https://sputniknews.com.tr/20230921/ataturke-hakaret-eden-kuveytli-ile-ilgili-iletisim-baskanligindan-aciklama-1075664763.html
Atatürk'e hakaret eden Kuveytli ile ilgili İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
Atatürk'e hakaret eden Kuveytli ile ilgili İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan "Atatürk'e hakaret eden kişi Türkiye... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T22:10+0300
2023-09-21T22:10+0300
2023-09-21T22:10+0300
türkiye
atatürk
mustafa kemal atatürk
abdülaziz e. alhajri
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Atatürk'e hakaret eden kişinin Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip olduğu iddiası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandıMerkezin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakarette bulunan Abdülaziz E. Alhajri isimli şahsın Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun bulunmadığı belirtildi.İçişleri Bakanlığı'nca Abdülaziz E. Alhajri'nin Kuveyt'te yaşadığının tespit edildiği ve hakaret içerikli paylaşımlarından dolayı suç duyurusunda bulunulduğu bildirilen açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan 'Atatürk'e hakaret eden kişi Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip' iddiası doğru değildir" ifadesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230920/bakan-yerlikaya-acikladi-ataturke-hakaret-eden-kuveytli-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunuldu-1075627358.html
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atatürk, mustafa kemal atatürk, abdülaziz e. alhajri
atatürk, mustafa kemal atatürk, abdülaziz e. alhajri
Atatürk'e hakaret eden Kuveytli ile ilgili İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan "Atatürk'e hakaret eden kişi Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Atatürk'e hakaret eden kişinin Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip olduğu iddiası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı
Merkezin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakarette bulunan Abdülaziz E. Alhajri isimli şahsın Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun bulunmadığı belirtildi.
İçişleri Bakanlığı'nca Abdülaziz E. Alhajri'nin Kuveyt'te yaşadığının tespit edildiği ve hakaret içerikli paylaşımlarından dolayı suç duyurusunda bulunulduğu bildirilen açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan 'Atatürk'e hakaret eden kişi Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip' iddiası doğru değildir" ifadesine yer verildi.