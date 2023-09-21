https://sputniknews.com.tr/20230921/abd-basini-ukraynanin-rabotinodaki-karsi-saldirisinin-sonuclari-orantisiz-1075653142.html
ABD basını: Ukrayna’nın Rabotino’daki karşı saldırısının sonuçları orantısız
ABD basını: Ukrayna’nın Rabotino’daki karşı saldırısının sonuçları orantısız
ABD merkezli The New York Times (NYT) gazetesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rabotino yerleşim bölgesi yönünde ilerleyişi sırasında verdiği kayıpların... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T16:28+0300
2023-09-21T16:28+0300
2023-09-21T16:49+0300
ukrayna krizi
the new york times (nyt)
donbass
askeri operasyon
abd
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ukrayna krizi
ukrayna
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silahlı saldırı
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Çatışma alanındaki uydu görüntülerine atıfta bulunan ABD merkezli gazete, ölen Ukraynalı askerlerin kesin sayısının bilinmediğine dikkat çekerken, “Ancak Ukrayna birliklerinin Rabotino'ya ilerlemesinin bedeli, geri kazanılan toprakların alanıyla orantısız” ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230314/macaristandan-ukrayna-uyarisi-insan-kaynagi-tukenince-avrupa-ordu-gondermek-zorunda-kalacak-1068212404.html
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ukrayna krizi, the new york times (nyt), donbass, askeri operasyon, abd, rusya, ukrayna, saldırı, silahlı saldırı
ukrayna krizi, the new york times (nyt), donbass, askeri operasyon, abd, rusya, ukrayna, saldırı, silahlı saldırı
ABD basını: Ukrayna’nın Rabotino’daki karşı saldırısının sonuçları orantısız
16:28 21.09.2023 (güncellendi: 16:49 21.09.2023) Abone ol
ABD merkezli The New York Times (NYT) gazetesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rabotino yerleşim bölgesi yönünde ilerleyişi sırasında verdiği kayıpların bölgenin sahip olduğu yüz ölçümle orantısız olduğunu bildirdiği haberinde, 'Batı’dan gelen desteğin zayıflaması riski altında daha da artacağı' konusunda uyardı.
Çatışma alanındaki uydu görüntülerine atıfta bulunan ABD merkezli gazete, ölen Ukraynalı askerlerin kesin sayısının bilinmediğine dikkat çekerken, “Ancak Ukrayna birliklerinin Rabotino'ya ilerlemesinin bedeli, geri kazanılan toprakların alanıyla orantısız” ifadelerine yer verdi.