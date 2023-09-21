https://sputniknews.com.tr/20230921/ab-konseyi-baskani-michel-cine-rusyayi-operasyonu-durdurmaya-ikna-etme-cagrisi-yapti-1075638336.html
AB Konseyi Başkanı Michel, Çin'e 'Rusya'yı operasyonu durdurmaya ikna etme' çağrısı yaptı
AB Konseyi Başkanı Michel, Çin'e 'Rusya'yı operasyonu durdurmaya ikna etme' çağrısı yaptı
AB Konseyi Başkanı Michel, özellikle Çin'i Rusya'yı Ukrayna'daki operasyonu durdurmaya ikna etmeye davet etti. 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T00:46+0300
2023-09-21T00:46+0300
2023-09-21T00:48+0300
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, BM Güvenlik Konseyinde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama başkanlığında düzenlenen üst düzey katılımlı oturumda konuştu.Özellikle Çin'e seslendiğini söyleyen Michel, "Rusya'yı nükleer silah kullanımına karşı uyardınız. Bundan memnuniyet duyduk. Şimdi daha ileri gidelim. Rusya'yı pek çok kişinin canını acıtan bu cani savaşı sona erdirmeye ikna etmek için güçlerimizi birleştirelim" ifadelerini kullandı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna konulu oturumunda, Batılı ülkelerin Ukrayna'daki ihtilafla ilgili esaslı, gerçeklere dayalı bir görüşme yapmak için yeterli argümana sahip olmadıklarını ve bu nedenden dolayı da bu tür görüşmelerden tamamen kaçındıklarını söylemişti.Rusya'nın Batılı karşıtlarının söylemlerinin 'işgal, saldırganlık ve ilhak' gibi sloganlar ve büyük sözlerle dolu olduğunu vurgulayan Lavrov konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:Batılı ülkeler, Ukrayna'daki askeri operasyonu nedeniyle Rusya'ya kapsamlı yaptırımlar uygulayarak Ukrayna'ya 150 milyar dolardan fazla silah ve mali yardım sağladı.
https://sputniknews.com.tr/20230920/lavrov-ukraynanin-cokusunden-bati-sorumlu-1075635116.html
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charles michel, ukrayna, rusya, ab, ab, ab, avrupa birliği, çin, ukrayna krizi
charles michel, ukrayna, rusya, ab, ab, ab, avrupa birliği, çin, ukrayna krizi
AB Konseyi Başkanı Michel, Çin'e 'Rusya'yı operasyonu durdurmaya ikna etme' çağrısı yaptı
00:46 21.09.2023 (güncellendi: 00:48 21.09.2023) Abone ol
AB Konseyi Başkanı Michel, özellikle Çin'i Rusya'yı Ukrayna'daki operasyonu durdurmaya ikna etmeye davet etti.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, BM Güvenlik Konseyinde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama başkanlığında düzenlenen üst düzey katılımlı oturumda konuştu.
Özellikle Çin'e seslendiğini söyleyen Michel, "Rusya'yı nükleer silah kullanımına karşı uyardınız. Bundan memnuniyet duyduk. Şimdi daha ileri gidelim. Rusya'yı pek çok kişinin canını acıtan bu cani savaşı sona erdirmeye ikna etmek için güçlerimizi birleştirelim" ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna konulu oturumunda, Batılı ülkelerin Ukrayna'daki ihtilafla ilgili esaslı, gerçeklere dayalı bir görüşme yapmak için yeterli argümana sahip olmadıklarını ve bu nedenden dolayı da bu tür görüşmelerden tamamen kaçındıklarını söylemişti.
Rusya'nın Batılı karşıtlarının söylemlerinin 'işgal, saldırganlık ve ilhak' gibi sloganlar ve büyük sözlerle dolu olduğunu vurgulayan Lavrov konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:
Bugün öyle görünüyor ki, Batılı temsilciler demagojilerini açığa çıkaracak profesyonel tartışmalardan korkuyorlar ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden bahsederken, Paris'in ‘Fransız’ Mayotte'yi Komorlar Birliği'ne, Londra'nın Chagos takımadalarını terk etmesi ve Malvinas Adaları konusunda Buenos Aires ile müzakerelere başlaması gerektiğine ilişkin BM kararlarını unutuyorlar.”
Batılı ülkeler, Ukrayna'daki askeri operasyonu nedeniyle Rusya'ya kapsamlı yaptırımlar uygulayarak Ukrayna'ya 150 milyar dolardan fazla silah ve mali yardım sağladı.