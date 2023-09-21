https://sputniknews.com.tr/20230921/ak-partiden-emeklilere-5-bin-tl-ikramiye-aciklamasi-1075665162.html
AK Parti'den 'emeklilere 5 bin TL ikramiye' açıklaması
AK Parti'den 'emeklilere 5 bin TL ikramiye' açıklaması
29 Ekim'de emeklilere 5 bin lira ikramiye verileceği iddialarıyla ilgili AK Partili Dağ'dan açıklama geldi. Dağ, "Bakanlıklarımız bu konuda hem emeklilerimizin... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T22:43+0300
2023-09-21T22:43+0300
2023-09-21T22:43+0300
türkiye
ak parti
emekli
ikramiye
hazine ve maliye bakanlığı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Şehir Buluşmaları" programı kapsamında geldiği Giresun'da, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.Dağ, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 29 Ekim’de emeklilere 5 bin lira ikramiye verilip verilmeyeceği sorusuna yanıt verdi:
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ak parti, emekli, ikramiye, hazine ve maliye bakanlığı
ak parti, emekli, ikramiye, hazine ve maliye bakanlığı
AK Parti'den 'emeklilere 5 bin TL ikramiye' açıklaması
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29 Ekim'de emeklilere 5 bin lira ikramiye verileceği iddialarıyla ilgili AK Partili Dağ'dan açıklama geldi. Dağ, "Bakanlıklarımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Şehir Buluşmaları" programı kapsamında geldiği Giresun'da, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.
Dağ, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 29 Ekim’de emeklilere 5 bin lira ikramiye verilip verilmeyeceği sorusuna yanıt verdi:
“Bir tarih vermek benim bulunduğum pozisyon itibarıyla doğru değil. Hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmiyorum. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır."