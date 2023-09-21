ABD basını: Ukrayna’nın Rabotino’daki karşı saldırısının sonuçları orantısız

© AFP 2023 / ALEKSEY FILIPPOV Ukrayna asker © AFP 2023 / ALEKSEY FILIPPOV

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ABD merkezli The New York Times (NYT) gazetesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rabotino yerleşim bölgesi yönünde ilerleyişi sırasında verdiği kayıpların bölgenin sahip olduğu yüz ölçümle orantısız olduğunu bildirdiği haberinde, 'Batı’dan gelen desteğin zayıflaması riski altında daha da artacağı' konusunda uyardı.