https://sputniknews.com.tr/20230921/abd-medyasi-rusyanin-ukraynadaki-savunma-hatti-avrupada-son-80-yilin-en-guclusu-1075646771.html
ABD medyası: Rusya’nın Ukrayna’daki savunma hattı Avrupa’da son 80 yılın en güçlüsü
ABD medyası: Rusya’nın Ukrayna’daki savunma hattı Avrupa’da son 80 yılın en güçlüsü
The New York Times gazetesi, Ukrayna ordusunun 2. Dünya Savaşı sona erdikten bu yana Avrupa’da görülmeyen bir direnişle karşı karşıya olduğunu belirtti. 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T12:41+0300
2023-09-21T12:41+0300
2023-09-21T12:45+0300
dünya
the new york times (nyt)
the new york times
abd
ikinci dünya savaşı
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
rusya
tank
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ABD merkezli The New York Times gazetesinde kaleme alınan bu yazıda, “Ukrayna, taarruza başladığında modern Batı'nın tank ve teçhizatına sahip olsa da Avrupa’da 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana benzeri görülmemiş bir savunmayla karşı karşıya kaldı” ifadesine yer verildi.Ukrayna ordusunun ilerleyişinin beraberinde çok büyük asker ve teçhizat kayıplarını da getireceği ifade edilen yazıda, “Birlikler, önlerinde mayınlar, hendekler ve taze Rus kuvvetleri gibi tanıdık engellerle ve serin hava ile yaklaşan sonbahar yağmurları gibi ek zorluklarla karşı karşıya” dendi.
https://sputniknews.com.tr/20230921/rusya-natonun-tatbikatlari-giderek-daha-kiskirtici-ve-saldirgan-hale-geliyor-1075647854.html
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the new york times (nyt), the new york times, abd, ikinci dünya savaşı, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rusya, tank, askeri teçhizat, avrupa
the new york times (nyt), the new york times, abd, ikinci dünya savaşı, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rusya, tank, askeri teçhizat, avrupa
ABD medyası: Rusya’nın Ukrayna’daki savunma hattı Avrupa’da son 80 yılın en güçlüsü
12:41 21.09.2023 (güncellendi: 12:45 21.09.2023) Abone ol
The New York Times gazetesi, Ukrayna ordusunun 2. Dünya Savaşı sona erdikten bu yana Avrupa’da görülmeyen bir direnişle karşı karşıya olduğunu belirtti.
ABD merkezli The New York Times gazetesinde kaleme alınan bu yazıda, “Ukrayna, taarruza başladığında modern Batı'nın tank ve teçhizatına sahip olsa da Avrupa’da 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana benzeri görülmemiş bir savunmayla karşı karşıya kaldı” ifadesine yer verildi.
Ukrayna ordusunun ilerleyişinin beraberinde çok büyük asker ve teçhizat kayıplarını da getireceği ifade edilen yazıda, “Birlikler, önlerinde mayınlar, hendekler ve taze Rus kuvvetleri gibi tanıdık engellerle ve serin hava ile yaklaşan sonbahar yağmurları gibi ek zorluklarla karşı karşıya” dendi.