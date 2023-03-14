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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230314/macaristandan-ukrayna-uyarisi-insan-kaynagi-tukenince-avrupa-ordu-gondermek-zorunda-kalacak-1068212404.html
Macaristan'dan 'Ukrayna' uyarısı: Avrupa, insan kaynağı tükenince ordu göndermek zorunda kalacak
Macaristan'dan 'Ukrayna' uyarısı: Avrupa, insan kaynağı tükenince ordu göndermek zorunda kalacak
Macaristan Savunma Bakanı Kristóf Szalay-Bobrovniczky, Avrupa’nın Ukrayna’ya ölümcül silahlar ve zırhlı araçlar göndererek bu ülkedeki çatışmaya giderek daha... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T02:38+0300
2023-03-14T02:40+0300
ukrayna krizi
macaristan
avrupa
ukrayna
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Szalay-Bobrovniczky, “Batı, çatışmayı lokalize etmek yerine genel düzeye getirmeye karar verdi. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki, bu çatışmaya katılmak, dahil olmak, yaptırımlardan yana oy kullanmak, para yardımı yapmak, sonra savunma araçlarını göndermek zorundayız. Şimdi oraya Leopard tanklarının gönderildiğini görüyoruz. Yakında savaş uçakları var. Böyle devam ederse, Ukrayna’nın insan kaynakları tükenirse askerlere de ihtiyaç olacak. Bu da bir nevi gerilimi tırmandırmaktır. Sonuç olarak Avrupa savaşın tam merkezinde olacak” ifadesini kullandı.Çatışmanın sona ermesi için Rusya-ABD görüşmesine ihtiyaç olduğunu söyleyen Macar Bakan, “Çünkü Ukrayna kendi geleceğini belirleyemiyor, başkaları belirliyor. ABD’nin kararı olmadan barış olmayacak. Bugün bunu herkes biliyor. Bunu birkaç ay önce de söyledik, ama o zamanlar bunu söylemek yasaktı. Bu yüzden gerçek uydurma olarak damgalandı. Bunu yapanlar bugün söylüyor ki ABD, Batı ve ‘özgür dünyanın’ desteği olmasaydı Ukrayna çoktan kaybederdi” dedi.Szalay-Bobrovniczky, ülkesinin Ukrayna’ya silah göndermediğini ve askerlerini eğitmediğini, ama sığınmacıları kabul ettiğini, yaralı Ukraynalı askerleri tedavi ettiğini ve Ukraynalı sağlık uzmanlarını eğittiğini anımsattı.
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macaristan, avrupa, ukrayna
macaristan, avrupa, ukrayna

Macaristan'dan 'Ukrayna' uyarısı: Avrupa, insan kaynağı tükenince ordu göndermek zorunda kalacak

02:38 14.03.2023 (güncellendi: 02:40 14.03.2023)
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Macaristan Savunma Bakanı Kristóf Szalay-Bobrovniczky, Avrupa’nın Ukrayna’ya ölümcül silahlar ve zırhlı araçlar göndererek bu ülkedeki çatışmaya giderek daha fazla dahil olduğunu, bu gidişatla Ukrayna’nın elindeki insan kaynaklarının tükenmesi durumunda Avrupa ülkelerinin oraya ordu göndermek zorunda kalacağını belirtti.
Szalay-Bobrovniczky, “Batı, çatışmayı lokalize etmek yerine genel düzeye getirmeye karar verdi. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki, bu çatışmaya katılmak, dahil olmak, yaptırımlardan yana oy kullanmak, para yardımı yapmak, sonra savunma araçlarını göndermek zorundayız. Şimdi oraya Leopard tanklarının gönderildiğini görüyoruz. Yakında savaş uçakları var. Böyle devam ederse, Ukrayna’nın insan kaynakları tükenirse askerlere de ihtiyaç olacak. Bu da bir nevi gerilimi tırmandırmaktır. Sonuç olarak Avrupa savaşın tam merkezinde olacak” ifadesini kullandı.
Çatışmanın sona ermesi için Rusya-ABD görüşmesine ihtiyaç olduğunu söyleyen Macar Bakan, “Çünkü Ukrayna kendi geleceğini belirleyemiyor, başkaları belirliyor. ABD’nin kararı olmadan barış olmayacak. Bugün bunu herkes biliyor. Bunu birkaç ay önce de söyledik, ama o zamanlar bunu söylemek yasaktı. Bu yüzden gerçek uydurma olarak damgalandı. Bunu yapanlar bugün söylüyor ki ABD, Batı ve ‘özgür dünyanın’ desteği olmasaydı Ukrayna çoktan kaybederdi” dedi.
Szalay-Bobrovniczky, ülkesinin Ukrayna’ya silah göndermediğini ve askerlerini eğitmediğini, ama sığınmacıları kabul ettiğini, yaralı Ukraynalı askerleri tedavi ettiğini ve Ukraynalı sağlık uzmanlarını eğittiğini anımsattı.
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