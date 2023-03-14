https://sputniknews.com.tr/20230314/macaristandan-ukrayna-uyarisi-insan-kaynagi-tukenince-avrupa-ordu-gondermek-zorunda-kalacak-1068212404.html

Macaristan'dan 'Ukrayna' uyarısı: Avrupa, insan kaynağı tükenince ordu göndermek zorunda kalacak

Macaristan'dan 'Ukrayna' uyarısı: Avrupa, insan kaynağı tükenince ordu göndermek zorunda kalacak

Macaristan Savunma Bakanı Kristóf Szalay-Bobrovniczky, Avrupa’nın Ukrayna’ya ölümcül silahlar ve zırhlı araçlar göndererek bu ülkedeki çatışmaya giderek daha... 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T02:38+0300

2023-03-14T02:38+0300

2023-03-14T02:40+0300

ukrayna krizi

macaristan

avrupa

ukrayna

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Szalay-Bobrovniczky, “Batı, çatışmayı lokalize etmek yerine genel düzeye getirmeye karar verdi. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki, bu çatışmaya katılmak, dahil olmak, yaptırımlardan yana oy kullanmak, para yardımı yapmak, sonra savunma araçlarını göndermek zorundayız. Şimdi oraya Leopard tanklarının gönderildiğini görüyoruz. Yakında savaş uçakları var. Böyle devam ederse, Ukrayna’nın insan kaynakları tükenirse askerlere de ihtiyaç olacak. Bu da bir nevi gerilimi tırmandırmaktır. Sonuç olarak Avrupa savaşın tam merkezinde olacak” ifadesini kullandı.Çatışmanın sona ermesi için Rusya-ABD görüşmesine ihtiyaç olduğunu söyleyen Macar Bakan, “Çünkü Ukrayna kendi geleceğini belirleyemiyor, başkaları belirliyor. ABD’nin kararı olmadan barış olmayacak. Bugün bunu herkes biliyor. Bunu birkaç ay önce de söyledik, ama o zamanlar bunu söylemek yasaktı. Bu yüzden gerçek uydurma olarak damgalandı. Bunu yapanlar bugün söylüyor ki ABD, Batı ve ‘özgür dünyanın’ desteği olmasaydı Ukrayna çoktan kaybederdi” dedi.Szalay-Bobrovniczky, ülkesinin Ukrayna’ya silah göndermediğini ve askerlerini eğitmediğini, ama sığınmacıları kabul ettiğini, yaralı Ukraynalı askerleri tedavi ettiğini ve Ukraynalı sağlık uzmanlarını eğittiğini anımsattı.

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