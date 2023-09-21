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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230921/ab-konseyi-baskani-michel-cine-rusyayi-operasyonu-durdurmaya-ikna-etme-cagrisi-yapti-1075638336.html
AB Konseyi Başkanı Michel, Çin'e 'Rusya'yı operasyonu durdurmaya ikna etme' çağrısı yaptı
AB Konseyi Başkanı Michel, Çin'e 'Rusya'yı operasyonu durdurmaya ikna etme' çağrısı yaptı
AB Konseyi Başkanı Michel, özellikle Çin'i Rusya'yı Ukrayna'daki operasyonu durdurmaya ikna etmeye davet etti. 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T00:46+0300
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ukrayna krizi
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avrupa birliği
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, BM Güvenlik Konseyinde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama başkanlığında düzenlenen üst düzey katılımlı oturumda konuştu.Özellikle Çin'e seslendiğini söyleyen Michel, "Rusya'yı nükleer silah kullanımına karşı uyardınız. Bundan memnuniyet duyduk. Şimdi daha ileri gidelim. Rusya'yı pek çok kişinin canını acıtan bu cani savaşı sona erdirmeye ikna etmek için güçlerimizi birleştirelim" ifadelerini kullandı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna konulu oturumunda, Batılı ülkelerin Ukrayna'daki ihtilafla ilgili esaslı, gerçeklere dayalı bir görüşme yapmak için yeterli argümana sahip olmadıklarını ve bu nedenden dolayı da bu tür görüşmelerden tamamen kaçındıklarını söylemişti.Rusya'nın Batılı karşıtlarının söylemlerinin 'işgal, saldırganlık ve ilhak' gibi sloganlar ve büyük sözlerle dolu olduğunu vurgulayan Lavrov konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:Batılı ülkeler, Ukrayna'daki askeri operasyonu nedeniyle Rusya'ya kapsamlı yaptırımlar uygulayarak Ukrayna'ya 150 milyar dolardan fazla silah ve mali yardım sağladı.
https://sputniknews.com.tr/20230920/lavrov-ukraynanin-cokusunden-bati-sorumlu-1075635116.html
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charles michel, ukrayna, rusya, ab, ab, ab, avrupa birliği, çin, ukrayna krizi
charles michel, ukrayna, rusya, ab, ab, ab, avrupa birliği, çin, ukrayna krizi

AB Konseyi Başkanı Michel, Çin'e 'Rusya'yı operasyonu durdurmaya ikna etme' çağrısı yaptı

00:46 21.09.2023 (güncellendi: 00:48 21.09.2023)
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Multimedya arşivine gidinCharles Michel,
Charles Michel, - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2023
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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AB Konseyi Başkanı Michel, özellikle Çin'i Rusya'yı Ukrayna'daki operasyonu durdurmaya ikna etmeye davet etti.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, BM Güvenlik Konseyinde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama başkanlığında düzenlenen üst düzey katılımlı oturumda konuştu.
Özellikle Çin'e seslendiğini söyleyen Michel, "Rusya'yı nükleer silah kullanımına karşı uyardınız. Bundan memnuniyet duyduk. Şimdi daha ileri gidelim. Rusya'yı pek çok kişinin canını acıtan bu cani savaşı sona erdirmeye ikna etmek için güçlerimizi birleştirelim" ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna konulu oturumunda, Batılı ülkelerin Ukrayna'daki ihtilafla ilgili esaslı, gerçeklere dayalı bir görüşme yapmak için yeterli argümana sahip olmadıklarını ve bu nedenden dolayı da bu tür görüşmelerden tamamen kaçındıklarını söylemişti.
Rusya'nın Batılı karşıtlarının söylemlerinin 'işgal, saldırganlık ve ilhak' gibi sloganlar ve büyük sözlerle dolu olduğunu vurgulayan Lavrov konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:
Bugün öyle görünüyor ki, Batılı temsilciler demagojilerini açığa çıkaracak profesyonel tartışmalardan korkuyorlar ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden bahsederken, Paris'in ‘Fransız’ Mayotte'yi Komorlar Birliği'ne, Londra'nın Chagos takımadalarını terk etmesi ve Malvinas Adaları konusunda Buenos Aires ile müzakerelere başlaması gerektiğine ilişkin BM kararlarını unutuyorlar.
Batılı ülkeler, Ukrayna'daki askeri operasyonu nedeniyle Rusya'ya kapsamlı yaptırımlar uygulayarak Ukrayna'ya 150 milyar dolardan fazla silah ve mali yardım sağladı.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2023
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna'nın çöküşünden Batı sorumlu
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