ABD medyası: Rusya’nın Ukrayna’daki savunma hattı Avrupa’da son 80 yılın en güçlüsü

The New York Times gazetesi, Ukrayna ordusunun 2. Dünya Savaşı sona erdikten bu yana Avrupa’da görülmeyen bir direnişle karşı karşıya olduğunu belirtti. 21.09.2023, Sputnik Türkiye

ABD merkezli The New York Times gazetesinde kaleme alınan bu yazıda, “Ukrayna, taarruza başladığında modern Batı'nın tank ve teçhizatına sahip olsa da Avrupa’da 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana benzeri görülmemiş bir savunmayla karşı karşıya kaldı” ifadesine yer verildi.Ukrayna ordusunun ilerleyişinin beraberinde çok büyük asker ve teçhizat kayıplarını da getireceği ifade edilen yazıda, “Birlikler, önlerinde mayınlar, hendekler ve taze Rus kuvvetleri gibi tanıdık engellerle ve serin hava ile yaklaşan sonbahar yağmurları gibi ek zorluklarla karşı karşıya” dendi.

