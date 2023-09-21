ABD basını: Ukrayna’nın Rabotino’daki karşı saldırısının sonuçları orantısız

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Uçaklar ne kadar güvenli?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap etti
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
GÜN ORTASI
Diyanet'ten 23 milyon liralık harcama
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
DEVRİMCİ HALK OZANI
Cenaze töreni 12 Eylül döneminin ilk büyük kitle gösterisiydi
15:38
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
‘ABD, Ukrayna’nın başarısızlıkları devam ederken Zelenskiy’den marka yaptı’
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
‘Avrupa’nın hıçkırığı Türkiye’nin umurunda değil’
18:42
3 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan: “Karabağ’daki terörle mücadele operasyonu başarılı ilerliyor”
18:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Konstantinovka'daki trajedi Ukrayna hatası sonucu yaşandı
19:33
1 dk
SESLİ HABER
Teslim olmak için sığınaklarından çıkan Ukraynalı askerlerin görüntüsü paylaşıldı
20:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
Ankara’da 65 yaş üstü ücretsiz taşımada sona gelindi
07:04
116 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
Kıdem tazminatı nasıl kazanıldı?
10:30
32 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:02
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
IMEI kayıt mağdurlarının durumu
12:01
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay Zeka ile ilgili her detay
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Kaybolan F-35'in durumu
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: “ABD'nin Suriye politikası Şam'dan çok Ankara'ya yönelik”
17:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Peskov: Biden hiçbir zaman Putin kadar halk desteği görmedi, buna odaklansa iyi olur
18:17
1 dk
SESLİ HABER
Karabağ’daki Rus barış gücü 5 bin kişiyi tahliye etti
18:29
1 dk
SESLİ HABER
Mısır’da 2 bin 500 yıllık Afrodit Tapınağı ortaya çıkarıldı
18:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Ukrayna ile müzakereler için herhangi bir önkoşul yok
19:31
1 dk
SESLİ HABER
Lavrov: “Ukrayna'nın çöküşünden Batı sorumlu”
20:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230921/abd-basini-ukraynanin-rabotinodaki-karsi-saldirisinin-sonuclari-orantisiz-1075653142.html
ABD basını: Ukrayna’nın Rabotino’daki karşı saldırısının sonuçları orantısız
ABD basını: Ukrayna’nın Rabotino’daki karşı saldırısının sonuçları orantısız
ABD merkezli The New York Times (NYT) gazetesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rabotino yerleşim bölgesi yönünde ilerleyişi sırasında verdiği kayıpların... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T16:28+0300
2023-09-21T16:49+0300
ukrayna krizi
the new york times (nyt)
donbass
askeri operasyon
abd
rusya
ukrayna krizi
ukrayna
saldırı
silahlı saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/15/1044324362_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3d58364f07112ebdb92d9654013387a5.jpg
Çatışma alanındaki uydu görüntülerine atıfta bulunan ABD merkezli gazete, ölen Ukraynalı askerlerin kesin sayısının bilinmediğine dikkat çekerken, “Ancak Ukrayna birliklerinin Rabotino'ya ilerlemesinin bedeli, geri kazanılan toprakların alanıyla orantısız” ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230314/macaristandan-ukrayna-uyarisi-insan-kaynagi-tukenince-avrupa-ordu-gondermek-zorunda-kalacak-1068212404.html
donbass
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/15/1044324362_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bfb1c5e3915a6fb83a89ce4a752f9f7a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna krizi, the new york times (nyt), donbass, askeri operasyon, abd, rusya, ukrayna, saldırı, silahlı saldırı
ukrayna krizi, the new york times (nyt), donbass, askeri operasyon, abd, rusya, ukrayna, saldırı, silahlı saldırı

ABD basını: Ukrayna’nın Rabotino’daki karşı saldırısının sonuçları orantısız

16:28 21.09.2023 (güncellendi: 16:49 21.09.2023)
© AFP 2023 / ALEKSEY FILIPPOVUkrayna asker
Ukrayna asker - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2023
© AFP 2023 / ALEKSEY FILIPPOV
Abone olTelegram
ABD merkezli The New York Times (NYT) gazetesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rabotino yerleşim bölgesi yönünde ilerleyişi sırasında verdiği kayıpların bölgenin sahip olduğu yüz ölçümle orantısız olduğunu bildirdiği haberinde, 'Batı’dan gelen desteğin zayıflaması riski altında daha da artacağı' konusunda uyardı.
Çatışma alanındaki uydu görüntülerine atıfta bulunan ABD merkezli gazete, ölen Ukraynalı askerlerin kesin sayısının bilinmediğine dikkat çekerken, “Ancak Ukrayna birliklerinin Rabotino'ya ilerlemesinin bedeli, geri kazanılan toprakların alanıyla orantısız” ifadelerine yer verdi.
2018'de küresel ekonomiyi bekleyen şok dalgaları - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
Ukrayna krizi
Macaristan'dan 'Ukrayna' uyarısı: Avrupa, insan kaynağı tükenince ordu göndermek zorunda kalacak
14 Mart, 02:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала