çağrısında bulunmuştu.Stano konuşmasında, “Her türlü yaptırım üye devletler tarafından kabul edilmektedir. Dağlık Karabağ'da olup bitenlerin değerlendirilmesi süreci devam etmektedir. Şu anda alınabilecek tedbirlere ilişkin herhangi bir karar yok" açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230921/avrupa-parlamentosundan-borrelle-bakuye-yaptirim-baskisi-ermenilere-saldirdilar-1075649919.html
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avrupa birliği, avrupa birliği komisyonu, avrupa parlamentosu (ap), peter stano, azerbaycan, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, karabağ sorunu
avrupa birliği, avrupa birliği komisyonu, avrupa parlamentosu (ap), peter stano, azerbaycan, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, karabağ sorunu
Avrupa Birliği: Azerbaycan'a yönelik yaptırımlar konusunda şu an için herhangi bir karar yok
16:55 21.09.2023 (güncellendi: 17:06 21.09.2023) Abone ol
Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Stano yaptığı açıklamada, Azerbaycan’a yönelik yaptırım hususunda şu anda alınmı bir kararın olmadığını belirtti.
Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Peter Stano Brüksel'de düzenlenen bir brifingde, şu anda Azerbaycan'a yönelik olası AB yaptırımlarına ilişkin herhangi bir karar alınmadığını, durumun değerlendirildiğini söyledi.
Daha önce Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Karabağ'daki durumla bağlantılı olarak AB'ye Bakü'ye karşı yaptırım uygulama çağrısında bulunmuştu.
Stano konuşmasında, “Her türlü yaptırım üye devletler tarafından kabul edilmektedir. Dağlık Karabağ'da olup bitenlerin değerlendirilmesi süreci devam etmektedir. Şu anda alınabilecek tedbirlere ilişkin herhangi bir karar yok" açıklamasında bulundu.