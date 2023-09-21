https://sputniknews.com.tr/20230921/ataturke-hakaret-eden-kuveytli-ile-ilgili-iletisim-baskanligindan-aciklama-1075664763.html

Atatürk'e hakaret eden Kuveytli ile ilgili İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

Atatürk'e hakaret eden Kuveytli ile ilgili İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan "Atatürk'e hakaret eden kişi Türkiye... 21.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-21T22:10+0300

2023-09-21T22:10+0300

2023-09-21T22:10+0300

türkiye

atatürk

mustafa kemal atatürk

abdülaziz e. alhajri

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Atatürk'e hakaret eden kişinin Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip olduğu iddiası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandıMerkezin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakarette bulunan Abdülaziz E. Alhajri isimli şahsın Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun bulunmadığı belirtildi.İçişleri Bakanlığı'nca Abdülaziz E. Alhajri'nin Kuveyt'te yaşadığının tespit edildiği ve hakaret içerikli paylaşımlarından dolayı suç duyurusunda bulunulduğu bildirilen açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan 'Atatürk'e hakaret eden kişi Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip' iddiası doğru değildir" ifadesine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230920/bakan-yerlikaya-acikladi-ataturke-hakaret-eden-kuveytli-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunuldu-1075627358.html

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atatürk, mustafa kemal atatürk, abdülaziz e. alhajri